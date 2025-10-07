Julie Smejkalová (21) – STAN
Julie Smejkalová se stala nejmladší poslankyní v historii. Jednadvacetiletá studentka práv kandidovala jako devítka na pražské kandidátce Starostů. Voliči jí ale dali 10 812 preferenčních kroužků.
„Jsem strašně ráda, že budu mít tu možnost zastupovat všechny, nejenom mladé, ale všechny, kdo mi preferenční hlasy dali,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz. Dodala také, že by se se Sněmovně chtěla věnovat tématům spojeným se školstvím, bydlením a péčí o duševní zdraví.
Smejkalová doposud působila jako předsedkyně Mladých starostů, absolvovala stáž v Poslanecké sněmovně a zkušenosti sbírala také jako odborná asistentka místostarosty.
Během kampaně se Smejkalové povedlo oslovit především mladé voliče. K tomu ji s největší pravděpodobností pomohla i sociální sítě, na kterých byla v posledních měsících velice aktivní. „Julie je velký dříč, zaslouží si to,“ řekl novinářům k jejímu zvolení předseda STAN Vít Rakušan.
Na Instagramu také rezonovalo její video, na kterém konfrontovala šéfku Stačilo! Kateřinu Konečnou s některými jejími výroky.