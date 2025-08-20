Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený dá státu miliardu, řekl Stanjura

Josef Kopecký
  21:30
Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura odmítl, že by kdokoli další měl nést odpovědnosti za kauzu bitcoinů, která stála místo ve vládě bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „Pavel Blažek dnes není člen ODS. Tečka. Tím končí odpovědnost naší politické strany,“ řekl ministr financí v novém online pořadu Řekni to Stanjurovi.

Ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr vnitra Vít Rakušan před hlasováním o nedůvěře vládě (17. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Byl to blbý nápad, bezesporu. Bez ohledu na to, jestli by ty bitcoiny byly čisté, nebo ne. Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený člověk, ne za bagatelní trestný čin nebo nějaký nedbalostní, věnuje státu miliardu. To se prostě nedá vysvětlit,“ řekl ministr financí.

Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší

Stanjura zdůraznil, že Blažek přijal politickou odpovědnost v řádu hodin. „Na rozdíl od jiných, kteří říkali nikdy neodstoupím, nebudu někoho jmenovat,“ prohlásil ministr financí.

„Možná tomu nevěříte, ale bohužel to tak je. Pavel si myslel, že se pak přijde pochválit, že sehnal peníze pro svůj rezort. Chybné rozhodnutí. Když nám to řekl, tak ještě není po dvaadvacáté hodině, abychom mohli přesně říct, co jsem mu na to řekl, a to jsem nevěděl, jaké tam jsou bitcoiny, odkud pocházejí,“ řekl Stanjura, jak reagoval, když se to od Blažka dověděl.

Dej nám něco na politiky a máš podmínku, říká Blažek k zadržení Jiřikovského

„Já jsem prostě říkal, jak vysvětlíme veřejnosti jednoduchou otázku. Máme odsouzeného člověka pravomocně, který se rozhodne miliardu věnovat státu, proč to dělá? A nemusíte být vůbec expert na bitcoiny. A proto jsem mu říkal, nedělej to, je to úplně blbě, to se nedá vysvětlit. A Pavel mi řekl, my už jsme to podepsali,“ řekl Stanjura v prvním dílu zhruba hodinového pořadu.

„Chybná úvaha, za kterou zaplatil. Šel za pár hodin poté, co to bylo venku, jo, a pak šel náměstek, bohužel taky z ODS, který to administroval. Teď to šetří policie a uvidíme, k čemu dojde,“ uvedl lídr volební kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraji Stanjura, jemuž v pořadu asistoval poslanec ODS Jiří Havránek, který vybíral tazatele.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  22:13

Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený dá státu miliardu, řekl Stanjura

Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura odmítl, že by kdokoli další měl nést odpovědnosti za kauzu bitcoinů, která stála místo ve vládě bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka....

20. srpna 2025  21:30

Objednání zabití psa rezonuje. ANO může ve volbách ztratit náskok, soudí v zahraničí

Kauza poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, která si podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky, přitáhla pozornost zahraničních...

20. srpna 2025  21:27

OBRAZEM: Smrt číhá všude. O hranici v džungli plné min se země perou už století

Příchozí varuje ostnatý drát a červené cedule s lebkou. Sluneční paprsky dopadají přes větve stromů na zem, kterou pokrývá listí a bujná zeleň. Tam všude se může skrývat nevybuchlá munice. Vítejte na...

20. srpna 2025  21:21

Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program SPOLU

Koalice SPOLU ve středu představila program před volbami do Poslanecké sněmovny. Klade v něm důraz na bezpečnost a zahraniční politiku. „Zřejmě je to i proto, že nemají dostatečně silná domácí...

20. srpna 2025  21:08

Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku

Moskva se chystá zvyšovat daně a omezovat veřejné výdaje v civilních sektorech, aby byla schopna dál financovat vysoké náklady související s válkou na Ukrajině, uvedla Reuters s odvoláním na ruské...

20. srpna 2025  20:41

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Aktualizujeme

Izraelská armáda zahájila první fázi plánovaného útoku na Gazu a už ovládá její okraje, oznámil podle agentury Reuters mluvčí armády Effie Defrin. Ministr obrany Jisrael Kac nařídil povolat 60 tisíc...

20. srpna 2025,  aktualizováno 

Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Premium

Kromě jednání světových lídrů o hledání řešení ruské vojenské agrese na Ukrajině se bezpečnostní situace vyostřuje i v Africe. V rozhovoru pro iDNES.cz na to upozorňuje analytik Vojtěch Bílý, který...

20. srpna 2025

Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

Diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruska nikam nepovede, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Naznačil, že Moskva chce mít veto nad bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Evropské...

20. srpna 2025  19:26

Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci

Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt západonilské horečky v regionu. Aktualizované doporučení platí do konce října. Vyplývá to z informací...

20. srpna 2025  18:33,  aktualizováno  19:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:14

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.