U Pirátů je to velký špatný, řekl Jurečka. Lidovce zachránil hlavně Grolich

Po kauze s vánočním večírkem na MPSV po střelbě na filozofické fakultě jste si stanovil tři podmínky, které určí, jestli máte být dál v čele strany: zvrátit klesající preference lidovců, uspět v evropských volbách a také v krajských a senátních. Zůstanete tedy předsedou?

Za mě platí to, co jsem říkal poslední tři měsíce. To finální rozhodnutí bude po krajských a senátních volbách. Ještě nás čeká druhé kolo senátních voleb. Za mě výsledek v krajských volbách není špatný. Vypadá to, že budeme mít jednoho hejtmana a uvidíme, jak dopadnou senátní volby. Jednoho senátora už máme (Jiřího Čunka, který se dostal z prvního kola – pozn. red.). A věřím, že bychom ve dvou obvodech, kde se naši kandidáti dostali do druhého kola, ještě jednoho, ideálně dva senátory mít mohli.

A pokud z těch dvou by se nedostal do Senátu ani jeden, pak by to pro vás byl důvod, proč se vzdát funkce předsedy strany?

Já se rozhodně nebudu vzdávat funkce předsedy strany, máme před sebou sjezd a do té doby ji mám. Na sjezdu se bude volit nový předseda. Rozhodnutí, jestli na něj budu kandidovat, řeknu po senátních volbách.

Na jižní Moravě Jan Grolich slaví se ziskem skoro 40 procent hlasů historický úspěch, tak dobrý výsledek tady od vzniku krajů nikdo neměl. Byl by to dobrý předseda lidovců?

Ten úspěch je fenomenální. Netajím se tím, že jsem s Honzou Grolichem mluvil před rokem a půl. Tenkrát jsme řešili obsazení ministerstva zemědělství. Osobně jsem za ním byl a s nějakým výhledem do budoucna říkal, že by do toho šel. To by samozřejmě byla ztráta pro KDU na jižní Moravě. Bavili jsme se o tom, že by do budoucna byl výraznou tváří ve vedení lidovců. Rozhodnutí, jestli bude kandidovat, nebo ne, je fakt na něm. Tehdy mi řekl, že je pro něj důležité, aby dělal dobře práci hejtmana a obhájil. Honza je v tom svobodný a rozhodnutí je na něm.

Stihl jste se s ním o tom už teď pobavit?

Ne. Atmosféra je tady úplně jiná. Otázku sjezdu dneska večer řešit nebudeme. My máme radost za Jihomoravský kraj. Jsou pak kraje, kde je výsledek takový, jaký se očekával. Pak jsou kraje, kde jsme naskočili – Plzeňský a Liberecký. Z toho mám obrovskou radost. Z Plzně dvojnásob. Mrzí mě Karlovy Vary a mrzí mě Jihočeský kraj.

Dalším výrazným lidovcem je Jiří Čunek. Dostal se do Senátu z prvního kola. Co byste říkal na něj jako na předsedu strany?

Mám velký respekt předtím, jakou Jiří Čunek dělá práci na Vsetínsku, tedy na úrovni starosty Vsetína i ve svém senátním obvodu. To je do určité míry fenomenální, jakým způsobem on dokáže pracovat a komunikovat s lidmi. Dál to nehodnotím.

Na vás jde vidět, že máte radost z toho, jak to dopadlo na jižní Moravě. Můžou se lidovci celostátně poučit z výsledku Jana Grolicha?

Určitě. Honza Grolich píše tu druhou část příběhu, který se nám dneska nedaří úplně dobře. Na vládní úrovni máme obrovským způsobem odmakáno. Když se podíváme na MPSV, je to digitalizace. Petr Hladík odvedl v posledním týdnu excelentní práci z hlediska předcházení škod povodní, včasného varování a dobrého managementu. Musíme do toho ale přinést tu svěží a jinou komunikaci, třeba odlehčenou. V tom nám Honza Grolich ukazuje tu správnou cestu.

Jan Grolich se nicméně v kampani příliš nehlásil ke značce SPOLU. Není to problém?

Každý o Honzovi Grolichovi ví, že je to lidovec a myslím, že to vnímají i lidé mimo jižní Moravu. Já se ke značce KDU-ČSL hrdě hlásím. Jsem lidovec od roku 1999 a i v těch těžkých dobách, kdy jsme byli mimo Sněmovnu, jsem říkal, že se za tu značku nemůžu stydět. To, že jsem členem lidovců, pro mě ztělesňuje zdravý přístup k životu, ochranu prověřených hodnot, poctivost v politice, a tak dále. Někdy mám pocit, že někteří lidé mají tendenci značku upozaďovat, protože vláda v těžké době dělá těžká rozhodnutí. To není dobře. My si ta těžká rozhodnutí musíme umět obhajovat. Já je obhajuju. Vláda má za sebou dva a půl roku nejtěžšího období v novodobé historii této země, ale zvládla to dobře. Ano, některé věci se mohli udělat lépe nebo dříve, ale my jsme třeba oproti Maďarsku nebo Polsku to doma zvládli. Tam se dělala plošná opatření s obrovskými dluhy. My máme zpátky nízkou inflaci, nejnižší nezaměstnanost v EU, děláme klíčové reformy, které jsme voličům slíbili. Tak pojďme to hájit.

Mohlo se na volebním výsledku lidovců nějak promítnout to, že jste právě ve vládě? Protože jste vlastně získali podobný počet mandátů jako před čtyřmi lety.

Ještě jsem se nedíval, jaké ztráty mají koaliční partneři. Stihl jsem postřehnout jen Piráty. U nich je to kromě Plzeňského kraje velký špatný. Možná touto optikou, o které mluvíte, to pro nás jako pro lidovce není vůbec špatné. Budu ale otevřený, nás obrovským způsobem zachránil Honza Grolich. To si přiznejme. Vytáhl obrovský počet mandátů, lidovci jich na jižní Moravě mají snad 14. Stojím nohama na zemi. Vidím kraje, kde jsme ztratili a vím, proč jsme v nich ztratili.

Jednou z chyb bylo, že Františka Talíře, naši nejviditelnější tvář v krajské politice na jihu Čech, jsme nedali na kandidátku, když se nedostal do europarlamentu. My jsme ho tam měli dát. On tam měl být, ale byl až na jedenáctém místě. Měl být lídr. Musíme si ale výsledky ještě vyhodnotit a říct si, kde jsme to udělali dobře jako na jižní Moravě, třeba na Vysočině byl výsledek dobrý. Pak si musíme říct, kde jsme mohli udělat výsledek lepší.

Jak vidíte budoucnost lidovců? Neukázaly tyto volby, že je už jen v koalici SPOLU?

Ne, tyto volby nám ukázaly, jak to v některých případech nedělat a naopak nám jasně ukázaly, jak to dělat. Koalice SPOLU je klíčová v tom, že pomohla zastabilizovat českou politickou scénu. Dokud tady budeme mít Andreje Babiše a Tomia Okamuru, je to velmi pádný důvod k tomu, aby tady takhle silná koalice byla. V okamžiku, kdy na levém spektru přijdou normální demokratičtí politici, jako byl třeba Špidla, pak může být budoucnost jiná. Já vždycky říkám, podívejte se na CDU/CSU, ta koalice tam funguje na spolkové úrovni, obě strany jsou na regionální úrovni extrémně silné. To je model, který by mohl být nosný i pro Českou republiku. Jen v tomto případě máme tři strany.

Co říkáte na celkový výsledek těchto voleb?

Není překvapivý, ANO vyhrálo i před čtyřmi lety. Všichni jsme to letos čekali, osobně jsem si tipoval, že nevyhraje ještě v jednom kraji. Kromě Libereckého, Středočeského a Jihočeského jsem tipoval ještě Středočeský. Tam ale bylo první ANO.

V povodněmi postižených regionech lidé vládu vyzývali, ať volby odloží. V Krnově přišlo jen 16 procent lidí. Nebyla chyba, že se tam konaly?

Lidsky pro to mám pochopení. V pátek v pět večer jsem odjížděl z Krnova, byl jsem v Zátoru, v Nových Heřmínovech…Byl jsem se tam podívat i ve volební místnosti. Chápu všechny výhrady i to, že nám lidé nadávají. Upřímně, rozvolnit legislativně možnost hýbat s termínem voleb je dvousečné. Já bych předtím varoval. U nás se to sešlo ve velmi krátkém čase. Museli bychom vyhlásit stav nouze na území celé České republiky, k tomu jsme neměli odůvodnění. U nás volební zákon nepočítá s tím, že by se volby dali posunout jenom na nějakém územím. Buďto to posunete v celé republice, nebo ne. Nebráním se tomu, abychom se do budoucna zamysleli, jak s tím pracovat. Nesmí to ale být zneužitelné. Ze dvou špatných řešení jsme vybrali to méně blbé.

Na závěr ještě řekněte, když teď přemýšlíte o své budoucnosti v čele KDU-ČSL, nezvažujete i úplný konec v politice? Zmínil jste, že jste v ní už 25 let…

Jsem 25 let členem strany, do politiky jsem přišel v roce 2013. Jsem ale už seniorní politik, jsem služebně nejstarší člen vlády. Už po prohraném sjezdu v roce 2019 jsem to bral tak, že odcházím z celostátní politiky, nebudu tam a vrátím se domů do svého Olomouckého kraje. Tak jsem si to naplánoval a za necelého tři čtvrtě roku to bylo zase celé jinak. Proto mi moc plánovat nedává smysl. Já jsem nikdy po veřejných funkcích netoužil, jen jsem neodmítl nabídky. V životě jsem neplánoval, že budu dělat ministra zemědělství nebo ministra práce a sociálních věcí. Takže ano, přemýšlel jsem i nad tím, jestli po těch jedenácti letech není čas na rodinu.