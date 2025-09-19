Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Josef Kopecký
  13:19aktualizováno  14:20
Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak, že už hraje o své udržení v politice nebo v čele ODS,“ řekl iDNES.cz Josef Mlejnek, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Jedině koalice SPOLU může podle Fialy porazit šéfa ANO Andreje Babiše a zabránit vládě populistů s extremisty.

Nemusíte SPOLU milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem,“ vyzval Fiala voliče při zahájení závěrečné části kampaně koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09.

Zopakoval to znovu v pátek na sociální síti X.

„Jedině hezká porážka je ještě něco, co mu dává nějakou šanci,“ hodnotí Fialovo vystoupení dva týdny před volbami politolog Mlejnek.

„Každopádně je pravda, že tady probíhá a bude asi ve finiši kampaně probíhat souboj o voliče mezi SPOLU, Piráty a STAN. Oni se nebudou ani snažit o to přitáhnout nějaké voliče Andrej Babišovi, to je stejně zabité,“ tvrdí Mlejnek.

Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala

Poukázal na, že průzkumy nyní dávají SPOLU podporu okolo 20 procent, ANO přes 30 procent a že poslední volební model STEM pro CNN Prima News přisuzoval Pirátům a STAN po deseti procentech. Zatímco před čtyřmi lety měla koalice Pirátů a STAN necelých 16 procent a SPOLU téměř 28 procent. Pět procent voličů, kteří přešli k menším stranám, se může ještě mobilizací premiérovi Fialovi stáhnout zpět ke SPOLU, ale ani tak to není dost k většině ve Sněmovně.

„Jediné, o co hraje, je, že se mu nechce odejít z politiky jako spráskanému psovi a že chce třeba být znovu ještě jako lídr opozice,“ dodal vůči Fialovi své hodnocení politolog Mlejnek.

Letos je silný fenomén Antifiala, tvrdí politolog Kubáček

„Jednoznačně,“ říká také politolog Jan Kubáček, že Fiala už hraje i o své křeslo ve vlastní straně. Premiérův apel na voliče, že mají volit SPOLU, protože jen Petr Fiala může porazit Andreje Babiše, může podle Kubáčka fungovat jen částečně a nakonec i trochu jinak, než premiér čeká.

„Je jasné, že Petr Fiala teď plánuje tuhle strategii využívat při svých vystoupeních i v televizních debatách. Na část váhavých voličů to může zafungovat. Ale také oživuje fenomén, který tady máme letos a opakovaně se měřil, a to je Antifiala, který je silnější než Antibabiš,“ říká Kubáček.

Volební kalkulačka 2025

„Může se stát, že pro část lidí to bude naopak důvod, proč k těm volbám nejít anebo kroužkovat, nacházet si alternativy, protože fenomén Antifiala je letos opravdu hodně silný,“ prohlásil Kubáček.

Stavět kampaň na tom, aby Babiš nebyl premiérem, je podle něj málo. „Spousta lidí tentokrát nemá až takový problém s Babišem, jako má problém se životní úrovní,“ dodal politolog.

Pokud by se Fialovi podařilo volby uhrát na těsnou prohru SPOLU s ANO, dovede si představit, že by premiér třeba přišel s tím, že teď je to důkaz toho, že se musí sloučit ODS a TOP 09. Na druhou stranu mohou porážku SPOLU zastánci suverénního postupu ODS využít k tomu, aby strana v koalici pokračovat nechtěla. „Půjde hodně o to, jak budou početné poslanecké kluby,“ vysvětlil Kubáček.

Část voličů může Fiala odloupnout, říká Šaradín

Pavel Šaradín, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, řekl iDNES.cz, že Fialova strategie přetáhnout voliče STAN a Pirátů může zafungovat. „Svým způsobem to dělají i ty dva zbývající subjekty, že si přetahují voliče, protože pro ně je to jediná cesta, jak posílit své vlastní postavení,“ řekl.

„Pokud antibabišovský tábor ucítí nějakou možnost, že by se SPOLU přiblížilo hnutí ANO, jsou někteří voliči ještě schopni volbu přehodnotit a jít volit SPOLU, ale musely by preference vypadat tak, že se oba dva subjekty před volbami přibližují,“ uvedl politolog.

Fiala varoval před populisty a extremisty, hnutími ANO, Stačilo! a SPD. „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země,“ zdůraznil premiér.

Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

„Velmi silnou negativní emocí, která směřuje na naší budoucnost, na to, že jestli zůstaneme na Západě nebo zamíříme na Východ, je schopný voliče, kteří nechtějí jít volbám, nějak vzbudit, probudit a přitáhnout k volbám,“ domnívá se Šaradín. Shoduje se s Mlejnkem i Kubáčkem, že Petr Fiala hraje o svou osobní politickou budoucnost.

„Pokud by porážka byla velmi drtivá, pokud by prohrál i v Jihomoravském kraji s Alenou Schillerovou, bylo by to něco, nad čím se určitě ODS bude zamýšlet. Pokud budou v opozici, tak mají čtyři roky na přemýšlení,“ uzavřel své hodnocení Fialovy mobilizace voličů politolog z olomoucké univerzity.

Hřib se ohradil, Rakušan reagoval smířlivě

Proti Fialově výzvě se ohradil šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Piráti mají šanci oslovit i nevládní tábor. Ve finále rozhoduje, jaké strany dokážou složit vládu. Ničemu tedy neškodí, pokud budou Piráti zastoupeni v případné vládě silněji. SPOLU samotné ANO neporazí. Tak buďte k lidem upřímný a neříkejte jim, že jsou tyhle volby jen o souboji dvou stran. Naopak! Lidé mají šanci vybrat si stranu s nejlepším plánem pro naši zemi. Tak jim tuhle demokratickou volbu nerozmlouvejte,“ napsal na sociální síti X Hřib.

Šéf STAN Vít Rakušan reagoval na premiéra smířlivěji. „Neztrácejme kompas v tom, co je důležité pro Česko. Společná vláda vznikne jen tehdy, když budeme mít dohromady 101 hlasů – a pro sestavení takové vlády je jedno, kolik z nich bude od SPOLU, kolik od Pirátů a kolik od Starostů. Jedno to není jen těm pár poslancům Spolu, kteří se dostanou do sněmovny na úkor Starostů a Pirátů,“ uvedl na X Rakušan.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

