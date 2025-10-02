Hlas pro Fialu je hlasem pro komunisty, pustil se do premiéra motorista Macinka

Josef Kopecký
  15:25
Překvapivým výpadem proti premiérovi a lídrovi koalice SPOLU Petru Fialovi zakončil volební kampaň Motoristů sobě předseda strany Petr Macinka. Propojil předsedu vlády s komunisty, před jejichž vládou s hnutím ANO Fiala varuje. „Uvědomte si, že hlas pro Petra Fialu je hlasem pro komunisty,“ tvrdil Macinka na pódiu na pražském náměstí Republiky.

„Fiala skončí v opozici a je úplně jedno, jestli bude v té opozici slabý, anebo silný, pořád bude v opozici. A čím slabší bude Fiala, tím silnější budou Motoristé. Čím silnější budou Motoristé, tím slabší bude pozice komunistů,“ prohlásil Macinka, který je lídrem strany v Jihomoravském kraji, kde se střetne i přímo s předsedou vlády.

Premiér Fiala vyzývá občany k účasti ve volbách, aby nevznikla vláda národní zrady s podporou stran, pro které je horší Brusel než Moskva. Tam řadí právě komunisty a hnutí Stačilo!, za něž kandidují. „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ varuje předseda vlády mimo jiné před komunisty, s nimiž ho spojil Macinka.

Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady

„Jde o to, kudy se bude ubírat dál Česká republika a jaká bude příští vláda. Jestli bude konečně pravicová, anebo jestli zůstane levicová, anebo jestli bude ještě levicovější,“ prohlásil šéf Motoristů sobě.

Na závěrečný mítink strany dorazili i pražský lídr Boris Šťastný, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která je v čele kandidátky strany v Královéhradeckém kraji, i sponzor strany Richard Chlad.

Na finále kampaně Motoristů na Náměstí Republiky dorazili hlavní tváře kampaně - předseda Petr Macinka, pražský lídr Boris Šťastný i sponzor Richard Chlad. Pod podium přivezli auto pomalované vzkazy, po krátkých projevech účastníci přidali další.
Pod pódium přivezli Motoristé sobě auto pomalované vzkazy. „Svoboda projevu, to je naše srdce,“ řekl kandidát Motoristů Otto Klempíř. Někdo tak třeba v narážce na šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba fixou napsal: „Hřib je houba, ne politik.“ Další vzkaz na počmárané škodovce byl: „Díky, že můžem.“

Motoristé sobě jdou do voleb s cílem získat při své premiérové kandidatuře křesla ve Sněmovně.

Macinka chce vypovědět klimatickou dohodu, Hřibovi vadí hajlující Motoristi

Rádi by si spolupracovali po volbách s hnutím ANO a Macinka dokonce v debatě na CNN Prima News naznačil, že má ambice vést ministerstvo životního prostředí, kde by rád udělal kontrarevoluci. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.

Cíl a ambice Motoristů sobě jasně vyjadřoval i volební slogan, který visel na pódiu za zády politiků – „Když chcete ukončit Fiala, pohlídat Babiše, Motoristé sobě“. Není přitom jisté, že se do Sněmovny vůbec dostanou.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

2. října 2025  10:23,  aktualizováno  14:06

V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, dva zemřeli

V Manchesteru zemřeli dva lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Další tři lidé jsou v kritickém stavu. Policie se domnívá, že po smrti je také útočník,...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno 

