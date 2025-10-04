Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!

Zeman dorazil mezi členy hnutí až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se do Sněmovny nedostanou. Podle něj se Stačilo! stalo obětí kampaně, která je vykreslovala jako „agenty Kremlu“. „Část voličů této kampani podlehla. Nemůžeme se domnívat, že každý volič je Albert Einstein a že rozklíčuje záludy volební kampaně,“ uvedl.
Ačkoli už není aktivním politikem, zdůraznil, že hnutí bude volit i nadále. „Z boje se neutíká. Řekl jsem, že je budu volit v komunálních, krajských i parlamentních volbách,“ prohlásil.
Stačilo! to nestačilo. Věřte nám, my nekončíme, vzkazuje Konečná
Podle Zemana stojí za prohrou Stačilo! hlavně drtivé vítězství hnutí ANO. „Využívám této příležitosti, abych Babišovi pogratuloval k famóznímu vítězství. Podařilo se mu odsát hlasy všech menších opozičních stran. V případě Stačilo! to bylo tak důsledné, že je to poslalo mimo parlament,“ uvedl exprezident, který v minulosti ANO podporoval.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Moravské zemské hnutí
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Balbínova poetická strana
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Volit ho přestal po incidentu, kdy mu Andrej Babiš zrušil účast na mítinku. „Byla to hrubá neslušnost. Jsem osmdesátiletý důchodce, který si už nepotřebuje s nikým hrát, takže jsem to vzal na vědomí a odpověděl tím, že jsem hnutí ANO přestal volit,“ vysvětlil.
Opoziční smlouva číslo dvě
Zeman se vyjádřil i k povolební situaci. Podle něj by mohla vzniknout obdoba někdejší opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS, která v letech 1998–2002 umožnila menšinovou vládu právě jemu.
„Strany, s nimiž teď Babiš bude jednat, by mohly vyjádřit podporu jeho vládě výměnou za vysoké parlamentní funkce. Tak vypadala opoziční smlouva číslo jedna a podle mě je to nejpravděpodobnější výsledek,“ řekl Zeman.
Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy
Vyjádřil se také k roli současného prezidenta v povolebních debatách. Doufá, že pověří právě Babiše sestavením vlády. „Chtěl bych věřit, že pan prezident se nepokusí Babiše zbavit premiérské funkce pod záminkou zákona o střetu zájmů a nepověří například Karla Havlíčka, aby se pokusil rozštěpit hnutí ANO,“ dodal.
Fialu by hnal k soudu
Na adresu premiéra Petra Fialy (ODS) si neodpustil ostrou kritiku. Vadí mu jeho výrok z kampaně, že pokud by vyhrála současná opozice, vznikla by „vláda národní zrady“.
„Zažil jsem ve volebních kampaních nekonečné množství sprostot, ale tuto považuji za neodpustitelnou. Za tento výrok bych Petra Fialu hnal k soudu,“ vzkázal Zeman.
Ve svém vystoupení několikrát zdůraznil, že české politické scéně chybí silný levicový subjekt. Hnutí Stačilo! podle něj tuto roli plní, a proto mu i přes neúspěch dál fandí. „Levice do demokracie patří stejně jako pravice,“ uzavřel bývalý prezident.