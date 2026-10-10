Avizoval jste, že důležité pro vás budou zejména České Budějovice, kde Naše Česko poráží hnutí ANO, Občany pro Budějovice se Starosty, Piráty i ODS. Co na výsledky říkáte?
Mně přijde, že nejde tolik o Občany pro Budějovice, ale je třeba se dívat, kdo je s nimi ten druhý, a to jsou Starostové. Občané pro Budějovice by samostatně měli velký problém, je třeba se na to dívat reálně. Výsledek v Českých Budějovicích nám dělá radost, protože jsou to další volby, kdy jsme potvrdili poměrně výrazné vítězství a ANO jsme skutečně dokázali porazit. Udrželi jsme se i po tom odchodu z ODS, kdy se opravdu procenta naředila.
Musel jsem se také nějakou dobu připravovat, než jsem zaběhl polovičního Iron Mana. Nejde to udělat za týden. V politice je to totéž, smiřme se s tím.