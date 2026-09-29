Určitě je to změna. Protože v momentě, kdy založíte nové hnutí, vyvolává to nějaká očekávání. Mediálně se probírá, zda uspěje, nebo ne. Když jsem byl v ODS a hejtmanem, nebyl jsem členem nejužšího vedení a zodpovídal jsem za výsledek u nás na jihu Čech. Teď je řada našich kandidátek po celé zemi a člověk to vnímá úplně jinak. Komunální volby jsou navíc pro začínající subjekt komplikované, protože ještě nemáte vybudovanou značku, která by automaticky dodávala nějaká procenta. V jednotlivých městech a obcích musíte najít týmy lidí, kteří tam mají dobrou pověst a lidé jim věří.
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Které ze dvou nadcházejících voleb jsou pro vás důležitější? Komunální, nebo senátní?
Oboje vnímám jako důležité, protože především v Českých Budějovicích a vůbec na jihu Čech je pro nás důležité uspět. Senátní volby budou důležité také. Už proto, že média budou sledovat, zda se nám podaří sestavit senátní klub (alespoň pět senátorů – pozn. red.). Byť si nemyslím, že to bude nějak zásadně rozhodovat o budoucnosti našeho hnutí.
Začněme volbami komunálními. Sám jste si vědom, že extra důležité pro vás budou jižní Čechy. Co by pro vás znamenalo, kdybyste třeba v Českých Budějovicích neuspěli? Nezvažoval byste pak celé hnutí Naše Česko zabalit?
Kdyby Budějovičáci neocenili politiku, kterou se tu snažíme dělat, museli bychom se zamyslet, jak dál. Protože ani nevím, jak bychom to měli dělat jinak. Jsem přesvědčen, že náš tým odvedl dobrou práci, plníme sliby, které jsme dali Budějovičákům, a jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Úvahu, o které mluvíte, ale v tuto chvíli vůbec nemám. Jdeme do toho s pokorou, ale jsem přesvědčen, že uspějeme.
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Na kandidátkách máte řadu pozoruhodných příběhů. Co si má člověk třeba myslet, když někteří vaši nynější členové vystoupili z ODS, přidali se k vám a dnes coby nominanti Našeho Česka figurují na kandidátkách občanských demokratů?
To je asi jediný případ. Je o tom, že Hanka Šťastná je krajskou zastupitelkou, odešla z ODS, a jelikož v Hluboké nad Vltavou nestavíme kandidátku, tak se dohodla s Tomášem Jirsou a dál se bude chtít podílet na práci pro Hlubokou.
Předvolební rozhovory
s předsedy stran a hnutí
Zeptala se mne na to a já v tom nevidím žádný problém. Kandidátky v menších obcích jsou zkrátka víc o tom, jak jsou lidé nastavení, jak se dívají na rozvoj obce. Je to jediný příběh, kdy se prolíná ODS a Naše Česko. A to samostatně kandidujeme zhruba v padesáti obcích a městech a v nějaké formě koalice a spolupráce s hnutím MY dokonce na sto padesáti místech. Celkově je to zhruba dva a půl tisíce kandidátů.
Pojďme k Senátu. Kolik celkem nasazujete svých „koní“ a co byste považoval za úspěch?
Máme čtyři kandidáty. Jana Holáska v Hradci Králové, Tomáše Fialu na Strakonicku. Ti své posty obhajují. Dále máme Vláďu Keblúška na Chebsku a Tachovsku a bývalého šéfa letového provozu Honzu Klase na Kladensku. Všechno jsou to zajímavé osobnosti. Nejlepší by bylo, kdyby uspěli všichni. Každý okrsek je ale jinak složitý, a kdybychom dokázali uspět aspoň ve dvou z těch čtyř okrsků, asi by to odpovídalo stávající realitě.
Ptám se kvůli mediálním spekulacím, že by se k vám po volbách mohli přidat někteří stávající senátoři a následně byste mohli být jazýčkem na vahách při volbě předsedy Senátu. Obhajovat totiž hodlá Miloš Vystrčil z ODS, ale zálusk na tento post si za pro ně příznivé konstelace dělá i hnutí STAN. Opravdu někoho ze stávajících senátorů přetáhnete k sobě? A koho byste pak případně za šéfa Senátu volili?
V tuto chvíli máme tři senátory. Zbyňka Sýkoru, Tomáše Fialu a pana doktora Holáska. Spolupracujeme s jihočeským senátorem Markem Slabým.
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Bude záležet, zda ti stávající obhájí, jestli přibudou noví, ale také na tom, jaká přeskupení budou v rámci stávajících senátních klubů. Jak poslouchám atmosféru v Senátu, někteří na politické subjekty méně vázaní senátoři vedou diskuse, s kým by případně chtěli či nechtěli spolupracovat. Dělalo by mi radost ten klub sestavit a budeme se snažit pro to udělat maximum. Myslím, že v tuto chvíli kolegové mluví s takovým počtem senátorů odjinud, že by to na ten klub mělo stačit. Ale bude záležet na tom, jak volby dopadnou.
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A co se týče volby předsedy Senátu?
Vždy říkám, a pokládám to za korektní, že nejprve musíme projít volbami a počkat si na výsledky. Pak se teprve bavme, kdo koho podpoří či nepodpoří a proč. Takže se omlouvám, ale ani tentokrát na debatu, zda budeme podporovat toho či onoho, nepřistoupím. Ještě tam ani nejsme a ten senátní klub nemáme. Miloše Vystrčila považuji za poctivého člověka, který se snaží dělat politiku podle svého přesvědčení. To na něm oceňuji, byť jsme se na některých věcech nemuseli vždy shodnout.
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Před časem jste představili ideové desatero Našeho Česka. Když jsem to pročítal, měl jsem pocit, že čtu starý ideový dokument ODS. Možná z dob klausovských, možná z pozdějších topolánkovsko-langerovských. Co vy na to?
To se přece dalo čekat. Do ODS jsem vstupoval, protože těmto věcem věřím, a vystupoval z ní, protože je strana začala opouštět. Jsou to ideové principy a z nich bude vycházet program, který teď budeme představovat. V tomto týdnu bychom rádi představili úpravu, kterou Česká republika potřebuje v oblasti penzijní reformy a tvorby českého kapitálového trhu. Řešíme to na základě tvrdých dat, predikcí, debat s ekonomy a vycházíme z našich ideových principů. Každý měsíc budeme doplňovat konkrétní programové body pro jednotlivé oblasti.
Takže budete v podstatě takový ODS revival, což už o sobě jedna strana říkala?
Nevím, jestli ODS revival, ale dlouhodobě říkám, že ODS ztratila to, co od ní lidé vždycky čekali. Je to ekonomická kompetence a schopnost doručit reálné výsledky. I to byl jeden z důvodů, proč strana musela opustit Strakovu akademii. Moje motivace je, hlavně abychom ideové principy, které jsme sepsali do desatera, dokázali naplnit konkrétními výsledky, které v politice čím dál víc chybějí.
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Hned v prvním bodě svého desatera píšete, že „politika není divadlo ani marketing“. Jak se coby starý politický pes koukáte třeba na videoklip Tý, tý, tý lidoveckého šéfa Jana Grolicha?
Ptáte se na věc, o které jsem v souvislosti s tím klipem také přemýšlel. Honzu znám, považuji ho za mladého a relativně talentovaného politika. Ale vlastně jsem si u toho uvědomil, že jsou věci, které už bych asi nebyl ochoten dělat. Navíc si myslím, že to není správný směr, kterým má politika jít.
Volba na základě pocitů ze sociálních sítí často vede k tomu, že se do funkcí dostanou lidé, kteří pak nejsou schopni konkrétního, často manažerského výkonu, který ta funkce vyžaduje. A voliči jsou pak zklamaní. Respektuji, že politik musí mluvit k co nejširší veřejnosti, ale jsou určité hranice, které bych asi nebyl schopen překročit.
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Zatímco Grolich má své Tý, tý, tý, u vás se zase řeší, že jste se nechal posadit do dozorčí rady Budějovického Budvaru, za což to schytáváte i od bývalých kolegů z ODS. Fakt jste měl takový krok před volbami udělat, když jste musel vědět, co to přinese? Stálo vám to za to?
Vůbec jsem to nečekal a možná – v uvozovkách – politicky podcenil. Dozorčí rada totiž pro mě není politikum. My máme v dozorčích radách třeba jihočeských nemocnic zastoupeny úplně všechny politické subjekty. Od ODS, STAN po Stačilo!, je pro mě normální, aby tam byli starostové či zastupitelé z radnic jednotlivých měst, a nejen naši straníci.
Útok ze strany ODS mě dost zarazil zvlášť za situace, kdy členové ODS sedí v dozorčích radách našich nemocnic, a přitom jsou v krajském zastupitelstvu v opozici. A přišlo mi úplně zoufalé, že byl veden přes odměnu za práci v dozorčí radě. Od začátku jsem říkal, že to nesouvisí s financemi.
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Mimochodem, ty peníze mi ani nechodí na účet. Mám podepsanou smlouvu, podle které ta moje odměna rovnou odchází do táborského mobilního hospicu. Ten krok vycházel z toho, že jsem s ředitelem Budvaru a jeho představenstvem v posledních letech jako hejtman často řešil věci týkající se jeho rozvoje a rozšíření. Na to je zapotřebí součinnost mezi městem, krajem a pivovarem. Takže mi vůbec nedošlo, že by v tom někdo mohl vidět problém.
Komunální volby v Jihočeském kraji
kandidáti v okresních městech
Vraťme se k vaší tezi, že politika nemá být divadlem. Jak v tomto kontextu hodnotíte předvolební vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, ačkoli každý umí počítat a ví, že 92 poslanců zkrátka většinu 108 hlasů nepovalí?
Hlasování o nedůvěře je vždy snahou vytvořit prostor, kde opozice může voličům sdělit, co se jí na vládě nelíbí. Myslím, že v parlamentu kolegové přeceňují schopnost veřejnosti sledovat, co se u toho řečnického pultíku vůbec řekne. Samozřejmě doufají v nějaký výrok, který se pak dostane do titulků a tím co nejvíc k veřejnosti. Matematiku všichni znají a vědí, že nelze předpokládat, že by to s vládou nějak vážně zahýbalo.
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Obávám se, že rétorika, kterou opoziční strany používají a kterou asi uslyšíme při hlasování o nedůvěře, se roky opakuje a ANO pořád dominuje. To je, jako když máte stánek na trhu a máte roky počet zákazníků, který neroste. A vy tam stále jezdíte s tím samým zbožím, i když je ten počet zákazníků pořád stejný. Oni vás mají rádi, nekoupí si nic od nikoho jiného, ale pokud má někdo změnit politické poměry v České republice, je asi důležité přijít s trošku jinou nabídkou. Aby přišli i zákazníci, kteří do té doby nakupovali jinde, tedy u stánku ANO.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Třeba zmiňovaný Jan Grolich mi nedávno říkal, že když hlasování o nedůvěře vyvolávalo v minulém volebním období před volbami hnutí ANO, nemělo ani smysluplný důvod. Zatímco teď je to téměř čtyřsetmiliardový deficit státního rozpočtu – a to prý oním důvodem je. Co říkáte na deficit a co třeba na Motoristy, kteří slibovali snižování schodku a teď si vyhádali jeho seškrtání o tři miliardy korun?
Deficit je katastrofální. Jen potvrzuje, že to vláda rozjíždí bez jakéhokoli záměru šetřit. Selhání Motoristů je v tomto případě vidět extrémně. Myslím, že jejich voliči očekávali něco úplně jiného. Určitě by nám velmi prospělo, kdyby politici férově říkali, co jde a co nejde. A když už to řeknou a slíbí, tak aby to pak naplnili. Protože právě takto flagrantní porušování vlastních volebních slibů přináší do společnosti čím dál větší frustraci z politiky. To platí obecně pro všechny.
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Celostátní preference vašeho hnutí Naše Česko jsou většinou stále dost pod pěti procenty. Co s tím?
To se dalo v této fázi čekat. Důležité je, že potenciál je o dost vyšší. Lidé dosud nevěděli, co v celostátní politice konkrétně budeme prosazovat, a je logické, že to k rozhodnutí potřebují. Bylo to i proto, že jsme se soustředili na přípravu komunálních voleb. Teď už jsme ale představili ideové desatero, na to navážeme programovými body a tam si myslím, že se bude rozhodovat. Naším cílem jsou příští parlamentní volby. Momentum potřebujeme tři měsíce před volbami, ne tři roky před nimi.
Anebo můžete natočit nějaký pěkný hudební videoklip, ne?
(rozesměje se) Anebo. Já radši představím základy naší penzijní reformy a zaměřím se na řešení problému obyčejných lidí. Myslím, že to Česko víc potřebuje. A já neumím ani moc zpívat, ani hýbat těma nohama.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026