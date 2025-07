Naše podmínka pro podporu vládě je vyjednat výjimku z eura, říká Macinka

Představili jste na krizovém sněmu, jak jste ho nazvali, volební program. Věříte, že právě to může restartovat vaše šance, že se dostanete do sněmovny?

Volební program je určitě podmínka nutná, nikoliv postačující. Dál se budeme bavit o různých strategiích a o dalším přístupu. Opravdová volební kampaň teprve přijde a volby nedopadnou podle toho, jaké jsou nálady nebo preference několik měsíců před nimi. Pokud by to tak mělo být, tak už by nikdo žádnou volební kampaň dělat ani nemusel. Takže my jsme představili program, zveřejnili jsme ho a kampaň začne v průběhu srpna a vyvrcholí v září.

Vím, že pro vás je celý program důležitý, ale přesto se zeptám, co vám připadá nejdůležitější? Mě třeba docela zaujalo, když jste řekli, že do čtyř let bude mít Česko vyrovnaný rozpočet.

Podle mě nejdůležitější věc se týká podpory podnikání, protože podnikání a průmysl, živnostníci, soukromníci, firmy a podniky, to jsou všichni ti, kteří tady platí daně, to znamená financují všechny oblasti, takže jim se musí dařit, aby se dařilo České republice. Proto na prvním místě našeho programu je velmi silná podpora a odbřemenění a snížení administrativy pro OSVČ, živnostníky, soukromníky, podnikatele, malé, střední i větší firmy.

To zní, jako kdybych poslouchal politiky ODS v devadesátých letech.

Lidé, o kterých jsem mluvil, to znamená podnikatelský sektor, se ustanovil v devadesátých letech, kdy se teprve nastavila pravidla, ale myslím, že je potřeba se na to podívat a revidovat, jak za tu dobu neúměrně narostla administrativní nálož, kterou každý musí plnit, každý si tím musí procházet. A my si myslíme, že už to ekonomiku dusí a řada lidí potom s podnikáním končí a je to určitě kontraproduktivní. Takže chceme opravdu restart pro podnikatele tak, aby jim stát uhnul z cesty a nechal je pracovat.

Na druhou stranu, když na vašem sněmu člověk slyší takové věci, že chcete ukončit dotace politickým neziskovkám, tak to zní jako projev některého z poslanců SPD. Takže o jaké voliče se hlavně ucházíte? O zklamané pravicové voliče, nebo se přetahujete o voliče, kteří zvažují třeba volbu SPD nebo dokonce hnutí Stačilo!?

Pohled na zrovna toto konkrétní téma, když zmiňujete politické neziskovky, z našeho pohledu je dán ryze makroekonomickým pohledem a makroekonomickýma očima. V programu nastiňujeme i konkrétní částky, jsou to desítky miliard, které nemá platit daňový poplatník, Jestli někdo chce mít a provozovat si nějakou politickou neziskovku, nechť si tak činí, ale nemá to platit daňový poplatník, protože jsme teď v takové situaci rozpočtové a fiskální, že na to prostě nemáme.

Která ze současných stran ve sněmovně je pro vás partnerem, s nímž si dovedete představit spolupráci?

To se ukáže po volbách, my jsme představili program, návrhy, které chceme a které jsou pro nás prioritou. Když se podívám do sněmovny, tak vím, že některé politické strany jsou z definice nepřijatelné nebo náš program je naopak pro ně nepřijatelný. Když se dívám na TOP 09, která má ve své genetické informaci zapsáno, že prostě musíme přijmout euro, tak my zase budeme trvat na tom, že příští vláda musí zahájit vyjednávání o trvalé výjimce z eura, tak tam to asi kompatibilní nebude.

Když se podívám na druhou stranu, hnutí ANO také prosazuje některé věci, které s tím naším programem kompatibilní nebudou. My chceme prosadit co nejvíce věcí z našeho programu, musíme tedy mít co nejlepší výsledek.

Tak jinak. Několikrát už od politiků z vaší strany zaznělo, že si dovedete představit dohodu s hnutím ANO. Je i některá ze současných vládních stran, se kterou si myslíte, že byste se dokázal dohodnout a hledat programový průnik?

Mám docela dobré vztahy s liberálním ekonomem, který bohužel není ministrem financí, ale jenom nějakým ceremoniářem v Poslanecké sněmovně, panem Skopečkem, takže čím více takovýchto lidí bude v Poslanecké sněmovně a ne lidí, kteří si dělají z politiky jenom PR, jako třeba paní Decroix, tak tím se zvyšuje počet lidí, kteří zastávají nějaký rozumný přístup ke státu, k veřejným financím, k nějakým tradicím. Takže jsou lidé určitě slušní, lidé napříč politickými stranami, co se týče hnutí ANO, tam zase vím, že máme nějaké poměrně korektní vztahy na úrovni evropských Patriotů. Hledáme lidi, se kterými lze najít společnou řeč.

Když to zjednoduším, vy si dovedete představit dohodu jak s ANO, tak s ODS za nějakých okolností?

Já si úplně nedokážu moc dobře představit dohodu s koalicí SPOLU, kde jsou politické strany, které chtějí euro a které se chtějí vzdávat našeho práva veta, takže jedna věc je SPOLU a druhá věc je, pokud bych se měl podívat na ODS, určitě si nejsem jistý, jestli ty správné osoby, které se za ODS do příští Polanecké sněmovny dostanou jako paní Decroix nebo pan Petr Fiala, nejsou ti, kteří by spíše měli odejít z politiky. Podle našeho názoru si nevedli dobře, ale uvidíme. Nechci házet všechny úplně do nějaké jímky.

A co možné referendum o euru? Nebo co kdyby se lidé v České republice většinově přikláněli k tomu, že euro máme mít. Smířil byste se s tím?

Tak já nejsem přílišným vyvolávačem referend, to je jedna věc, druhá věc je, že my prostě vidíme nefunkčnost toho projektu eura, jeho šílené makroekonomické dopady do nehomogenní eurozóny, kde jsme se dostali do situace, že má stejnou měnu Německo i Řecko, to je prostě tak nekompatibilní, že to samozřejmě produkuje velké problémy.

My máme štěstí, že součástí tady této skupiny nejsme, a je to náš velmi tvrdý názor, že součástí této skupiny ani být nemáme. Takže já bych asi v této věci ani referendum nevyvolával, spíš bych se opravdu snažil, a znovu říkám, bude to podmínka pro to, abychom podpořili nějakou příští vládu, že musí ta vláda vyjednat trvalou výjimku z přijetí eura.

Je to reálné?

Je to reálné, můžeme se inspirovat dvěma protokoly smlouvy o Evropské unii. Protokol číslo 16, který upravuje podmínky Dánska nebo pro účely České republiky by byl vhodnější protokol číslo 15, který upravoval postavení Velké Británie, když byla členskou zemí. A myslím, že tam to bylo velmi dobře popsáno. Já nevidím jediný důvod, proč by nám jakákoliv jiná země měla bránit v tom, že my si chceme nechat svoji vlastní měnu a tam ty podmínky jsou popsány. Čili já bych se inspiroval protokolem číslo 15, který upravoval postavení Velké Británie.

Požádal jste vy osobně nebo požádala strana pana europoslance Filipa Turka, aby nejezdil po dálnici v České republice neadekvátní rychlostí?

Já myslím, že to je věc, o kterou ho asi v tuto chvíli nemusí nikdo žádat. Myslím, že on je si vědom toho, co to vyvolalo, a myslím, že nic takového se už určitě nikdy opakovat nebude.

Mluvil jste s ním o tom, zda se nemůže stát ještě něco podobného, o čem píše novinářka Apolena Rychlíková, jak údajně vypadala část vztahu mezi panem Turkem a jeho bývalou partnerkou, že tam bylo nějaké násilí?

V této kauze plně stojím za Filipem Turkem, znám jeho verzi celého toho příběhu, bavili jsme se o tom mockrát, znám obsah toho, co vypovídal na policii, a plně stojím za Filipem Turkem.

Poslední věc, jaký volební výsledek pro Motoristy sobě by vás uspokojil? Jaký by měl být, abyste říkal, že to je dobrý výsledek?

Motoristy uspokojí to, že se stanou parlamentní stranou, tím se zapíšou na politickou mapu České republiky a zadělají si na nějakou dlouhodobější aktivitu v české politice. To je naše ambice, proto jsme tu stranu založili.

Není to žádný projekt na jedny volby, ale opravdu chceme tady dlouhodobě kultivovat prostor na pravici a přinášet nějaké pravicové postoje, pravicové návrhy, protože si myslíme, že jich značně ubylo. Takže tímto by to mohlo být odstartováno, že se staneme parlamentní politickou stranou.