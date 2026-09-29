„Takhle šílený schodek státního rozpočtu nechtěl nikdo. Ani voliči vládních stran. Proto dnes spouštíme kampaň Tohle jsme přece nechtěli,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí KDU-ČSL Iva Petrusová.
Šéf lidovců Jan Grolich už na začátku září jako prvních z opozičních politiků vyhlásil, že Babišovu vládu čeká druhé hlasování o nedůvěře.
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Návrh na nedůvěru vládě není divadlo, říká Kupka. Řečniště obsadí ministři
Předseda ODS Martin Kupka zase ve Sněmovně v úterý řekl, že jeho ODS spustila stránky www.neduveravlade.cz.