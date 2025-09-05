Moravské zemské hnutí má číslo 2, chce obnovit samosprávu Moravy

Hnutí kandiduje do Sněmovny už podruhé, před čtyřmi lety ale neuspělo a získalo jen mizivých 0,03 procenta hlasů, tedy 1 648 hlasů.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Hnutí se snaží navázat na historický úspěch Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko ve volbách v devadesátých letech minulého století, kdy se strana stala parlamentní, a dokonce měla jednoho ministra v české vládě.
„Držíme prapor Moravy a Slezska a také naději, že se dočkáme důstojného postavení našich zemí v rámci ČR i Evropy,“ uvádí strana.
Uskupení kandiduje v letošních volbách pouze ve čtyřech krajích Moravy a Slezska – Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. Lídrem hnutí je jeho předseda Pavel Trčala.
Do voleb si určilo pět priorit – Spravedlivá a funkční samospráva (tam patří právě moravská témata) , Efektivní nakládání s veřejnými prostředky, Dostupnost bydlení a urychlení dostaveb dálnic, Ochrana krajiny a lidé a Morava a Slezsko v Evropě. Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic.
Kandidátka Moravského zemského hnutí pro volby do Sněmovny má číslo 2.