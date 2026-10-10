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Už mě to unavuje, nejsme béčko hnutí ANO. Z výsledků mám radost, říká Kuba

Lucie Procházková
  22:33

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Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba. (10. října 2026) | foto: Lundák PetrMAFRA

Jihočeského hejtmana Martina Kubu výsledky komunálních i senátních voleb potěšily. Se svým novým hnutím Naše Česko obhájil silnou pozici doma v Českých Budějovicích, kde ale podle něj bude obtížné seskládat racionální koalici. Zároveň razantně odmítá přirovnání k hnutí ANO. „Je to úplný nesmysl. Už počtvrté jsme v krajském městě dokázali hnutí ANO porazit,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz, ve kterém mimo jiné nastínil ambice hnutí pro sněmovní volby.

Výsledky voleb 2026

Avizoval jste, že důležité pro vás budou zejména České Budějovice, kde Naše Česko poráží hnutí ANO, Občany pro Budějovice se Starosty, Piráty i ODS. Co na výsledky říkáte?
Mně přijde, že nejde tolik o Občany pro Budějovice, ale je třeba se dívat, kdo je s nimi ten druhý, a to jsou Starostové. Občané pro Budějovice by samostatně měli velký problém, je třeba se na to dívat reálně. Výsledek v Českých Budějovicích nám dělá radost, protože jsou to další volby, kdy jsme potvrdili poměrně výrazné vítězství a ANO jsme skutečně dokázali porazit. Udrželi jsme se i po tom odchodu z ODS, kdy se opravdu procenta naředila.

Musel jsem se také nějakou dobu připravovat, než jsem zaběhl polovičního Iron Mana. Nejde to udělat za týden. V politice je to totéž, smiřme se s tím.

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