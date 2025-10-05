Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

„Je to velká zodpovědnost, protože se jedná o historický výsledek hnutí ANO,“ vyjádřil se k výsledku voleb Aleš Juchelka (ANO) a poděkoval voličům. Vše si podle něj členové hnutí odpracovali ve stínové vládě.
„Mám upřímnou radost, že tam nejsou komunisti,“ zhodnotil také rozdělení mandátů ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Výsledek podle něj není špatný, uvedl, že za lidovce ve Sněmovně bude sedět devět nových poslanců. Koalici SPOLU označil za úspěšný projekt.
Náměstek na ministerstvu spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) lituje, že se kampaň 101 demokratů nestala realitou. „Není to důvod ke smutku, máme trajektorii růstu, za kterou jsem rád,“ okomentoval. Vyloučil spolupráci s hnutím ANO. „Nápodobně,“ zaznělo v reakci od Juchelky. Na opoziční roli se Dvořák podle svých slov těší.
Bývalého předsedu Pirátů Ivana Bartoše naopak potěšilo, že Piráti předběhli hnutí SPD. „Zvlášť když si uvědomíme, jak jsme na tom byli po odchodu z vlády,“ připomněl. „Garantujeme, že budeme prosazovat náš plán, s kterým jsme kandidovali.“ Piráti budou podle něj ve Sněmovně dbát na pevné ukotvení České republiky v NATO a EU nebo na to, aby se nekradlo.
„Už nestrašte voliče tím, že by někdo nebyl demokratický,“ otočil se na ostatní debatující Jindřich Rajchl. Přiznal, že hnutí SPD čekalo dvouciferný výsledek.
Boris Šťastný zopakoval, že Motoristé sobě jsou jediná autentická pravicová strana. „Získali jsme téměř sedm procent, máme šanci jednat o budoucím uspořádání České republiky, takže jsme v tomto ohledu spokojeni,“ uvedl.
„Že už se o něčem jednalo, je nadhodnocené,“ prohlásil Šťastný o noční schůzce Motoristů s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babiše. Potkali se podle jeho slov jen na pětačtyřicet minut a vypili sklenku vína. Že se jednalo zatím pouze o zdvořilostní jednání potvrdil i Rajchl.
„I kdybychom už nějaké informace v tuto chvíli měli, tak bychom vám je teď stejně neřekli,“ dodal vzápětí.
„Já jsem rád, že se do Česka vrátí pragmatická a logická politika,“ prohlásil Juchelka s tím, že na jednání mají ještě další čtyři týdny. „Nechte to na nás,“ řekl a ocenil Adama Vojtěcha (ANO) jako vynikajícího ministra zdravotnictví.
„My se těšíme, že se tady začne zase lépe dýchat, že skončí všichni ti Foltýnové. Fiasko s eDoklady byla hezká symbolická tečka,“ prohlásil Rajchl. Proti tomu se ostře ohradil bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš „Nelepte to na Piráty, my už jsme v té době rok ve vládnoucí koalici nebyli,“ bránil se. „Fungovalo to? Nefungovalo,“ rýpl si ještě Rajchl.
Šéf PRO také tvrdí, že je v České republice jednoznačně omezována svoboda projevu. To v žádném případě není pravda, odmítl jeho názor Hladík. „Uvědomte si, že teď už jste poslanec,“ řekl mu. „Já k těm soudům chodím,“ oponoval vystudovaný advokát Rajchl.
V kroužkování jsme dobří, míní Dvořák
„My jsme v kroužkování prostě dobří,“ řekl s úsměvem Dvořák na dotaz moderátora, že lidé poslali preferenčními hlasy do Sněmovny hodně kandidátů STAN pod 30 let. Ivan Bartoš na tuto poznámku zareagoval lehkým smíchem. Dvořák uvedl, že je rád, že se „pánský klub naředil“ více ženami.
Ve Sněmovně po letošních volbách zasedne rekordních 67 poslankyň a budou tvořit třetinu z celkového počtu členů dolní parlamentní komory.
Naopak dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) mandát poslance ve volbách neobhájil. „Já jsem velmi rád, že se tam pan Stanjura nedostal, že mu voliči vystavili stopku,“ uvedl Rajchl a zkritizoval ho za bitcoinovou kauzu. „Odpusťte si osobní útoky na člověka, který tady není,“ zastal se koaličního kolegy Hladík.
Juchelka, Rajchl i Šťastný ve shodě
Největší prioritou je pro Motoristy sobě podle Šťastného odmítnutí emisních povolenek ETS 2 a migračního paktu. „Pod to bych se absolutně podepsal a ještě bych přidal odmítnutí eura,“ notoval si s ním Rajchl.
Bartoš za nejpalčivější téma označil bytovou krizi a zlepšení ekonomické situace domácností. „Hlavní je, abychom zůstali v EU a NATO a zachovali nezávislost veřejnoprávních médií,“ prohlásil Dvořák.
Demokratické zakotvení v Severoatlantické alianci i Evropské unii zmínil také končící ministr Petr Hladík. Mezi priority zahrnul i investice do budoucnosti, mezi něž vyjmenoval například bydlení, rozvoj nebo modernizaci průmyslu. Pro Aleše Juchelku a hnutí ANO jsou pak hlavními tématy například ceny energií, odmítnutí emisních povolenek ETS 2 a migračního paktu.