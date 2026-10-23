Sedm z deseti Čechů považuje komunální volby za důležité, mladí doufají ve změnu

V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO.
Komunální volby jsou důležité pro 68 procent Čechů. Naopak pro čtvrtinu lidí jsou volby do zastupitelstev obcí nedůležité. Vnímání důležitosti podle Medianu roste se vzděláním. Zatímco mezi lidmi se základním vzděláním tyto volby považuje za důležité polovina lidí, mezi vysokoškoláky osm lidí z deseti.
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S výsledky voleb i dosavadní správou obcí je spokojeno shodně 58 procent dotázaných. Z lidí, kteří byli letos volit, je spokojených 67 procent. Naopak mezi nevoliči je spokojených 35 procent.
Obecním a městským úřadům důvěřuje 67 procent lidí, zastupitelstvům a starostům či primátorům 58 procent. Více než polovina lidí si ale myslí, že nemůže ovlivnit rozhodování ve své obci či městě.
Čtyři z deseti respondentů neočekávají od uplynulých komunálních voleb žádnou změnu. Změnu k lepšímu očekává 29 procent lidí. Změnu k horšímu volby přinesou podle 14 procent dotázaných. Pozitivní změnu očekávají spíše mladší lidé a voliči opozičních stran. Nejvíce skeptičtí jsou podle průzkumu voliči SPD.
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Podle 35 procent lidí je vítězem letošních komunálních voleb opoziční STAN, i když nejvíce mandátů tradičně získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Nezávislé kandidáty za vítěze označila pětina dotázaných.
Pro 29 procent voličů byla při rozhodování nejdůležitější osobní znalost či důvěra v kandidáta, pro čtvrtinu jeho dosavadní práce. Stranická příslušnost rozhodovala u 12 procent voličů.
Průzkum se uskutečnil od 12. do 18. října a zúčastnilo se ho tisícovka dospělých respondentů. Vzorek respondentů byl reprezentativní.
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10. října 2026