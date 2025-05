Co stojí za propadem Motoristů? Turkovo váhání o kandidatuře, míní politolog

Podle nejnovějšího předvolebního průzkumu společnosti STEM se Motoristé dál propadají, ve volbách do Poslanecké sněmovny by získali 2,8 procenta hlasů. Je to stále ještě reakce na rychlou jízdu europoslance Filipa Turka?

Myslím, že to je kombinace dvojího. Jednak dozvuk té rychlé jízdy, ale nejen toho faktu samotného, ale spíše neschopnosti Filipa Turka se omluvit. Ukázat, že je opravdu jiný typ politika, který to má ve své výbavě. Jsem přesvědčen, že by mu to nakonec ve výsledku přineslo body navíc a posílil by preference. Mnozí by řekli, že na rozdíl od jeho předchůdců je schopen si posypat pověstný popel na hlavu a říct, že to zvoral. Pak do toho částečně promlouvá zpochybňování jeho závodnické kariéry.

Myslím, že mnohem zásadnější dopad je ale v otázce otálení Filipa Turka s vyjádřením, jestli bude kandidovat. Mnozí berou, že Filip Turek je značka Motoristů. A interpretují to tak, že se bojí, není si jist úspěchem, nechce riskovat a dává přednost dobře placené politické pozici v Bruselu. Není dobře, že to Filip Turek stále oddaluje. Překvapuje mě to. Pokud by Filip Turek neuspěl, tak neztrácí mandát v europarlamentu, toho by se musel sám osobně vzdát. Moc nerozumím tomu váhání a taktizování, které mu určitě bere body.

Bylo by pro Motoristy tedy ještě dobré, aby Filip Turek kandidoval?

Myslím, že pro Motoristy je to nutnost. Tak dlouho z Filipa Turka dělali své základní politické DNA, že teď voliče nepřesvědčí, aby místo něj volili Borise Šťastného, Petra Macinku, nebo někoho jiného. Pro spoustu lidí to je neakceptovatelné. Buď do toho půjde Filip Turek a pak má šanci získat jejich podporu, nebo bude otálet a mnozí si řeknou: tak já se poohlédnu po jiných. Není ochoten zariskovat, nebudu riskovat ani já.

Může za poklesem Motoristů být i fakt, že zatím nepředstavili kompletní složení lídrů? Cítí tedy jejich volič nejistotu v tom, že je nezná?

Ne nutně. Mnozí jsou připraveni na to, že se postupně dozví lídry, priority, nejzásadnější postoje. Vždy je ale zajímá, kdo bude zosobnění toho programu. Žijeme v době, kdy je lídr fakticky značkou, je shrnutím programu. Dokud není vyřešen lídr, jde v podstatě všechno ostatní stranou. Myslím, že i ostatní voliči by počkali. Také ostatní politické subjekty představují lídry postupně.

Vrátím se ještě ke kandidatuře Filipa Turka. On sám říká, že je čas své rozhodnutí oznámit, zároveň ale říká, že bude součástí kampaně. Může to tedy Motoristům pomoci, i kdyby nakonec nekandidoval?

Je nezbytnost, aby byl vidět, aby byl součástí kampaně. To je naprostý základ. Mnozí to budou interpretovat tak, že pokud zvažoval kandidaturu do Sněmovny a nakonec se jí nezhostil, tak tomu projektu sám plně nevěří. Nechce riskovat politický kapitál.

Kam tedy voliči Motoristů půjdou? Třeba ODS a SPD, se kterými o hlasy bojují, se v posledních týdnech pohybují zhruba na stejných číslech.

Jsem přesvědčen, že spousta těch potenciálních voličů by skončila v reálu jako nevoliči, nebo by se poohlédli tu po SPD reprezentovaných Svobodnými, tu po pár osobnostech v ODS. Dovedu představit, že by část přišlo k hnutí ANO, případně by ještě sledovali, kdo se bude z jednotlivých kandidátů objevovat. Ale myslím, že ve výsledku by velká spousta z nich zůstala doma.

Dá se u Motoristů očekávat podobný obrat jako ve volbách do Evropského parlamentu? Tam jim koneckonců průzkumy také předpovídaly nízký výsledek a nakonec skončili na 10,2 procenta...

V politice platí, nikdy neříkej nikdy. Stále je tam čas, ale tehdy byl ten úspěch postavený na dvojici Filip Turek a Robert Šlachta. Fenomén nové politické síly. Schopnost dohodnout se, kooperovat. To byl první zádrhel, když Motoristé řekli, že půjdou do voleb bez Přísahy. Mnozí si řekli: ale vždyť vám to partnersky fungovalo, proč se rozcházíte před mnohem zásadnějším duelem? To je první jizva na kráse.

Kuriózně, jestli někomu mohou Motoristé posílat pugéty za úspěch, tak to je jednak marketingovému týmu, a také Danuši Nerudové. Ta je neuvěřitelně nasvítila tím, jak hloupě přepálila útok na Filipa Turka. Vedle jako dobrého marketingu je Danuše Nerudová strůjcem úspěchu Filipa Turka v evropských volbách.