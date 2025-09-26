Drony a migy byly záměrné, Rusko se snaží rozšířit válku, řekl ministr Lipavský

Josef Kopecký
  19:01aktualizováno  19:25
Ruské drony nad Polskem i migy v estonském vzdušném prostoru jsou ze strany Ruska záměrné akce se souhlasem prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nejedná se o žádné omyl, nikdo se nikam nezatoulal,“ řekl šéf české diplomacie při setkání s voliči v Praze.

Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je Ministr zahraničí Jan Lipavský na tiskové konferenci při představení loga. (16. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Má pro ruské provokace s drony i migy několik vysvětlení.

„Cítí se dostatečně silní, aby to udělali, a to není dobrá zpráva,“ řekl ministr Lipavský, který kandiduje za v Praze ze třetího místa kandidátky koalice SPOLU.

„Snaží se rozšířit válku, která je v Ukrajině,“ prohlásil. Vzhledem k tomu, že země NATO musí věnovat větší pozornost tomu, co se děje na jeho východním křídle, nemůžeme podle Lipavského naše zdroje „odloupnout“ a poslat na Ukrajinu. Jde tedy o oslabení naší schopnosti pomáhat Ruskem napadené zemi.

Ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat, prohlásil Lipavský

„Je to i test odhodlání je sestřelit,“ řekl ministr zahraničí k tomu, že ruské migy letěly dvanáct minut v estonském vzdušném prostoru.

„My jsme ve fázi konfrontace, jsme v éře globální konfrontace, nazývat to studenou válkou není úplně přesné. Proto Trump přišel s 5 procenty s obrany a je to zcela správné,“ prohlásil šéf české diplomacie v multifunkčním prostoru Endorfin v pražských Vršovicích, kam dorazili především jeho příznivci.

Důvodem je podle něj to, že se Američané dívají místo Evropy do oblasti Pacifiku, pro kterou chtějí mít uvolněné ruce.

Konečná omlouvala ruské drony. Nechci vydat Česko Rusákům, opáčil jí Kupka

Babiše porazíme, prohlásil Lipavský

Letošní sněmovní volby jsou jiné tím, že v nich více než jindy jde o zahraničí politiku. „Musíme zůstat na Západě, tohle je v sázce, jinak přijdeme o prosperitu,“ řekl Lipavský.

Připomněl, že komunisté, kteří kandidují za hnutí Stačilo! a SPD se svými přívěsky usilují o referendum o odchodu z Evropské unie a z NATO.

„Jsou fascinováni, jakým směrem se vydalo Maďarsko. Ne nikam se emigrovat nebude,“ vyhlásil ministr zahraničí.

Několikrát zopakoval, že koalice SPOLU může vyhrát. „Babiše porazíme,“ burcoval Lipavský své přívržence.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu...

26. září 2025  17:54

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce uvedl, že Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, byl obviněn až po zákonném...

26. září 2025  17:33

