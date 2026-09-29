Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lidovci spustili kampaň, která kritizuje vládou navržený schodek 386 miliard

Josef Kopecký
  11:58
Před Sněmovnu umístili lidovci tři dodávky upozorňující na navržený schodek...

Před Sněmovnu umístili lidovci tři dodávky upozorňující na navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Jde o součást kampaně Tohle jsme přece nechtěli. | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Před Sněmovnu umístili lidovci tři dodávky upozorňující na navržený schodek...
Před Sněmovnu umístili lidovci tři dodávky upozorňující na navržený schodek...
Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...
Benjamin Činčila, Jan Grolich a Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci...
6 fotografií
Každý, kdo v úterý zamíří do Poslanecké sněmovny, nemůže na Malostranském náměstí před Sněmovnou minout tři dodávky upozorňující na navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Výše schodku je i jedním z důvodů hlasování o nedůvěře vládě.

„Takhle šílený schodek státního rozpočtu nechtěl nikdo. Ani voliči vládních stran. Proto dnes spouštíme kampaň Tohle jsme přece nechtěli,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí KDU-ČSL Iva Petrusová.

Šéf lidovců Jan Grolich už na začátku září jako prvních z opozičních politiků vyhlásil, že Babišovu vládu čeká druhé hlasování o nedůvěře.

Návrh na nedůvěru vládě není divadlo, říká Kupka. Řečniště obsadí ministři

Předseda ODS Martin Kupka zase ve Sněmovně v úterý řekl, že jeho ODS spustila stránky www.neduveravlade.cz.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Probrala jsem se a znásilňoval mě. Tvář toxické maskulinity čelí obvinění

Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...

Streamer Clavicular, jedna z hlavních tváří takzvané manosféry, čelí obvinění ze znásilnění dívky, které v té době bylo sedmnáct let. Údajně ji opil a zdrogoval. Streamer obvinění odmítá a naznačuje,...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Pátrání policistů po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. (29. září...

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

29. září 2026  8:04,  aktualizováno  12:03

Co jsme slíbili, jsme splnili, tvrdí primátor Jihlavy. Na Facebooku ale nereaguje

Vize současného primátora a lídra Týmu pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09)...

O hlasy v komunálních volbách v krajském městě Vysočiny bude letos usilovat uskupení s nevšedním názvem. Tým pro Jihlavu. Síly v něm spojily ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jeho lídr, primátor Petr Ryška, je...

29. září 2026

Lidovci spustili kampaň, která kritizuje vládou navržený schodek 386 miliard

Před Sněmovnu umístili lidovci tři dodávky upozorňující na navržený schodek...

Každý, kdo v úterý zamíří do Poslanecké sněmovny, nemůže na Malostranském náměstí před Sněmovnou minout tři dodávky upozorňující na navržený schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 386...

29. září 2026  11:58

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě není žádné divadlo, říká předseda ODS Kupka

Přímý přenos
Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...

Na mimořádné schůzi Sněmovny se scházejí poslanci. Pět opozičních stran schůzi vyvolalo deset dnů před komunálními a senátními volbami kvůli hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě....

29. září 2026  5:45,  aktualizováno  11:44

Mladým by pomohly byty se symbolickým nájmem, říká liberecký lídr SPD

Do komunálních voleb v Liberci povede SPD Tomáš Paleček. Mimo jiné kritizuje...

Tomáš Paleček, lídr kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou strany Trikolora, chce změnit přístup Liberce k bydlení, parkování i odpadům. Kritizuje velké projekty současného...

29. září 2026  11:39

Fanoušci Slipknot hrozí kapele bojkotem kvůli účasti Marilyna Mansona na turné

Čtyřleté vyšetřování ale nevedlo k žádnému obvinění a Manson s novou deskou...

Heavymetalová kapela Slipknot oznámila k radosti svých fanoušků velkolepé turné, se kterým projede především oba americké kontinenty. Řadě příznivcům maskovaných divochů je však proti srsti...

29. září 2026  11:33

OBRAZEM: Bangkok zaplavila voda. Děti plavou ulicemi, školy zůstávají zavřené

Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část...

Povodně v Bangkoku zasáhly zhruba 700 000 lidí. Od vyhlášení stavu ohrožení uplynuly tři dny a část thajské metropole stále zůstává pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené. V celém Thajsku od...

29. září 2026  11:32

Traktorista, který převrátil vlek s lidmi, byl opilý. Hrozí mu až pět let vězení

V přerovské části Dluhonice se převrátila vlečka za traktorem, na které sedělo...

Traktorista, který v sobotu poblíž závodů v Přerově převrátil vlek se třinácti lidmi, byl pod vlivem alkoholu. Podle policie nadýchal přes 1,5 promile a tvrdil, že měl na přívěsu závadu. Při nehodě...

29. září 2026  11:29

Žák na slovenské škole napadl spolužáky a učitelky nožem. Jedna z nich zemřela

ilustrační snímek

Žák osmé třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Dívka je v...

29. září 2026  10:45,  aktualizováno  11:22

Přívoz přes Lipno kvůli nedostatku vody přerušil provoz, poprvé po 23 letech

Přívoz Pionýr na druhý břeh Lipna vozí turisty i místní.

Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musejí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve...

29. září 2026  11:13

Lidskoprávní organizace apelují na Babiše: Zrušte jmenování Kuchařové či Kříže

Taťána Kuchařová

Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil jmenování právníka protipotratového Hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela...

29. září 2026  11:12

Brno potřebuje frekventovanější MHD, míní místní šéf Pirátů a lídr koalice TU!

Pirátský lídr koalice TU! v Brně v komunálních volbách 2026 Adam Zemek.

S tvrdým obviněním na adresu hnutí ANO nedávno vyrukoval brněnský šéf Pirátů a lídr uskupení TU! Adam Zemek. Prohlásil, že se vládní uskupení snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje...

29. září 2026  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde