Pro většinu osmnáctiletých je letošní kandidatura především prvním krokem do světa politiky. Někteří dokonce otevřeně přiznávají, že své zvolení neočekávají. Jan Boháč, který kandiduje za Piráty v Praze 5 z 28. místa a o politiku se podle svých slov zajímá od malička, na rovinu říká, že momentálně má tolik školy a dalších aktivit, že na ni bohužel nemá moc času.
„Jsme část populace, která tady bude nejdéle a bude výsledky hospodaření státu, obcí či krajů také nejdéle sklízet. Pokud ale části osmnáctiletých přijde vtipný internetový brainrot, tak se na nás starší generace bude vždycky dívat skrz prsty.“