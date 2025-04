Nebude podzimní sjezd TOP 09 slučovací s ODS?

V žádném případě. Zaznamenal jsem, že se o tom mluví, ale nebude. V naší straně po tom není poptávka. Celý projekt koalice SPOLU je sňatek z rozumu. Je to strategické spojenectví, které se osvědčilo před čtyřmi lety, a myslím si, že i v letošních volbách by to mohlo znamenat porážku populismu zosobněného Andrejem Babišem a hnutím ANO. Ale je to koalice tří svébytných, a za TOP 09 říkám, sebevědomých stran.

O pololetních prázdninách už pořádně nikdo neví, proč to tak je a k čemu.