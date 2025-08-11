Hájil slib učitelům, který napsalo ANO do volebního programu. Učitelům podle něho garantuje průměrný plat 75 tisíc korun do konce volebního období.
To, že chce ANO právě tím oslovit voliče mezi učiteli, se podařilo zjistit iDNES.cz. Volební leták ANO zveřejní 20. srpna. „Proč má mít absolvent peďáku 30 tisíc korun měsíčně? Má mít 50 tisíc korun,“ řekl Babiš.
ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu
„Kde na to vezmeme? Národní kontrolní úřad upozornil, že jsme přišli o 92 miliard korun v rámci šedé ekonomiky,“ přesvědčoval voliče Babiš.
Předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček ho doplnil, že během prvních sto dnů vlády udělá ANO audit na ministerstvu obrany.
„Přece není normální, aby ministerstvo nakupovalo polní kuchyně v ceně za 66 milionů korun,“ pustil se Havlíček do armádních zakázek. Obranu vede jednička kandidátky koalice SPOLU Jana Černochová (ODS).
Plavky z tržnice za dvě stovky
Babiš se svěřil, že před setkáním s voliči byl v nedaleké tržnici Sapa. „Koupil jsem si v Sapě plavky, které jsou sice asexuální, ale stály dvě stovky. A já jsem konzerva, jsem šetřivej,“ svěřil se lidem v zaplněné hospodě předseda ANO.
Zatímco v celé Praze měla v posledních volbách do Sněmovny před čtyřmi lety koalice SPOLU přes 40 procent, ANO kolem 17 procent. Volba restaurace v Praze 11 nebyla náhodná.
V této části Prahy, které dominují sídliště, mělo SPOLU okolo 34 procent, zatímco ANO 24 procent. ANO chce právě sázkou na voliče na sídlištích v hlavním městě rozdíl v hlavním městě ještě více snížit. Ve zbytku republiky nad svým hlavním politickým soupeřem dominuje.
„Jasně jsme řekli, že Putin je agresor“
Babiš odmítl obavy odpůrců, které nazval pomluvami, že jeho vláda může nasměrovat Česko východním směrem, podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. „Všechno jsou to pomluvy. Já nejsem ten, kdo chlastal vodku s Putinem,“ prohlásil Babiš. „Jasně jsme řekli, že Putin je agresor,“ ohradil se proti nařčení, že je proruský.
„Je nutná dohoda Trump, Zelenskyj, Putin,“ řekl válce, kterou rozpoutala armáda ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině.
Starší paní, která dorazila na setkání s Babišem a Havlíčkem, se Babiše ptala, jak se to přesně stane, když Putin odmítá jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a setká se jen s prezidentem USA Donaldem Trumpem na Aljašce. „Je to zbytečná debata, počkejme si na to, jak ta schůzka dopadne,“ odbyl její dotaz Babiš.
Dostal dotaz i na to, zda bude kandidovat v příští volbě prezidenta. „Nebudu,“ odvětil předseda ANO a bývalý premiér, který se v roce 2023 utkal s Petrem Pavlem, který ho přesvědčivě ve druhém kole porazil.