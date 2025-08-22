Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Až si budou lidé z jižní Moravy před volbami procházet volební lístky, u lídra SPD Miroslava Ševčíka najdou informaci, že bydlí v Brně. Kandidáti jsou povinni na listiny uvádět své trvalé bydliště. Přitom s jižní Moravou si Ševčíka spojí málokdo. Narodil se ve Zlíně a od roku 1983 působil na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), kde skončil letos v březnu.
Z údajů v obchodním rejstříku vyplývá, že Ševčík bydliště změnil na začátku července. Z jakého důvodu to udělal, nechtěl komentovat. „Je to moje soukromá záležitost, kde mám bydliště,“ řekl Ševčík redakci iDNES.cz. „Dlouho jsem bydlel v Otrokovicích a ve Zlíně. Když ještě republika měla deset krajů, byl to taky Jihomoravský kraj. Teď bydlím v Brně,“ dodal.
Politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek v tom ale záměr vidí. Podle něj SPD nechtěla, aby na jižní Moravě kandidoval Pražák. „Vnímám to od něj jako pragmatický tah. Ano, původem je Moravák, prakticky je ale Pražák a zejména Jihomoravané jsou na Pražáky hákliví. On chce mít na volebním lístku napsáno Brno, tedy město z kraje, kde kandiduje. Určitě zjistil, že kdyby tam měl Prahu, bude to hendikep,“ myslí si Mlejnek.
Ševčík takový výklad odmítá. „Proč bych to měl dávat do souvislosti s volbami? Pracoval jsem v Praze a trvalé bydliště jsem měl dlouho ve Zlíně. To je přece úplně jedno,“ dodal Ševčík a zmínil, že v Brně také působí v představenstvu jedné firmy.
Reportér iDNES.cz se nicméně na jeho novou adresu vyrazil podívat a Ševčíkovo jméno nenašel ani na zvonku ani na poštovní schránce.
Vyšší náhrady
Jihomoravský kraj je jeden z největších a pro politiky je důležité tam oslovit co nejvíce voličů. Ve volbách do Sněmovny před čtyřmi se tu přerozdělovalo 23 poslaneckých mandátů. Stejně bylo jen v Praze a o tři více ve Středočeském kraji.
Strany proto do velkých krajů nasazují výrazné tváře. Letos kandiduje poměrně dost známých politiků v krajích, se kterými přitom nemají mnoho společného.
Předseda ANO Andrej Babiš z Průhonic usiluje o hlasy lidí z Moravskoslezského kraje. Ve stejném kraji kandidátku SPD vede předseda PRO Jindřich Rajchl z Hradce Králové. Robert Plaga z Brna kandidující také za ANO je jedničkou ve Středočeském kraji. Pražák Bartoš zase vede středočeskou kandidátku Pirátů.
Změna trvalého bydliště, jako to udělal Ševčík, je ale unikátní.
Ševčík jako poslanec z Brna by měl nárok i na vyšší náhrady. Poslancům, kteří trvale bydlí od Sněmovny dále než 150 kilometrům, náleží o 50 procent víc peněz. „Dokud si to ale nevyúčtuje, tak bych ho z toho neobviňoval. Počkejme si, až jak se k tomu postaví,“ poznamenal politolog Mlejnek.
Podle předvolebních průzkumů se SPD na podzim do Sněmovny dostane. Nejnovější průzkum společnosti STEM pro CNN Prima News jim přisoudil zisk 12,1 procenta.
Ševčíkovu kariéru provází řada kontroverzí. V roce 2014 jel v protisměru po dálnici s použitím modrého majáčku, na který neměl nárok. V posledních letech se účastnil několika protivládních demonstracích, na jedné se objevil v hloučku lidí, kteří se pokoušeli z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku.
Rektor VŠE Petr Dvořák Ševčíka kvůli poškozování jména Národohospodářské fakulty odvolal z funkce jejího děkana. Ševčík na fakultě ale dál zůstal jako proděkan. Až letos na jaře sám rezignoval, nedlouho poté oznámil, že bude na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny jako nestraník za SPD.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS