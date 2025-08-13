Patří Česko na Západ, nebo na Východ?
Patří sem, do středu Evropy. Podle mě neexistuje Západ v té podobě, jak ho tady malujeme. Dnes jsme svědky, že nám Severoatlantická aliance mutuje před očima takovým způsobem, jaký jsme si vůbec nedovedli představit. Já se ještě účastnil atlantických rad, které trvaly tři dny, diskutovalo se na nich, což se mi strašně zamlouvalo. Vedla se klidně několikahodinová debata. Člověk mohl zvednout jakoukoli otázku, mohl nesouhlasit, mohl říct jiný názor.
Proti těm, co nesouhlasí, je asi tak desetinásobek těch, kteří mi sdělili, že tohle je jediná šance. Skoro každý den mě někdo na ulici zastaví. Dva lidé mi v Ostravě před pár dny řekli: „Teď vás konečně můžeme volit.“