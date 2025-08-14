Je to sebevražedná mise, ale jsme ochotni jít do konfliktu s EU, slíbil Turek

Být v příští vládě po parlamentních volbách je podle europoslance Filipa Turka sebevražedná mise. Současná vláda Petra Fialy totiž podle Turka jede absolutně čistou linii toho, co si Brusel přeje. „Pokud budeme v příští vládě, jsme ochotni jít do konfliktu s Evropskou unií,“ slíbil Turek při debatě s voliči v Ústí nad Labem, které spolu s ním zúčastnil i volební lídr v kraji, ekonom Vladimír Pikora.
Do konfliktu uvnitř EU jsou připraveni Motoristé jít kvůli migračnímu paktu i kvůli novým emisním povolenkám ETS 2, které výrazně zdraž bydlení kvůli vytápění, a také ceny pohonných hmot.

„Migrační pakt je pro nás absolutně zničující, budeme nuceni přibližně za dva roky akceptovat určitý počet migrantů, kteří sem vůbec nechtějí,“ řekl Turek. „Určitě necítím historickou vinu, proč bychom měli pozvat třeba 15 tisíc migrantů, jejichž kriminalita je 16krát až 56 krát vyšší,“ prohlásil europoslanec a volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Řekl, že podle migračního paktu Evropské unie, proti němuž se současná vláda nepostavila, bude muset Česko zaplatit 20 tisíc euro za každého migranta, kterého odmítneme přijmout.

„Emisní povolenky zdraží domácí vytápění, a poznáte to, když pojedete k benzince. Pro běžnou rodinu to bude znamenat, že zaplatí ročně, jak už někdo spočítal, o 84 tisíc korun více,“ řekl europoslanec.

„Tato vláda zavazuje příští vládu k obrovským výdajům a prostě ty peníze na to tady nejsou. Jednoho dne se to musí zastavit a ten den se blíží,“ dodal ekonom Pikora.

Počítal jsem se vším, kromě vyhazovu z J.A.R. Klempíř promluvil o StB i Motoristech

Jít do konfliktu s EU kvůli novým emisním povolenkám chce i hnutí ANO, které je favoritem podzimních voleb a s nímž by šli Motoristé sobě rádi do vlády, pokud se dostanou do Sněmovny.

Šanci, že by se mohli s ANO dohodnout, zvyšuje to, že nechtějí referendum o odchodu z Evropské unie, na rozdíl od SPD a Stačilo!

„Pokud bychom v Evropské unie nebyli, měli bychom obrovské problémy. Můžete EU nenávidět, ale nemůžete ji ovlivnit, když nejste součástí té struktury,“ prohlásil Turek.

Podle zatím posledního zveřejněného volebního modelu agentury NMS by Motoristé sobě v srpnu získali 5,7 procenta hlasů a měli by šanci na osm křesel ve Sněmovně. Oproti předchozím průzkumům, v nichž byli pod pěti procenty, si tak mírně polepšili. Politická analytička NMS Tereza Friedrichová uvedla, že pozice Motoristů je extrémně nejistá.

Filip Turek staví další černou stavbu. „Moštárna“ vypadá jako garáž

Motoristé sobě ve volebním programu, který zveřejnili na sněmu v Olomouci,slibují do čtyř let vyrovnaný rozpočet. K němu se chce strana dostat třeba omezením provozních výdajů či seškrtáním dotací na obnovitelné zdroje a pro politické neziskové organizace.

„Když někdo potřebuje pochod Prague Pride, proč k tomu potřebuje veřejné peníze? Nerozumím tomu, jak tohle může financovat někdo z veřejných peněz,“ řekl k tomu Turek. „Nebudeme podporovat, když někdo tvrdí, že je šedesát čtyři pohlaví,“ doplnil Pikora.

Nejsme proruští náckové, řekl při debatě Turek

Turek kritizoval liberály. „Vadí jim svoboda slova, že pijeme alkohol a že nechceme všichni jezdit na kole,“ prohlásil europoslanec. „My nežereme děti a nejsme žádní proruští náckové, to budou zase titulky,“ řekl Turek.

Potlesk několika desítek přítomných si Pikora vysloužil, když řekl,, že Motoristé sobě nebudou zvyšovat daně. Tohleto my nechceme,“ řekl ekonom, který je lídrem krajské kandidátky v Ústeckém kraji.

Úspěch mělo také to, když Turek mluvil o tom, že by neměl sociální dávky brát nikdo, kdo nepracuje.

