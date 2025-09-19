Zeman se odvrací od ANO. Ve volbách podpořím Stačilo!, prozradil

„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ vysvětlil Zeman. Dodal, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.
Ještě v červnu Zeman tvrdil, že zůstává dlouholetým voličem hnutí ANO. „Na tom nemění nic ani toto spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ řekl tehdy pro iDNES.cz před svým domem v Lánech. Už tehdy ale vyjádřil sympatie vůči propojení KSČM a Sociální demokracie.
„Tuto fúzi vítám,“ prohlásil s připomínkou, že v minulých volbách propadlo zhruba milion hlasů.
Zeman vítá spojení Stačilo! se SOCDEM. Považuji to za rozumné, řekl
Podle Zemana měl na spojení vliv i Andrej Babiš, který jej požádal, aby promluvil s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou. Na dřívější besedě v Bohumíně pak Zeman podle očitých svědků poznamenal, že Maláčová je „hodná holka“, a dodal, že jí trn z paty vytrhla šéfka KSČM Kateřina Konečná, když se spolu dohodly na společné kandidatuře.
Krátce poté začala stranu opouštět řada výrazných členů, mimo jiné Jan Netolický či Jiří Dienstbier.
ANALÝZA: Tajení strategie, zásah Babiše a Zemana. Jak Maláčová upekla koalici
Zeman je se sociální demokracií dlouhodobě spjatý – v době, kdy stál v jejím čele, ještě nesla název ČSSD. Jako premiér v roce 1999 přivedl Českou republiku do NATO. Nyní ale podpoří hnutí, které má v programu referendum o vystoupení z NATO i z Evropské unie.
Připomeňme, že jako prezident v roce 2013 nechal na Pražském hradě poprvé vyvěsit vlajku EU, kterou jeho předchůdce Václav Klaus odmítal.