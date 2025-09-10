Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Hned v úvodu Rozstřelu „korunní princové“ ANO a ODS odmítli představu společného vládnutí. „Za daných okolností takovou fantazii nemám,“ prohlásil rezolutně Kupka. Havlíček souhlasil: „Je to naprosto nereálné.“
V dopravě se ale oba politici na prioritách, konkrétně na dálnicích a vysokorychlostních tratích, shodli. „Povinností je navázat na to, co se připravovalo před námi,“ řekl Kupka.
Stanjurův podraz
Havlíček pak připomněl, že v roce 2021 předával 150 km rozestavěných dálnic a že „úloha ministra je zajistit peníze“. Od rozpočtu přes PPP projekty, po půjčky a evropské fondy.
Duel se výrazně přiostřil během diskuse o financování dopravních staveb. Havlíček tvrdil, že v resortu chybí 60 miliard a mluvil doslova o „podrazu“ ze strany Zbyňka Stanjury, šéfa státní kasy: „Takhle to nejde. Skončí to zastavením smluv a konzervací.“
Kupka oponoval tím, že on sám je týmový hráč a chybějících 60 miliard korun najde. „Nebude se opakovat precedent z éry ministra dopravy Víta Bárty. Řešení najdeme v řádu týdnů a žádná konzervace nebude,“ prohlásil.
Kupka má v záloze například širší využití PPP projektů, tedy spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Ministr v této souvislosti zmínil třeba dálnice D3, D35 či železniční spojení Veleslavín–Letiště.
Dálnice do roku 2033
Havlíček to ale zpochybnil a varoval před „hrou na schovávanou s přesuny do kapitoly obrany“. Kupka kontroval, že část dopravních projektů může být financována z rozpočtu ministerstva obrany.
„NATO by nám mohlo uznat jako výdaj na obranu například dálnici D11 a hotspoty pro přesun vojsk. To nejsou žádné schované peníze, ale posílení obranyschopnosti Česka,“ obhajoval Fialovu vládu ministr dopravy.
Oba politici se shodli, že kompletní dálniční síť by měla být dostavěná v roce 2033. Rovněž odmítli přijetí eura v následujících čtyřech letech. Vojenská a bezpečnostní politika přinesla v závěru duelu ostrý spor o muniční iniciativu.
Kupka přímo prohlásil: „Česku zvedá iniciativa prestiž, funguje transparentně a pomáhá i domácím firmám. Zachováme ji.“ Havlíček to odmítl: „Je netransparentní, problémem jsou marže a kvalita. Iniciativu chceme přenést přímo pod NATO, tam je síla a kontrola.“