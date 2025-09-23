Motoristé (strana)
Národně konzervativní Motoristé sobě už mají poměrně dlouhou historii. Stranu založil v roce 2017 pod názvem Referendum o Evropské unii František Matějka.
Později změnila název na Stranu nezávislosti ČR. Do dnešní podoby ji transformoval nový lídr Petr Macinka v roce 2022. Oficiální zkratkou je AUTO, běžně jsou však označovaní jen jako Motoristé.
Tvář strany Filip Turek se opakovaně vyjádřil, že nemá problém spolupracovat s takřka jakýmkoli dalším uskupením na odvrácení Green Dealu či migračního paktu a zamezení přijetí eura. Strana však dlouhodobě odmítá spolupráci s komunisty a příliš netíhne ani k SPD.
Straně se podařilo oslovit a přetáhnout část nespokojených voličů tradiční pravicové bašty ODS, velkou část elektorátu však získala od ostatních opozičních stran. Tvoří jej zejména mladí muži, s přibývajícím věkem podpora razantně klesá. Velký rozdíl je také mezi pohlavími, ženy představují jen zhruba čtvrtinu voličů.
Zaměření Motoristů
Strana si vysloužila označení pravicově populistická. Na politickém spektru bývá označována i jako krajně pravicová. Jejím ústředním symbolem jsou auta, od nichž odvozuje své základní cíle. Dlouhodobě se staví například proti zákazu výroby spalovacích motorů či Green Dealu a zpochybňuje dopady lidské činnosti na klimatické změny.
Už během květnového zahájení kampaně šéf strany Petr Macinka prohlásil, že Motoristé se nezajímají jen o auta. Chtějí se zaměřovat na „vše, co je důležité pro obyčejné lidi,“ uvedl. Velkým tématem strany je například i ukončení migrace a odmítnutí migračního paktu.
Za cíl si rovněž kladou dosažení vyrovnaného rozpočtu. Přispět k tomu má snižování výdajů, například ukončení státního dotování neziskových organizací či klimatických projektů, jež považují za nesmyslné. Vymezují se také proti inkluzi ve školství.
Motoristé jsou silně euroskeptičtí a odmítají přijetí eura. Orientují se však na západ a z EU vystoupit nechtějí. Odmítají ovšem údajný bruselský diktát a trvají na nutnosti transformace spolupráce mezi státy. Členství v NATO považují za klíčové.
Svůj názor na válečný konflikt na Ukrajině strana dlouho příliš silně neprezentovala. Nyní však zastává negativní postoj k Rusku a po dobu trvání války odmítá politický dialog.
Strana lpí na tradičních hodnotách. Přestože názory k postavení a právům LGBT+ lidí oficiálně neprezentuje, její členové se k tématu opakovaně vyjadřují negativně. Například formulář ke vstupu do mládežnické organizace Motoristů obsahoval kromě možností „muž“ a „žena“ také možnost „psychická porucha.“
Volební program Motoristů v roce 2025
Strana svůj volební program zveřejnila už na krizovém kongresu v Olomouci počátkem července. Celé znění 38 stran dlouhého dokumentu se opírá o stranické desatero, jež Motoristé zveřejnili již na kongresu v prosinci 2024.
Motoristé v letošních volbách
Strana se nebude pokoušet o obnovení úspěšné koalice z voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Šéf Motoristů Petr Macinka sice původně o spolupráci s Přísahou expolicisty Roberta Šlachty uvažoval, opakovaná jednání však ztroskotala. Do sněmovních voleb 2025 jde tedy samostatně.
Preference strany se po několika kauzách její hlavní tváře Filipa Turka v první polovině roku propadly až pod hranici pěti procent. Poklesu přispělo i jeho váhání o kandidatuře. Strana reagovala svoláním krizového sněmu a od té doby se pokles ustálil. Aktuální průzkumy Motoristům přisuzují procentuální zisk právě okolo uzavírací klauzule.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Jakou kampaň Motoristé vedou
Motoristé představili kampaň k letošním sněmovním volbám s názvem Opravíme stát už v polovině května a zástupci strany se následně vydali po celé zemi na setkání s voliči.
V kampani se silně opírají do současné vlády, zejména však do ODS a jejího šéfa a zároveň premiéra Petra Fialy. Hlavním sloganem, které strana používá na tiskovinách i billboardech, je „My vám život nezdražíme.“
Chtějí také „uzdravovat pravici od nemocné ODS,“ čímž navázali na bitcoinovou kauzu spojenou s tehdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem za ODS. Nejnovějším přídavkem je slogan „Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše,“ kterým se strana pustila i do šéfa hnutí ANO.
Poměrně silná je i prezentace na sociálních sítích, kde je nejvíce vidět hlavní tvář strany Filip Turek. Nezaostává však ani její šéf Petr Macinka nebo zakladatel mládežnické organizace Motoristů Matěj Gregor.
I Motoristé se pokoušejí prorazit s volebním klipem. Na rozdíl například od Pirátů či SPD však nejde o píseň, ale o ukázku „týmové souhry osobností,“ jak stojí v prohlášení. Natáčeli v autoservisu, které je pro stranu typickým prostředím. Vyzkoušeli si práci automechaniků, každý z krajských lídrů se zhostil jiné role.
Vsadili také na oblíbený bonus k volebním letákům – jídlo. Voličům v ulicích ve velkém rozdávají sušenky. Dle údajů z transparentního účtu Motoristů už firmě Fammilky z Českého Těšína za výrobu zaplatili téměř jeden a půl milionu korun.
Tváře Motoristů
Nejviditelnějším představitelem, jak v kampani, tak na sociálních sítích, je poslanec Evropského parlamentu a a čestný prezident strany Filip Turek. O něco méně je vidět její šéf Petr Macinka. Důležitou postavou je také předseda mládežnické organizace Motoristů Matěj Gregor.
Filip Turek
V politice se pohybuje teprve od roku 2024, kdy jako nestraník vedl kandidátku koalice Přísaha a Motoristé ve volbách do Evropského Parlamentu. O několik měsíců později byl na stranickém kongresu zvolen čestným prezidentem strany, ačkoli není jejím členem. Ve sněmovních volbách vede kandidátku ve Středočeském kraji.
Petr Macinka
V čele strany stojí od roku 2022, kdy převzal a transformoval Stranu nezávislosti České republiky. Do té doby se v politice neangažoval. Ve stejném roce neúspěšně vedl kandidátku strany ve volbách do pražského zastupitelstva. Post předsedy obhájil v listopadu 2024. Ve volbách do Poslanecké sněmovny vede kandidátku v Jihomoravském kraji.
Matěj Gregor
Vystudovaný pedagog se v politice pohybuje od roku 2022, kdy byl za stranu Svobodných zvolen zastupitelem v Ostravě-Vítkovicích. O dva roky později neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. Krátce po volbách přestoupil k Motoristům a stal se předsedou moravskoslezské buňky. Založil také mládežnickou organizaci Generace Motor. Je lídrem kandidátky v Moravskoslezském kraji.
Turkovy aféry
Nejvíce negativní pozornosti se dostává právě čestnému prezidentovi strany Filipu Turkovi. V polovině roku vyšlo najevo, že na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení, v němž ho viní ze znásilnění a dlouhé roky trvajícího týrání.
„Vyvracel mi malíčky, pálil mě cigaretami, škrábal mi uši, trhal vlasy a bil mě pěstí do břicha. Když jsem nesplnila jeho očekávání, následovaly další rány a bolest. Bylo to nesnesitelné,“ popsala. Sám Turek však nařčení odmítl s tím, že je považuje za součást očerňování před volbami.
O pár dní později se na povrch dostaly také e-maily, které ženě z Turkovy adresy chodily a ve kterých se pisatel k násilí přiznává. Politikova reakce vyvolala sérii výhrůžek a útoků vůči novinářce Apoleně Rychlíkové, jež původní text na webu Page not found zveřejnila. Sám Turek však již dříve své fanoušky naváděl k napadení novináře Deníku N Vojtěcha Dobeše.
Provalení dalších excesů však jde přímo na europoslancův vrub. Během letošního dubna například na sociálních sítích sdílel fotografii, která jej zachycuje při jízdě rychlostí přes 200 kilometrů v hodině. Nešlo však o jediný případ – porušováním předpisů se chlubil i dříve. Policie nakonec případ odložila, Turek jen inkasoval pokutu za jízdu bez dálniční známky.
Kontroverze však hlavní tvář Motoristů vyvolala i koncem letošního ledna. Turek na sociálních sítích sdílel více než deset let starou fotografii, na které je zachycen při jízdě autem se zdviženou pravicí. Insignie spojované s nacisty používal při závodění a oslavně se k nim vyjadřoval i na sítích.
Další kauzy Motoristů
Se stranou nejsou spojovány žádné „klasické“ kauzy, několik kontroverzí už ale Motoristé na kontě mají. Například v listopadu minulého roku se postarali o rozruch fotografiemi ze sněmu mládežnické organizace, zachycující účastníky s cedulemi „Mám doma dýku SS“ či „Sněm 9/11.“
Otázky vyvolává také financování kampaní – například nejasný původ peněz na kampaň pro volby do Evropského parlamentu, ale i některé platby pro letošní sněmovní volby. Sporná je také nejnovější iniciativa miliardáře Richarda Chlada, jež nabízí peníze za podporu Motoristů na sítích.
Motoristé v minulých volbách
V roce 2021 strana do Sněmovny nekandidovala, a to ani pod tehdejším názvem Strana nezávislosti České republiky. Vyjádřila však podporu volební koalici Trikolora Svobodní Soukromníci, která nezískala žádný mandát. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 Motoristé získali 10,26 procenta hlasů a dva mandáty.
