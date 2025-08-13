Trump nás ohrožuje více než Putin, Evropská unie je úplně out, tvrdí Zaorálek

Premium

Fotogalerie 20

Lubomír Zaorálek (SOCDEM) (26. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Josef Kopecký
  20:00
Americký prezident Donald Trump je pro Česko větší hrozbou než Rusko, tvrdí bývalý ministr zahraničí za sociální demokracii Lubomír Zaorálek, který bude na podzim kandidovat za komunisty vytvořené hnutí Stačilo! „Trump dnes není jistota Západu. A nás ohrožuje více než ten Putin,“ tvrdí v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Patří Česko na Západ, nebo na Východ?
Patří sem, do středu Evropy. Podle mě neexistuje Západ v té podobě, jak ho tady malujeme. Dnes jsme svědky, že nám Severoatlantická aliance mutuje před očima takovým způsobem, jaký jsme si vůbec nedovedli představit. Já se ještě účastnil atlantických rad, které trvaly tři dny, diskutovalo se na nich, což se mi strašně zamlouvalo. Vedla se klidně několikahodinová debata. Člověk mohl zvednout jakoukoli otázku, mohl nesouhlasit, mohl říct jiný názor.

Proti těm, co nesouhlasí, je asi tak desetinásobek těch, kteří mi sdělili, že tohle je jediná šance. Skoro každý den mě někdo na ulici zastaví. Dva lidé mi v Ostravě před pár dny řekli: „Teď vás konečně můžeme volit.“

o spojení SOCDEM a Stačilo!

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Česko má jako první stát kancelář velvyslanectví v Dnipru. Otevřel ji Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes v Dnipru slavnostně otevřel novou kancelář českého velvyslanectví na Ukrajině. Česko tak obnovilo diplomatickou přítomnost na východě země, podle Lipavského ji má...

13. srpna 2025  20:01,  aktualizováno  20:44

Pokud Putin nebude souhlasit s koncem války, důsledky budou vážné, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že pokud ruský prezident Vladimir Putin po pátečním summitu obou lídrů na Aljašce nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít...

13. srpna 2025  19:23,  aktualizováno  20:34

Jak mu mohli nechat řidičák? Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Albrechtic Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i kamionům...

13. srpna 2025  20:27

Trump nás ohrožuje více než Putin, Evropská unie je úplně out, tvrdí Zaorálek

Premium

Americký prezident Donald Trump je pro Česko větší hrozbou než Rusko, tvrdí bývalý ministr zahraničí za sociální demokracii Lubomír Zaorálek, který bude na podzim kandidovat za komunisty vytvořené...

13. srpna 2025

Hubnout pomocí „zázračného“ Ozempicu? Proč ne, ani chirurgie není přirozená, říká lékař

Premium

Rakovinu jícnu a slinivky, zácpu, poruchy polykání, obezitu a mnoho dalšího řeší lékaři zabývající se zažívacím traktem. „Obor je velmi pestrý, zahrnuje velké množství orgánů i nemocí. Občas si s...

13. srpna 2025

Lískové ořechy spálil mráz, světový dodavatel hlásí nedostatek a ceny letí vzhůru

Turecko patří mezi největší světové dodavatele lískových ořechů. Tamní úrodu ale letos poškodilo chladné počasí, které mělo za následek i velké zdražení. Pro výrobce cukrovinek, kteří se potýkají i s...

13. srpna 2025  19:52

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:44

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:43

Žádné téma nebude zakázané. Ministr spouští nový pořad Řekni to Stanjurovi

Bez obalu, uhýbání a zakázaných témat: tak má vypadat nový online pořad Řekni to Stanjurovi, který příští týden spouští ministr financí, první místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU v...

13. srpna 2025  18:37

Řekové zatočili s poplatky u bankomatů. Ze zastropování budou těžit i Češi

Řekové se rozhodli zastropovat poplatky u bankomatů. Novinky, po kterých dlouhodobě volali místní i turisti, platí již od pondělí. Řečtí zákonodárci stanovili maximální poplatek u bankomatů třetích...

13. srpna 2025  18:30

Známý pár youtuberů zahynul po nehodě auta v horách. Odebíraly je statisíce lidí

Při nehodě v odlehlé horské oblasti zahynula dvojice známých kanadských tvůrců obsahu o off-roadovém cestování. Jejich vozidlo se převrátilo před necelým týdnem na lesní cestě v pohoří zvaném Purcell...

13. srpna 2025  18:18

U italské Lampedusy zahynuly dvě desítky migrantů. Převrátila se s nimi loď

Nejméně 20 lidí ve středu zahynulo u italského ostrova Lampedusa, když se převrhla loď s téměř sto migranty na palubě. Přinejmenším 12 lidí se pohřešuje, uvedla agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR).

13. srpna 2025  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.