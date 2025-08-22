Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Dominika Hejl Hromková
Marek Osouch
,
  15:43
Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé bydliště. Ševčík ale odmítá, že to udělal kvůli volbám.
Celonárodní veřejné setkání při příležitosti 80. výročí od konce druhé světové...

Celonárodní veřejné setkání při příležitosti 80. výročí od konce druhé světové války. Staroměstské náměstí v Praze. Pořádá spolek Česko proti bídě. Na snímku ekonom Miroslav Ševčík. (8. květen 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Miroslav Ševčík, čerstvý proděkan pro ekonomiku Národohospodářské fakulty...
Hnutí SPD představuje lídry. Ekonom Miroslav Ševčík povede kandidátku na jižní...
Miroslav Ševčík (SPD)
Miroslav Ševčík na křtu knihy Václava Klause Od Beneše po Ukrajinu: 80 let od...
14 fotografií

Až si budou lidé z jižní Moravy před volbami procházet volební lístky, u lídra SPD Miroslava Ševčíka najdou informaci, že bydlí v Brně. Kandidáti jsou povinni na listiny uvádět své trvalé bydliště. Přitom s jižní Moravou si Ševčíka spojí málokdo. Narodil se ve Zlíně a od roku 1983 působil na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), kde skončil letos v březnu.

Z údajů v obchodním rejstříku vyplývá, že Ševčík bydliště změnil na začátku července. Z jakého důvodu to udělal, nechtěl komentovat. „Je to moje soukromá záležitost, kde mám bydliště,“ řekl Ševčík redakci iDNES.cz. „Dlouho jsem bydlel v Otrokovicích a ve Zlíně. Když ještě republika měla deset krajů, byl to taky Jihomoravský kraj. Teď bydlím v Brně,“ dodal.

Kalkulačka k volbám

Politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek v tom ale záměr vidí. Podle něj SPD nechtěla, aby na jižní Moravě kandidoval Pražák. „Vnímám to od něj jako pragmatický tah. Ano, původem je Moravák, prakticky je ale Pražák a zejména Jihomoravané jsou na Pražáky hákliví. On chce mít na volebním lístku napsáno Brno, tedy město z kraje, kde kandiduje. Určitě zjistil, že kdyby tam měl Prahu, bude to hendikep,“ myslí si Mlejnek.

Ševčík takový výklad odmítá. „Proč bych to měl dávat do souvislosti s volbami? Pracoval jsem v Praze a trvalé bydliště jsem měl dlouho ve Zlíně. To je přece úplně jedno,“ dodal Ševčík a zmínil, že v Brně také působí v představenstvu jedné firmy.

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Reportér iDNES.cz se nicméně na jeho novou adresu vyrazil podívat a Ševčíkovo jméno nenašel ani na zvonku ani na poštovní schránce.

Vyšší náhrady

Jihomoravský kraj je jeden z největších a pro politiky je důležité tam oslovit co nejvíce voličů. Ve volbách do Sněmovny před čtyřmi se tu přerozdělovalo 23 poslaneckých mandátů. Stejně bylo jen v Praze a o tři více ve Středočeském kraji.

Strany proto do velkých krajů nasazují výrazné tváře. Letos kandiduje poměrně dost známých politiků v krajích, se kterými přitom nemají mnoho společného.

Okamura představil volební lídry SPD, ekonom Ševčík půjde do střetu s Fialou

Předseda ANO Andrej Babiš z Průhonic usiluje o hlasy lidí z Moravskoslezského kraje. Ve stejném kraji kandidátku SPD vede předseda PRO Jindřich Rajchl z Hradce Králové. Robert Plaga z Brna kandidující také za ANO je jedničkou ve Středočeském kraji. Pražák Bartoš zase vede středočeskou kandidátku Pirátů.

Změna trvalého bydliště, jako to udělal Ševčík, je ale unikátní.

Ševčík jako poslanec z Brna by měl nárok i na vyšší náhrady. Poslancům, kteří trvale bydlí od Sněmovny dále než 150 kilometrům, náleží o 50 procent víc peněz. „Dokud si to ale nevyúčtuje, tak bych ho z toho neobviňoval. Počkejme si, až jak se k tomu postaví,“ poznamenal politolog Mlejnek.

Velký přehled volebních lídrů. Kdo chce ve vašem kraji na podzim vyhrát?

Podle předvolebních průzkumů se SPD na podzim do Sněmovny dostane. Nejnovější průzkum společnosti STEM pro CNN Prima News jim přisoudil zisk 12,1 procenta.

Ševčíkovu kariéru provází řada kontroverzí. V roce 2014 jel v protisměru po dálnici s použitím modrého majáčku, na který neměl nárok. V posledních letech se účastnil několika protivládních demonstracích, na jedné se objevil v hloučku lidí, kteří se pokoušeli z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku.

Rektor VŠE Petr Dvořák Ševčíka kvůli poškozování jména Národohospodářské fakulty odvolal z funkce jejího děkana. Ševčík na fakultě ale dál zůstal jako proděkan. Až letos na jaře sám rezignoval, nedlouho poté oznámil, že bude na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny jako nestraník za SPD.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

22. srpna 2025  15:46

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:45

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé...

22. srpna 2025  15:43

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je...

22. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  15:35

Schůzka Putina se Zelenským se nechystá, hlásí Lavrov. Kyjev volá po sankcích

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že se neplánuje schůzka mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem,...

22. srpna 2025  15:28

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Opoziční hnutí SPD odmítlo tvrzení strany Volt Česko, že kandidaturou s dalšími subjekty v podzimních sněmovních volbách obchází zákon. Návrhy na zrušení registrací kandidátních listin, které Volt...

22. srpna 2025  15:22

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:20

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Zuřím jako ty, kamaráde. Vyřiď to i Slovákům, odepsal Trump fixou na Orbánovu stížnost

Maďarský premiér Viktor Orbán žene téma ukrajinských útoků na ropovod Družba nejen do Bruselu, ale ještě výš. V dopise si na ně postěžoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. A zveřejnil i jeho...

22. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  15:17

Hasiči bojují s požárem haly v Ostravě. Hledají skrytá ohniska, zavolali statika

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojuje osmnáct jednotek hasičů, výšková technika i...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.