Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Vladimír Vokál
Vysíláme
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil „osekání“ peněz na dopravu ze strany ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) za „podraz“ na Kupku i celý resort. Kupka ale vyloučil, že by se opakoval scénář z roku 2010, kdy se výstavba dopravní infrastruktury prakticky zastavila.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hned v úvodu Rozstřelu „korunní princové“ ANO a ODS odmítli představu společného vládnutí. „Za daných okolností takovou fantazii nemám,“ prohlásil rezolutně Kupka. Havlíček souhlasil: „Je to naprosto nereálné.“

V dopravě se ale oba politici na prioritách, konkrétně na dálnicích a vysokorychlostních tratích, shodli. „Povinností je navázat na to, co se připravovalo před námi,“ řekl Kupka.

Stanjurův podraz

Havlíček pak připomněl, že v roce 2021 předával 150 km rozestavěných dálnic a že „úloha ministra je zajistit peníze“. Od rozpočtu přes PPP projekty, po půjčky a evropské fondy.

Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na téma doprava a dopravní infrastruktura.
Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na téma doprava a dopravní infrastruktura.
Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na téma doprava a dopravní infrastruktura.
Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na téma doprava a dopravní infrastruktura.
11 fotografií

Duel se výrazně přiostřil během diskuse o financování dopravních staveb. Havlíček tvrdil, že v resortu chybí 60 miliard a mluvil doslova o „podrazu“ ze strany Zbyňka Stanjury, šéfa státní kasy: „Takhle to nejde. Skončí to zastavením smluv a konzervací.“

Kupka oponoval tím, že on sám je týmový hráč a chybějících 60 miliard korun najde. „Nebude se opakovat precedent z éry ministra dopravy Víta Bárty. Řešení najdeme v řádu týdnů a žádná konzervace nebude,“ prohlásil.

Kupka má v záloze například širší využití PPP projektů, tedy spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Ministr v této souvislosti zmínil třeba dálnice D3, D35 či železniční spojení Veleslavín–Letiště.

Dálnice do roku 2033

Havlíček to ale zpochybnil a varoval před „hrou na schovávanou s přesuny do kapitoly obrany“. Kupka kontroval, že část dopravních projektů může být financována z rozpočtu ministerstva obrany.

„NATO by nám mohlo uznat jako výdaj na obranu například dálnici D11 a hotspoty pro přesun vojsk. To nejsou žádné schované peníze, ale posílení obranyschopnosti Česka,“ obhajoval Fialovu vládu ministr dopravy.

Konečná: EU je před rozpadem. Prosadíme registraci „zahraničních agentů“ v Česku

Oba politici se shodli, že kompletní dálniční síť by měla být dostavěná v roce 2033. Rovněž odmítli přijetí eura v následujících čtyřech letech. Vojenská a bezpečnostní politika přinesla v závěru duelu ostrý spor o muniční iniciativu.

Kupka přímo prohlásil: „Česku zvedá iniciativa prestiž, funguje transparentně a pomáhá i domácím firmám. Zachováme ji.“ Havlíček to odmítl: „Je netransparentní, problémem jsou marže a kvalita. Iniciativu chceme přenést přímo pod NATO, tam je síla a kontrola.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Vysíláme

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil...

10. září 2025

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

10. září 2025

Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony

Premium

V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz. Vítězná strana si může na státních příspěvcích za hlasy i mandáty (vzhledem k současným preferencím)...

10. září 2025

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

V Praze a v okolí pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Přímý přenos

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  22:50

Bayrou podal demisi, Macron jmenoval pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi,...

9. září 2025  15:11,  aktualizováno  22:08

Šéfa těžební společnosti našli u Kaliningradu mrtvého, měl sťatou hlavu

Ruská policie se zabývá smrtí podnikatele Alexeje Sinicina, jehož tělo bez hlavy bylo v pondělí nalezeno nedaleko Kaliningradu. Sinicin působil jako šéf těžební společnosti. Stal se v pořadí už...

9. září 2025  20:54

ČT láká Babiše na Augustovou, ten ale do debat nedorazí. S Fialou se utká jinde

Superdebatu i duel kandidátů na příštího premiéra za hnutí ANO a koalici SPOLU plánuje odvysílat před volbami do Sněmovny i Česká televize. Ani v jednom z jejích pořadů ale nejspíš nebude šéf ANO...

9. září 2025  20:50

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Podle některých médií při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a...

9. září 2025  15:33,  aktualizováno  20:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajina zažívá nový exodus z východu. Jenže uprchlíky už není kam dávat

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Kdykoliv Rusové na východě Ukrajiny postoupí, mají evakuační týmy plné ruce práce. Tranzitní centrum v Pavlohradu bylo v srpnu tak přeplněné, že uprchlíci museli spát na parkovišti. Vyčerpaní...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.