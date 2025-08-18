Byla připravena i petice za každoroční zvyšování minimální mzdy o tři tisíce korun.
Ještě než přišla před novináře z útrob úřadu práce Maláčová, jelo kolem bílé auto, jehož řidič přibrzdil a z okénka volal na Sterzika a mladé sociální demokraty v tričkách hnutí Stačilo!: „Bolševický mr...“.
Nejsem Fierlinger. EU a NATO zmutovaly. Maláčová o odchodu straníků i Stačilo!
„Bylo mi to jedno, jsem na to zvyklý. Nekřičel ani tak na nás, ale proto, že mu vadí jiný názor,“ řekl Sterzik iDNES.cz.
Před úřadem práce si přímo od Maláčové vzal koláč muž, který řekl, že pracuje jako ostraha a vydělá si každý měsíc 21 tisíc korun čistého a že to rozhodně nestačí. „Budu volit ANO,“ prohlásil. V tu chvíli Maláčová poodstoupila radši na chvíli stranou.
Maláčová také iDNES.cz řekla, že o koláče lidé neměli v pondělí moc zájem a že v příštích dnech bude raději rozdávat jablka. „Myslím, že je to tím, že lidé chtějí žít zdravě,“ dodala.