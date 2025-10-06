Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Už o víkendu přitom rezignoval Jiří Oliva, další z místopředsedů. Zdůvodnil to spojením s Komunisty. Grémium SOCDEM má podle Maláčové zasednout již v úterý, jak uvedla bezprostředně po oznámení volebních výsledků.
„Sluší se pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů. V úterý zasedne grémium sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup,“ uvedla. Maláčová kandidovala jako jednička společné kandidátky v hlavním městě.
Další sociální demokrat, Lubomír Zaorálek, kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji. „Chci ze srdce poděkovat všem, kteří dali svůj hlas hnutí Stačilo!. Velmi si vážím vaší podpory, důvěry i energie,“ uvedl po volbách.
|
Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí
Hnutí Stačilo!, za které kandidovali i členové SOCDEM, se do Sněmovny nedostalo. Získalo jen 4,3 % hlasů. Sociální demokracie byla naposledy ve Sněmovně po volbách v roce 2017, tehdy ještě pod zkratkou ČSSD. Volebním lídrem byl tehdy právě Zaorálek. V čele strany ho vystřídal Jan Hamáček, který na místě vydržel až do neúspěšných voleb v roce 2021.
Sociální demokracie poté přešla na změnu image, zkrátila název a předsedou se stal Michal Šmarda, který ve volbě tehdy porazil právě Janu Maláčovou. Ta se stala předsedkyní strany až v roce 2024. Po spojenectví s KSČM v uskupení Stačilo! začali odcházet někteří vlivní členové jako třeba Jiří Dienstbier nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.