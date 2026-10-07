„Nebudeme podporovat nějaké elektronické volby,“ řekl Macinka. „Prostě paní Pavlová, nevím, tak ona prostě trošku asi jako ten Černomyrdin, taky myslela to asi dobře a dopadlo to jako vždycky, no,“ uvedl šéf Motoristů sobě.
Pavlová se zastala svého manžela, prezidenta, který dal před komunálními volbami přednost soukromé dovolené v Maroku.
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Kdo byl Černomyrdin
Sovětský a pak ruský politik. Narodil se v roce 1938. Byl poslancem Nejvyššího sovětu SSSR od roku 1984. Členem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu byl v letech 1986–1990. Členem KSSS byl v letech 1961 až 1991.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ uvedla Pavlová na Instagramu.
„Já nechci první dámu urazit, neberu si z nich vlastně nic,“ odvětil šéf opoziční ODS Martin Kupka, co si bere ze slov první dámy, ženy prezidenta Evy Pavlové.
Neúčast prezidenta Petra Pavla při komunálních volbách označil šéf STAN Vít Rakušan v debatě CNN Prima News za chybu. Nepovažuje za reálný ani nápad Pavlovy manželky, aby lidé v komunálních volbách mohli hlasovat ze zahraničí.
„Byli jsme svědky historické události. Pan Rakušan se vymezil proti Petru Pavlovi. To jste si před tím musel dát tři Otčenáše,“ utahoval si z šéfa STAN vicepremiér za ANO a první místopředseda hnutí Karel Havlíček.
„Bývá dobré nerozmazávat to bláto,“ komentoval Havlíček to, jak se hlavy státu zastala jeho manželka.
„Já si dovedu představit, že lidé, kteří jsou na krátkodobém pobytu v zahraničí, volí v komunálních volbách elektronicky,“ zastal se naopak návrhu Evy Pavlové šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
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„Vyjádření manželky prezidenta nesleduji,“ prohlásil Tomio Okamura. U lokálních voleb si těžko umí představit možnost hlasovat ze zahraničí.
„Nejvyšší ústavní činitelé by jednoznačně měli jít příkladem a voleb se účastnit,“ řekl šéf Sněmovny a SPD.