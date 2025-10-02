„Fiala skončí v opozici a je úplně jedno, jestli bude v té opozici slabý, anebo silný, pořád bude v opozici. A čím slabší bude Fiala, tím silnější budou Motoristé. Čím silnější budou Motoristé, tím slabší bude pozice komunistů,“ prohlásil Macinka, který je lídrem strany v Jihomoravském kraji, kde se střetne i přímo s předsedou vlády.
Premiér Fiala vyzývá občany k účasti ve volbách, aby nevznikla vláda národní zrady s podporou stran, pro které je horší Brusel než Moskva. Tam řadí právě komunisty a hnutí Stačilo!, za něž kandidují. „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ varuje předseda vlády mimo jiné před komunisty, s nimiž ho spojil Macinka.
Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady
„Jde o to, kudy se bude ubírat dál Česká republika a jaká bude příští vláda. Jestli bude konečně pravicová, anebo jestli zůstane levicová, anebo jestli bude ještě levicovější,“ prohlásil šéf Motoristů sobě.
Na závěrečný mítink strany dorazili i pražský lídr Boris Šťastný, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která je v čele kandidátky strany v Královéhradeckém kraji, i sponzor strany Richard Chlad.
Pod pódium přivezli Motoristé sobě auto pomalované vzkazy. „Svoboda projevu, to je naše srdce,“ řekl kandidát Motoristů Otto Klempíř. Někdo tak třeba v narážce na šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba fixou napsal: „Hřib je houba, ne politik.“ Další vzkaz na počmárané škodovce byl: „Díky, že můžem.“
Motoristé sobě jdou do voleb s cílem získat při své premiérové kandidatuře křesla ve Sněmovně.
Macinka chce vypovědět klimatickou dohodu, Hřibovi vadí hajlující Motoristi
Rádi by si spolupracovali po volbách s hnutím ANO a Macinka dokonce v debatě na CNN Prima News naznačil, že má ambice vést ministerstvo životního prostředí, kde by rád udělal kontrarevoluci. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.
Cíl a ambice Motoristů sobě jasně vyjadřoval i volební slogan, který visel na pódiu za zády politiků – „Když chcete ukončit Fiala, pohlídat Babiše, Motoristé sobě“. Není přitom jisté, že se do Sněmovny vůbec dostanou.