Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU

Hnutí ANO se dlouhodobě drží na prvním místě. Podruhé za sebou se však stalo, že se ve výzkumech společnosti STEM výsledek strany dostal pod 30 procent hlasů. V minulém týdnu měl ještě horší výsledek než v neděli, pouze 28 procent. Ačkoliv jde tedy o zlepšení, je zde vidět mírný pokles oproti minulým týdnům.
V Poslanecké sněmovně by hnutí ANO získalo 66 mandátů. Pro složení vlády by se tedy muselo dohodnout s koalicí SPOLU, která má podle modelu 44 poslanců, či s více stranami opozice, SPD má totiž pouze 27 mandátů.
STAN by poté získal 24 křesel, Piráti 21, Motoristé 10 a Stačilo! 8. Současná vláda by tak i v případě pomoci od Pirátů měla k dispozici pouze 89 křesel a k udržení moci by tak potřebovali dohodu s opozicí.
Co se týče procent, druhé místo stabilně patří koalici SPOLU, která ale zároveň ani nezaznamenává žádný růst preferencí. V nynějším modelu by koalice získala 20,5 procenta hlasů.
O třetí místo dlouhodobě bojují hnutí SPD a STAN. Momentálně se zdá, že má první ze zmíněných stran mírně navrch, s výsledkem 13,4 procenta hlasů. Piráti zaznamenali letošní maximum, když se poprvé dostali nad desetiprocentní metu. Strana se podle STEM opírá především o mladší voliče.
Okolo hranice pěti procent, která garantuje vstup do dolní komory Parlamentu, se stále pohybují Stačilo! a Motoristé Sobě. Stačilo! vedené komunistickým KSČM ještě před týdnem atakovalo osmiprocentní hranici, nyní se však propadlo na 5,5 procent.
STEM data sbíral ve střech vlnách mezi 20. a 26. zářím. Zúčastnilo se více než 1 400 respondentů z celé České republiky.