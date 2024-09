Zeman řekl, koho volil. Střední Čechy by se měly chovat samostatněji, dodal

Zeman si potřásl rukou se všemi členy komise a nabízené lístky odmítl. „Jsem připraven, dejte je někomu, kdo je ztratil,“ žertoval.

Než mu komisaři zkontrolovali občanský průkaz, stačil s nimi ještě sousedsky pohovořit na téma nedávných povodní. „Našim Lánům se to naštěstí vyhnulo. Říkal jsem si, že nám tady voda asi trochu nasytí zdejší židovský hřbitov. Bohužel na Moravě už to tak dobré nebylo,“ prohlásil Zeman.

A co jako Středočech od nového vedení hejtmanství očekává? „Střední Čechy jsou do jisté míry zázemím Prahy, ale měly by vystupovat více samostatně, jako to dělají jiné kraje. V některých případech tomu tak doteď nebylo, hlavně v okresech Praha-východ a Praha-západ,“ konstatoval bývalý prezident, který se vyjádřil i k termínu konání voleb krátce po ničivých povodních.

„Bylo by laciné za každou cenu kritizovat vládu. Zákon ale umožňuje v mimořádných případech odložit konání voleb jen v některých krajích. V Severomoravském a možná i Olomouckém kraji by stálo za úvahu to odložit,“ řekl Zeman. Předpokládá, že odstraňování následků povodní se projeví na volební účasti.

Zeman měl v Lánech jako volič premiéru v roce 2022. Zatím naposledy se do volební místnosti ve zdejší základní škole vydal při volbách do Evropského parlamentu letos v červnu. Svůj hlas tehdy dal své přítelkyni Kláře Dostálové (ANO).

Předtím byl občanem Prahy 13. Přibližně před šesti lety si ale s manželkou Ivanou zakoupili v Lánech pozemek, na němž poté nechali postavit nový bungalov. Podle dostupných informací Zemanovi tehdy za bezmála tisíc metrů parcely zaplatili 2,5 milionu korun. Do dokončeného nového domu v klidné části na kraji obce, která má kolem 2 200 obyvatel, se exprezident přestěhoval na konci svého volebního období loni v březnu.

Zeman si Lány oblíbil, podobně jako první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Oba na zdejším zámku, letním sídle prezidentů, často pobývali. První československý prezident a jeho rodina jsou pochováni na zdejším hřbitově. Masaryk a jeho dcera Alice, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, mají v obci také svá muzea.

V minulých krajských volbách v Lánech zvítězili s převahou STAN (25,96 procenta) před ODS (19,73), ANO (17,8) a Piráty (11,27). Pětiprocentní hranici tu ještě překonali SPOJENCI (6,23) a těsně KSČM (5,09 procenta).