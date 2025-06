Ve Sněmovně se na čtvrtek chystá mimořádná schůze k bitcoinové kauze ministra Pavla Blažka, kterou kromě opozice podporují i Starostové. Za vás to není uzavřené rezignací ministra, jak říká třeba místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček?

Já jsem v naprostém rozporu s panem Skopečkem. A nejen já, ale i jejich nejbližší koaliční partner KDU-ČSL tuto schůzi také podpořil. Naopak si myslím, že těch otázek je každým dnem, bohužel, stále více a více.

Na jaké otázky se tedy kolegů z ODS chcete ptát?

Zaprvé, proč o tom daru nevěděli ostatní členové vlády. Také chceme vyjasnit, jestli o tom věděl ministr financí Stanjura a proč se k tomu nepostavil předem pan premiér Fiala? Proč se to nějakým způsobem nesnažil veřejnosti vysvětlit? Chceme také vědět, jaká byla motivace toho dárce vůbec takovýhle dar dávat a proč právě ministerstvu spravedlnosti? A proč se najednou hovoří o úplně jiných částkách, než zmiňoval pan ministr Blažek? Myslím si, že tomu je ve veřejném prostoru věnováno dost prostoru, takže těch otázek stále přibývá.

Večer se kvůli kauze také sejde vedení Starostů. Co od toho očekávat?

Budeme ladit nějakou naší další strategii a na té čtvrteční schůzi se budeme hlavně ptát, jaká byla motivace toho daru. To, že se najednou mluví o 12 miliardách a tak dále.

Co z večerního jednání může vzejít, jaké máte jako strana možnosti?

Já nejsem součástí předsednictva, takže na to vám neodpovím.

Jste ale poslankyně, takže jaké máte jako strana možnosti?

Asi to, co jsem vám řekla. Budeme si nastavovat strategii, jaké otázky budeme pokládat a určitě budeme i řešit to, jakou roli by měl dál hrát pan ministr Blažek.

Jak to myslíte, měl by podle vás rezignovat i na poslanecký mandát?

Ne. Spíš, jestli si ho ODS nechá na kandidátce i po téhle kauze. Ale to v důsledku není naše hra, to si musí rozhodnout ODS sama a poté její voliči.

Jak moc vlastně celá kauza narušila důvěru v koalici?

Já si myslím, že je to určitý osten a hřebíček, který ublíží té pospolitosti koalice. A dejme karty na stůl, je prostě před volbami a zametat tuhle kauzu pod stůl nechce žádná politická strana.

Hnutí ANO už avizovalo, že mu nejspíš mimořádná schůze nebude stačit a vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Je za vás ve hře i varianta, že byste kvůli tomu odešli z vlády?

Na tuhle otázku vám odpověď nedám. Myslím, že teď postupujeme zcela rozumně se studenou hlavou a jdeme krok po kroku. Takže pro nás jsou momentálně nejdůležitější ty odpovědi, které doufám dostaneme na mimořádné schůzi. Aspoň doufám, pokud ne, tak poté budeme zvažovat další kroky.