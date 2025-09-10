Společné pivo nevyšlo, Rakušan zve Hřiba na další schůzku. Má být na Národní třídě

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve středu na sociální síti X zveřejnil příspěvek, ve kterém upozornil na nové informace v kauze Dozimetr. Ve středu se totiž v médiích objevila zpráva, že obžaloba uvádí, že Redlova skupina úzce spolupracovala s lídry STAN, údajně s Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem, a peníze z korupce odsávala na politické kampaně STANu.
„Všichni, kterých se to týká, musí jasně říct, jak to bylo. Stejně tak Vít Rakušan musí říct, proč přijal šifrovaný telefon od Polčáka? A proč jste Polčáka po krátkém pozastavení členství vzali zpět do STANu a je opět vlivným členem strany?“ napsal Hřib.
„Zbytečně střílíte do vlastních řad“
Rakušan na příspěvek reagoval slovy, že s kauzou se Starostové vypořádali jako žádná jiná strana. „Přijali jsme odpovědnost, člena, kterého se týkala, jsme vyloučili a všechny finanční dary zkontrolovali. Vysvětlujeme ji poctivě a pokaždé, když se o to někdo zajímá,“ uvedl ministr vnitra.
Zároveň uvedl, že statisíce lidí v Česku nechtějí, aby Piráti a STAN na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti. „Odpovídám, že žádná lepší vláda než vláda Starostů, Spolu a Pirátů vzniknout nemůže. A taková vláda vznikne i navzdory zbytečným předvolebním útokům, jako je ten váš. Věřím tomu a budu pro to dělat všechno,“ doplnil Rakušan, který Hřiba vyzval k tomu, aby neničil možnou koalici dřív, než vůbec vznikne.
„Zbytečně střílíte do vlastních řad a šíříte výmysly z negativní kampaně, o které už týdny říkám, že se na mě chystá,“ pokračoval ministr.
„Nechme vzájemné útoky stranou. Proto vás vyzývám. Pojďme symbolicky udělat něco společného. Pojďme jeden den společně kampaňovat mezi lidmi v Praze, kde ukážeme, že může vzniknout vláda, v níž se nebudeme potápět navzájem, ale kde společně zabereme za náš program, který máme v mnoha ohledech podobný,“ navrhl Rakušan. A to rovnou s časem i s místem.
„Navrhuji symbolicky 17. září na Národní třídě v 16:00. Na místě, kde se lidé postavili za hodnoty, za které, věřím, se Starostové i Piráti budou vždycky stavět také,“ dodal ministr.
Není to poprvé, kdy se mají šéfové hnutí STAN a Pirátů sejít. Nedávno se na pivu na Malostranské besedě sešli premiér Petr Fiala právě s předsedou Starostů Rakušanem. Hřib na schůzku i přes pozvání nedorazil.