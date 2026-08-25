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Hrozní zůstaneme a polepšit se nehodláme, slíbil Macinka. Sám kandiduje v Praze

Josef Kopecký
  12:55aktualizováno  15:10
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)

Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
11 fotografií
Motoristé sobě představili ve Sněmovně své plány pro komunální volby. „Nemáme ambici být všude,“ řekl předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka. Do voleb jeho strana posílá necelých 1300 kandidátů ve více než šesti desítkách obcí. „Některé radnice zešedly, chceme tu šeď rozbít,“ prohlásil.

„My vnímáme, že z českého občana se postupně stal problém, který je třeba regulovat. No a s tím my samozřejmě nesouhlasíme,“ prohlásil.

Sám Macinka je na čtrnáctém místě kandidátky v Praze, na patnáctém místě je další ministr za Motoristy sobě Boris Šťastný.

„Samozřejmě nejsme tak velká strana jako některé ostatní, jsme mladá strana, existujeme teprve několik let a jsou to naše první celostátní komunální volby, takže si určitě neděláme ambice na to, abychom byli úplně všude za každou cenu, protože si myslíme, že by to nemělo úplně smysl,“ řekl předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí.

„Na řadě míst jdeme v koalici buďto s nějakými nezávislými kandidáty, nebo s lokálními sdruženími či stranami, v některých městech s našimi koaličními partnery na vládní úrovni,“ uvedl Macinka.

Přestával být slyšet hlas normálních lidí, říká Macinka k účasti v komunálních volbách

Účast strany v komunálních volbách je podle něj logický krok strany, která podle něj vznikla proto, že v české politice přestával být slyšet hlas normálních lidí, kteří normálně žijí, pracují, vychovávají děti a platí účty.

Čtyři zásady strany pro komunální volby podle Macinky

1. Svoboda, která znamená někam chodit žít a nedělat z radnic převýchovné ústavy.

2. Odpovědnost, což znamená dokázat zacházet nebo naučit se zacházet s každou veřejnou korunou jako s vlastní, protože patří občanům a ne těm radnicím nebo jejich správcům.

3. Zdravý rozum, což znamená řešit realitu, ne plnit ideologická zadání volebních aktivistů.

4. Odvaha udělat správnou věc i tehdy, když ji nějaká hlasitá menšina označí za nemožnou.

„Taky si všímáme, že mnozí z těchto lidí už začínají být silně alergičtí na nejrůznější ideologické poučky různých politiků, kteří se snaží ze sebe dělat lepší, než ve skutečnosti jsou,“ řekl ministr zahraničí.

„My jsme autentičtí, občas někoho štveme, občas někoho bavíme, ale především mluvíme bez obalu, snažíme se nazývat věci pravými jmény,“ zhodnotil vlastní stranu.

„Naši oponenti ten pohled do zrcadla, který my jim nastavujeme, častokrát nemohou přežít a docela vyšilují, tak my to bereme tak, že oni vyšilují zejména při pohledu na sebe samotné, protože se snažíme ukazovat, jací ti lidé doopravdy jsou. Nepochybně hrozní jsme a hrozní budeme i nadále a polepšovat se nehodláme,“ slíbil šéf Motoristů a ministr zahraničí.

„Do veřejného prostoru a do komunálních voleb chceme přinést energii, přímost a taky odvahu jít proti srsti, což je také hlavním mottem Motoristů v nadcházejících komunálních volbách,“ prohlásil na tiskové konferenci Macinka.

Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
11 fotografií

Co znamená volební slogan jít proti srsti

Vysvětlil také volební slogan Motoristů sobě, který se vymyká z ustálených slovních spojení v češtině „hladit proti srsti“ a „jít proti proudu“.

„Odvaha jít proti srsti, to je z našeho pohledu útok na ten teflonový svět, do kterého se zaklela drtivá většina ostatních politiků, kteří se bojí říct, jak je to doopravdy. Jsou politicky korektní a snaží se používat nějaké obecně schválené, marketingově přijatelné věty, ale takoví nejsme. A proto je tam ta odvaha jít proti srsti, protože ta odvaha se z České republiky vytratila,“ tvrdí ministr zahraničí.

Odvaha jít proti srsti, to je z našeho pohledu útok na ten teflonový svět, do kterého se zaklela drtivá většina ostatních politiků, kteří se bojí říct, jak je to doopravdy.

Petr Macinka, předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí

Motoristé sobě představili své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě v polovině června. V hlavním městě je povede do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl. Trojice největších měst České republiky bude podle Macinky v kampani Motoristů dominovat.

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

„Ještě určitě nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně ve všech zastupitelstvech, kterých je asi šest tisíc. Proto jsme si vybrali tady tato tři velká města, která budou jakýmisi vlajkovými loděmi té naší komunální kampaně,“ prohlásil v červnu šéf Motoristů.

Vedle tří největších měst budou Motoristé kandidovat v desítkách dalších zastupitelstev různě po České republice.

„Lidem, kterým třeba imponuje, že jsme hrozní, tak slibujeme, že hrozní také zůstaneme,“ slíbil jíž dříve Macinka.

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