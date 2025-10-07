Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy

Tereza Tykalová
  15:12
Ještě ani nedostudovali a už se jim podařilo získat poslanecký mandát. V letošních volbách se do Sněmovny dostalo 12 dvacátníků. Zástupce nejmladší generace budou mít Starostové, Piráti, Motoristé sobě i ODS. Zatímco někteří byli jedničkami na kandidátkách, jiné voliči vykroužkovali z nižších pozic. Redakce iDNES.cz přináší medailonky nejmladších poslanců.
Julie Smejkalová (21) – STAN

Julie Smejkalová se ve věku 21 let stala novou poslankyní.

Julie Smejkalová se stala nejmladší poslankyní v historii. Jednadvacetiletá studentka práv kandidovala jako devítka na pražské kandidátce Starostů. Voliči jí ale dali 10 812 preferenčních kroužků.

„Jsem strašně ráda, že budu mít tu možnost zastupovat všechny, nejenom mladé, ale všechny, kdo mi preferenční hlasy dali,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz. Dodala také, že by se se Sněmovně chtěla věnovat tématům spojeným se školstvím, bydlením a péčí o duševní zdraví.

Smejkalová doposud působila jako předsedkyně Mladých starostů, absolvovala stáž v Poslanecké sněmovně a zkušenosti sbírala také jako odborná asistentka místostarosty.

Během kampaně se Smejkalové povedlo oslovit především mladé voliče. K tomu ji s největší pravděpodobností pomohla i sociální sítě, na kterých byla v posledních měsících velice aktivní. „Julie je velký dříč, zaslouží si to,“ řekl novinářům k jejímu zvolení předseda STAN Vít Rakušan.

Na Instagramu také rezonovalo její video, na kterém konfrontovala šéfku Stačilo! Kateřinu Konečnou s některými jejími výroky.

Běžte volit a kroužkujte číslo 9! ⭕️

3. října 2025 v 11:42, příspěvek archivován: 6. října 2025 v 11:43
7. října 2025  14:36,  aktualizováno  15:14

Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy

Ještě ani nedostudovali a už se jim podařilo získat poslanecký mandát. V letošních volbách se do Sněmovny dostalo 12 dvacátníků. Zástupce nejmladší generace budou mít Starostové, Piráti, Motoristé...

7. října 2025  15:12

