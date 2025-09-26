Drony a migy byly záměrné, Rusko se snaží rozšířit válku, řekl ministr Lipavský

Má pro ruské provokace s drony i migy několik vysvětlení.
„Cítí se dostatečně silní, aby to udělali, a to není dobrá zpráva,“ řekl ministr Lipavský, který kandiduje za v Praze ze třetího místa kandidátky koalice SPOLU.
„Snaží se rozšířit válku, která je v Ukrajině,“ prohlásil. Vzhledem k tomu, že země NATO musí věnovat větší pozornost tomu, co se děje na jeho východním křídle, nemůžeme podle Lipavského naše zdroje „odloupnout“ a poslat na Ukrajinu. Jde tedy o oslabení naší schopnosti pomáhat Ruskem napadené zemi.
„Je to i test odhodlání je sestřelit,“ řekl ministr zahraničí k tomu, že ruské migy letěly dvanáct minut v estonském vzdušném prostoru.
„My jsme ve fázi konfrontace, jsme v éře globální konfrontace, nazývat to studenou válkou není úplně přesné. Proto Trump přišel s 5 procenty s obrany a je to zcela správné,“ prohlásil šéf české diplomacie v multifunkčním prostoru Endorfin v pražských Vršovicích, kam dorazili především jeho příznivci.
Důvodem je podle něj to, že se Američané dívají místo Evropy do oblasti Pacifiku, pro kterou chtějí mít uvolněné ruce.
Babiše porazíme, prohlásil Lipavský
Letošní sněmovní volby jsou jiné tím, že v nich více než jindy jde o zahraničí politiku. „Musíme zůstat na Západě, tohle je v sázce, jinak přijdeme o prosperitu,“ řekl Lipavský.
Připomněl, že komunisté, kteří kandidují za hnutí Stačilo! a SPD se svými přívěsky usilují o referendum o odchodu z Evropské unie a z NATO.
„Jsou fascinováni, jakým směrem se vydalo Maďarsko. Ne nikam se emigrovat nebude,“ vyhlásil ministr zahraničí.
Několikrát zopakoval, že koalice SPOLU může vyhrát. „Babiše porazíme,“ burcoval Lipavský své přívržence.