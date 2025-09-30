Kdo dělá stranám kampaň. Babiš má zrzku, STAN Slováky a Pirátům radí mág z Británie

Ve volbách nejde zdaleka jen o programy, ale také o politický marketing a show. V době sociálních sítí to platí dvojnásob a politické strany si to moc dobře uvědomují. Proto jsou pro ně důležití jak poradci v pozadí, kteří dovedou straně vybrat „správnou“ barvu, tak hvězdy v popředí s mikrofonem na pódiu nebo s videem na Instagramu. Portál iDNES.cz přináší jejich aktuální přehled pro tyto volby.
Jedny z nejúspěšnějších marketérů na trhu si najali Starostové. Slovenské duo Michal Repa a Martin Burgr pomohlo získat prezidentské křeslo Zuzaně Čaputové i Petru Pavlovi.

To oni „přebarvili“ hnutí STAN narůžovo a vymysleli neotřelou akci Podpisovka, kdy politici v ulicích sbírali podpisy od lidí, aby se probojovali na kandidátku. Vytvořili i Dobrou kampaň, při níž místo billboardů dávali Starostové peníze potřebným. Hnutí na ně hodně spoléhá. „Nikoho lepšího už mít nemůžeme,“ řekl o nich člen předsednictva Starostů.

Obamův grafik, britský marketér i interní tým. Kdo radí stranám s kampaní

Piráti rovněž vsadili na zkušenosti ze zahraničí. Radí jim britský stratég Paul Hilder, který se podílel třeba v roce 2016 na kampani demokratického kandidáta na prezidenta USA Bernieho Sanderse. „Od začátku pomáhá směřovat kampaň na základě dat a analýz, takže místo pocitů a dojmů jedeme podle reálných faktů,“ přiblížila Hilderovu roli mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková.

Kromě něj Piráti ještě spolupracují s kreativní agenturou Werk Camp, která také pomáhala v kampani Petru Pavlovi. „Jejich otisk je znát třeba v předvolebním songu nebo dalších videích včetně hlavního,“ dodala Švehlíková. Do kampaně Pirátů se ještě z vlastního rozhodnutí zapojila influencerka Sugar Denny (dalo by se přeložit jako „cukrová Denny“).

Růžoví Starostové i temné SPD. Bůh Babiš objímá národ, hodnotí experti billboardy

Od sociálních sítí si hodně slibuje i hnutí ANO. „Vytvořilo“ si své vlastní influencerky z marketérky Anety Zicklerové, které přezdívají média „Babišova zrzka“, a členky Mladého ANO Viktorie Kalivodové. Samy vystupují ve videích kritizujících vládu a natáčejí i Andreje Babiše. Ten si jejich práci pochvaluje a o Zicklerové prohlásil, že je „stokrát lepší“ než jeho bývalý marketingový guru Marek Prchal.

Hnutí SPD podle údajů z transparentního účtu spolupracuje s agenturou Praha na vlastní oči. Jejím jednatelem je zastupitel SPD z Prahy 8 Vítězslav Novák. „Klíčovým hlasem a rozhodujícím motorem veškerých aktivit však zůstává předseda hnutí Tomio Okamura,“ popsala mluvčí SPD Lenka Čejková.

Sugar Denny na raftu, mytí aut s ANO. Politické strany sázejí na influencery

Koalice SPOLU letos sází na zářivě zelený vizuál. Stojí za ním designér Pavel Fuksa. V minulosti pracoval třeba pro Nike či amerického prezidenta Baracka Obamu. Vedle toho se koalici snaží pomoci i komička Iva Pazderková, která moderuje debaty s Petrem Fialou. Její angažování byl podle něj společný nápad uvnitř týmu, když ve SPOLU přemýšleli, jak organizovat debaty.

Nejčtenější

