Šťastný zabojuje o Senát za koalici Motoristů a ANO. Chce zachránit demokracii

„Pětikoalice v naší zemi ovládla veškeré mocenské pozice. Obsadili Strakovu akademii, mají většinu v dolní i horní komoře parlamentu, prezident republiky poslušně opakuje věty, které mu předepisují vládní představitelé a jejich poradci. Je načase zachránit českou demokracii a alespoň některé pozice vyvážit,“ řekl ke své kandidatuře bývalý poslanec a zdravotnický expert ODS Šťastný.

Zároveň doplnil, že chce ve volbách do horní komory „reprezentovat všechny občany, kteří nesouhlasí s vládou, cítí se být zklamáni, podvedeni a její politikou zrazeni“.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka šel v kritice vládní politiky ještě dál. Hlavní strana koalice ODS podle něj opustila své někdejší pravicové pozice a namísto boje za svobodu a kapitalismus deklaruje širokou ideovou shodu s radikálně levicovými piráty. „Své dlouhodobě dominantní místo v Praze přenechala nekriticky prounijní TOP 09, která chce naši zemi zbavit práva veta, zrušit českou korunu, podvázat ekonomiku sebedestrukční zelenou politikou a šikanovat normální lidi přehnanou politickou korektností a jedinou povolenou pravdou,“ uvedl Macinka.

Motoristé sobě dlouhodobě kritizují představitele pravice na české politické scéně, že si nedokázali najít cestu ke spolupráci s hnutím ANO, a místo toho raději koketují s krajní a pokrokářskou levicí.

„Kdyby šlo ODS skutečně o věc a o prospěch občanů České republiky, nikdy by nedopustila, aby bývalý premiér Andrej Babiš musel vynuceně vládnout za podpory KSČM. Přenechání rozhodovacích pozic levici považujeme za zradu programového a ideového projektu ODS, bez ohledu na to, zda se bavíme o vládě předchozí, anebo o vládě s pirátskými radikály a komerčními progresivisty z hnutí STAN,“ pokračoval v kritice Macinka.

Šťastný jde do senátních voleb jako představitel „Koalice proti vládě“ s ústředním heslem kampaně „Vezmeme si Senát zpátky!“

Motoristé sobě společně s hnutím Přísaha slavili úspěch v nedávných volbách do Evropského parlamentu, v nichž získali 10,26 % hlasů a dva mandáty. Oba zvolení europoslanci za koalici Přísaha a Motoristé Filip Turek a Nikola Bartůšek následně vstoupili v Evropském parlamentu do frakce Patriots for Europe, kterou spoluzaložil právě předseda hnutí ANO Andrej Babiš s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a šéfem rakouských Svobodných Herbertem Kickelem.