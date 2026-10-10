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Grolich je silný vůdce, Motoristé naráží na limity. Zeman glosoval volby

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  21:41
Bývalý prezident vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném...

Bývalý prezident vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a vlastenectví versus historický revizionismus a kolaborace“. Konal se pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala. (6.října 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
17 fotografií
Někdejší prezident Miloš Zeman se ve volebním studiu CNN Prima NEWS pustil do hodnocení výsledků senátních a komunálních voleb. Nešetřil vládní strany ani opozici. Vedle rýpnutí do svého dávného prezidentského rivala Jiřího Drahoše analyzoval propad hnutí ANO ve městech, zhodnotil šance nových politických tváří a s ironií okomentoval výsledky Motoristů či Pirátů v Praze.

Výsledky voleb 2026

Podle Zemana jsou volby do značné míry referendem o vládě, přestože kabinet bude takovou interpretaci logicky odmítat. „Samozřejmě, že vláda, ať už je jakákoli, tvrzení, že jsou volby referendem o ní, odmítne,“ konstatoval bývalý prezident s tím, že on sám toto označení považuje za trefné. „A je to tak dobře, protože nemůžeme nechat čtyři roky uplynout, aniž by v nějakých volbách byla vláda konfrontována se svojí opozicí,“ dodal.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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Kritiku si od něj vysloužily i opoziční řady. „Naše parlamentní opozice je velmi slabá,“ zhodnotil s tím, že naději na vznik nových politických osobností vkládá do komunální a regionální scény. Jako příklad silného vůdce zmínil lidoveckého hejtmana Jana Grolicha.

Ostře pálil do bývalého soka

Zeman si neodpustil ani osobní výpad vůči senátorovi Jiřímu Drahošovi, jehož porazil v prezidentském klání v roce 2018 a o němž se mluví jako o možném kandidátovi na předsedu horní komory. Podle exprezidenta se Drahošovo charisma „rovná věšáku na kravaty“.

V hodnocení hnutí ANO Zeman poukázal na kombinaci vysokého rozpočtového deficitu z minulosti a nešťastné personální politiky. U výběru senátních adeptů navíc naznačil skrytou motivaci stranického vedení. „Když šéf každé strany vybírá kandidáty do Senátu, tak způsobem, aby jej nezastínili, nebo tak, aby vyhráli ty volby,“ uvedl svou hypotézu, kterou vzápětí rozvedl: „Nechci nikomu sahat do svědomí, ale tam, kde někteří kandidáti neuspěli, se přikláním k té první variantě – aby nezastínili svého šéfa.“

Problém na straně vládní koalice pak podle Zemana spočíval především v neschopnosti najít dostatek kvalitních kandidátů, přestože se v Senátu chtěla prosadit výrazněji.

Ztrátu podpory hnutí ve velkých městech označil za přirozený stav. „To je u středolevých uskupení obvyklé, že nejvíce ztrácí ve velkých městech a jako velká hráz za nimi stojí venkov,“ vysvětlil. Odmítl také tezi Víta Rakušana, že by hnutí STAN přebíralo voliče ANO. Babišovo hnutí by se podle něj tvrdě bránilo už proto, že tuto strategii samo dobře zná.

Nadějný Grolich, také ironie na účet Motoristů a Pirátů

Při komentování souboje Jana Grolicha s Petrou Absolonovou na Vyškovsku Zeman upozornil na limity KDU-ČSL. „Lidovci jsou jako strana slabí, ale mají jednoho silného politika, svého předsedu. Otázka je, jestli dokáže zmobilizovat svoji stranu,“ poznamenal.

Vyhlídky nového regionálního uskupení Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby pak vidí střízlivě: „Myslím si, že pan Kuba nemá dostatečně vybudovanou síť kandidátů.“

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Na závěr si Zeman ponechal několik komentářů k menším stranám. Nejprve se pousmál nad dílčím výsledkem „nováčka“ na politické scéně: „Chtěl bych pogratulovat Motoristům k jejich volebnímu úspěchu v obci Černouček.“ Vzápětí ale dodal, že strana naráží na limity v zázemí: „Mají velmi malý počet členů. Nemají dostatečná čísla do těch spodních pater politiky.“

Poslední výrazné rýpnutí směřovalo do tábora Pirátů. „Potěšilo mě umístění Pirátů v Praze, zatím devět procent. A protože jsem výrazný antisympatizant, tak popřeji Pirátům, aby v těchto číslech pokračovali,“ uzavřel Zeman své hodnocení ve vysílání CNN Prima NEWS.

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