„Na konferenci představíme hlavní obrysy a zastávky chystané Opravíme stát tour, na kterou se zástupci, odborní garanti a kandidáti strany vydají v nadcházejících týdnech a měsících,“ nastínila mluvčí Barbora Šťastná.

Motoristé zatím jako jedni z mála nepředstavili kompletní složení lídrů. Známa jsou zatím jen čtyři jména: v Praze povede kandidátku Boris Šťastný, v Královéhradeckém kraji Renata Vesecká, na jihu Moravy šéf strany Petr Macinka a v Moravskoslezském kraji předseda mládežnické organizace Motoristů Matěj Gregor.

Sám Turek jako nejvýraznější tvář strany s kandidaturou stále váhá. V březnovém rozhovoru pro iDNES.cz sice připustil, že by ho křeslo ministra lákalo, to ale Motoristé nemají vůbec jisté. V posledních týdnech se pohybují kolem pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny, nejnovější průzkum agentury STEM pro CNN Prima News jim přisoudil 4,5 procenta.

Že bude Turkovo rozhodnutí pro vyhlídky Motoristů rozhodující, potvrzují i politologové. „Dynamika kampaně Motoristů bude hodně závislá na tom, jestli bude kandidovat. Ačkoliv není přímo členem, je polarizující osobností. Motoristé už nemají jiného člověka, který by vyvolával tak silnou pozornost a reakce,“ řekl iDNES.cz politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Turek má na rozmyšlenou ještě přes dva měsíce. Nejzazší možný termín, do kterého musí letos strany odevzdat kandidátky, je 29. červenec.

Na dálnici 160 km/h a rušit radary

Kromě lídrů jsou Motoristé zatím poměrně skoupí i na podrobný program. Jasno je alespoň v tématu dopravy. Po kauze Turkovy zběsilé jízdy vyrukovali s návrhem, že po volbách prosadí na dálnicích plošné zvýšení maximální povolené rychlosti na 160 km/h.

Pražský lídr Boris Šťastný následně v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásil, že se zasadí i o hromadné rušení takzvaných stacionárních radarů ve správě radnic.

„Pokládám za zvrhlé, že existují města jako Říčany, kde je 66 radarů měřících rychlost, jejichž hlavním smyslem je přinést desítky milionů do městské pokladny. My jsme pro zásadní rušení těchto kamer s tím, že by se mělo velmi pečlivě zvažovat, kde mají zůstat,“ řekl v rozhovoru.