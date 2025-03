Tyhle volby budou jiné. Propadne jen málo hlasů, hodnotí experti alianci „vlastenců“

„Tomio Okamura, ač na to někdy nevypadá, nad politikou přemýšlí. Je to rozumná strategie, která může vést k úspěchu,“ zhodnotil spojení „vlasteneckých stran“ politolog Lukáš Valeš. SPD se podle něj poučila z voleb v roce 2021, kdy propadlo přes milion hlasů.

„SPD celkem racionálně sjednocuje pravicové vlastenecké síly. Jednak chce, aby hlasy nepropadly a také samozřejmě chce zvýšit své zastoupení. Každé procento nebo půl je dobrých, protože by posílilo pozici SPD,“ dodal Valeš.

Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro iDNES.cz doplnil, že společná kandidátka je vyústění vzájemné spolupráce v evropských a následných krajských volbách. „Otestovali si, jak to funguje. Všechny strany ví, do čeho jdou,“ řekl Školník s tím, že uskupení si jsou názorově blízké.

„Vždycky ale může nastat problém v tom, že se voličům nemusí líbit politik z jiné strany,“ popsal možné situace, které mohou odradit podporovatele. S tím souhlasí i Lukáš Valeš. „Nelze spoléhat na to, že voliči Trikolory nebo PRO budou automaticky volit SPD.“

Školník zároveň ohledně místa na kandidátkách zmínil, že by dávalo smysl předsedy či výrazné tváře menších stran postavit alespoň v některých krajích do čela.

„Mají jinou vyjednávací pozici“

V podepsaném memorandu strany deklarují, že půjdou do voleb na jedné společné kandidátce SPD a že pak i ustaví jeden společný klub. Ředitel výzkumu ze společnosti STEM Jaromír Mazák pro iDNES.cz poznamenal, že SPD je jediným subjektem nového spojenectví, který dlouhodobě pohodlně překračuje pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

„V našich modelech se drží od ledna zhruba kolem osmi procent. Ostatní partneři jsou výrazně menší. To znamená, že mají jinou vyjednávací pozici,“ podotkl. Optimistický scénář z hlediska dané spolupráce by podle něj byl, kdyby se hlasy jednotlivým stranám jednoduše sečetly.

„Tím by se dostali na zhruba 11 procent. Na druhou stranu je velice pravděpodobné, že někteří voliči nebudou spolupráci úplně fandit. Třeba tam bude někdo, koho úplně podpořit nechtějí,“ doplnil Mazák.

I on se domnívá, že v letošních volbách pravděpodobně propadne jen málo hlasů. „To je obrovský kontrast oproti minulým volbám. Teď to mohou být pouze nízké jednotky procent,“ doplnil Mazák s tím, že to má dva hlavní důsledky.

„Kdyby to tak opravdu bylo, byť je to pouze spekulace, výrazně by to snižovalo pravděpodobnost jednobarevné vlády hnutí ANO, protože by nezískala mandáty propadlých stran. Zároveň by to výrazně zvyšovalo koaliční potenciál ANO a oslabovalo by to šance koalice SPOLU složit vládu,“ dodal.

Politici SPD, Svobodných, Trikolory a PRO podepsali memorandum o spolupráci pro volby na podzim 2025.

O koalici s SPD zřejmě ANO nestojí

Tomio Okamura na tiskové konferenci ke spolupráci stran uvedl, že jasným cílem pro něj je získat dostatek hlasů a být součástí budoucí vlády. Výzkumník a politolog Jan Herzmann pro iDNES.cz ale uvedl, že o to podle něj hnutí ANO nestojí.

„Bude hledat jiné cesty. Kdyby mu však ostatní řekli ‚ne’ nebo by si kladli takové podmínky, které by byly horší než podmínky SPD, tak ta možnost samozřejmě existuje,“ dodal Herzmann.

Podle Valeše záleží, jak se k povolební situaci postaví hnutí ANO, které se nyní proti SPD vymezuje. „SPD je radikálnější. ANO se prezentuje jako strana pro všechny. Nemá problém s Evropskou unií a zároveň říká že s SPD nikdy. Samozřejmě ale bude záležet na tom, kolik nevěst po volbách bude,“ konstatoval politolog.