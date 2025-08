„Lipavský, jak se ti spí? Děti v Gaze hladoví,“ volali na něj propalestinští aktivisté. Stejnou otázku skandovali demonstranti i se jménem předsedy vlády, ODS a lídra koalice SPOLU Petra Fialy.

Několik minut ministr zahraničí strávil diskusí s mužem, který chtěl jednoznačnou odpověď na otázku, zda Izrael vojenskou akcí v Gaze a stavbou osad v oblasti Západního břehu, který je pod palestinskou správou, porušuje mezinárodní právo.

Nejprve to Lipavský říci nechtěl, ale nakonec připustil, že „v některých případech asi ano“. Neřekl ale, ve kterých případech.

„Jeho odpověď mě neuspokojila,“ řekl iDNES.cz muž, který řekl, že se jmenuje Vít Soukup, je z Prahy a je mu padesát let. „Lipavského určitě volit nebudu,“ prohlásil. Nedostal pro něj uspokojivou odpověď, proč Česká republika v rámci OSN hlasuje téměř vždy na straně Izraele.

„Do jejich dialogu zaznívalo volání: „Fiala do Haagu, Lipavský do Haagu.“ Premiér to neslyšel, tráví dovolenou v zahraničí. A další volební mítink bude mít až 22. srpna v Jihlavě. Dva dny před tím, v předvečer výročí intervence vojsk bývalého Sovětského svazu do Československa, představí koalice SPOLU podle šéfa poslanců ODS Marka Bendy volební program.

Demonstrantům se v úterý na Kampě podařilo akci koalice SPOLU, kterou chvílemi skrápěl déšť, prakticky rozbít. Pod platanem se před deštěm schovával šéf pražské TOP 09 a kandidát koalice SPOLU Jiří Pospíšil. Nakonec to vzdal a zamířil do Werichovy vily. „Snažil jsem se vést nějakou debatu, ale těm lidem o žádnou debatu nejde,“ řekl iDNES.cz Pospíšil.

Na bezpečí šéfa diplomacie dohlížela ochranka i desítky policistů, a to i neuniformovaných.

„To je poprvé, co nám na tuto akci přišli,“ řekl o propalestinských demonstrantech iDNES.cz lidovecký kandidát SPOLU v Praze, bývalý náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp. „Úplně to nerozbili, já jsem třeba rozdal pár letáčků,“ řekl Philipp.

Premiéru měli propalestinští demonstranti ale jen na akci pražských kandidátů SPOLU.

Dorazili už ale na několik setkání premiéra Petra Fialy s voliči, která moderovala herečka Iva Pazderková, a pokusili se narušit také úplně první mítink koalice SPOLU v Praze u Masarykova nádraží.