Před volbami si předseda lidovců Jan Grolich vytkl dva cíle: obhájit tři mandáty v Senátu a zůstat nejsilnější komunální stranou. Obojí může být pravdou. Jednoho senátora už mají, a to právě Grolicha. Další dva kandidáti postoupili do druhého kola.
A lidovci jsou opravdu stále stranou, která napříč republikou získala nejvíce zastupitelů. Ale oproti posledním volbám si pohoršili. Přišli v zastupitelstvech o 530 míst. Obsadili jich 2 722. Ovšem za cenu obrovského nasazení – do komunálních voleb vyslali celkem 11 011 lidí. Uspěl tedy každý čtvrtý kandidát.
Absolutní počet mandátů ale podle politologa Michala Malého není pro stranu v tuto chvíli rozhodující. „To, jestli lidovci získali o třicet mandátů více nebo méně, není v tuhle chvíli tak důležité. Klíčové je, že se lidovci ukázali jako strana, která je schopná nějakého restartu a efektivní komunikace,“ hodnotí Malý pro iDNES.cz s tím, že Grolich z KDU-ČSL vytváří personální stranu. „Jan Grolich pomalu vtěluje tu stranu sám do sebe. Ti tradiční lidovci byli historicky postavení na více osobnostech a voliči chyběl jeden lídr, za kterým by se dokázali sjednotit,“ vysvětluje politolog.
Jan Grolich vyzdvihuje úspěchy ve městech, která nebyla dosud považována za lidovecké bašty, třeba Pelhřimov. „Umíme dělat kampaň regionální, ale s celostátním dopadem,“ pochvaloval si Grolich. Jenomže jsou to zatím jen malé krůčky. Lidovci si v Pelhřimově polepšili o dvě křesla, získali pět zastupitelů.
Podobné je to i ve velkých, krajských městech. Lídrů tam měli lidovci pět. A přesvědčiví nebyli nikde, kromě Brna. Aleš Dufek s hnutím Společně pro Zlín (lidovci a TOP 09) získal 5 mandátů z 41. Dufek udělal o dva mandáty lepší výsledek než před čtyřmi lety. V Olomouci kandidovali lidovci před čtyřmi lety v uskupení SPOLU. Letos se odtrhli a sestavili samostatnou kandidátku. Lídr Matouš Pelikán nepohořel, získal pro lidovce čtyři křesla v 45členném zastupitelstvu.
V Pardubicích získali lidovci dva mandáty v zastupitelstvu, které čítá 39 křesel. A v Českých Budějovicích kandidovali lidovci a TOP 09 dohromady, získali tři křesla z 45. Udělali tak stejný výsledek jako před čtyřmi lety. Mají nejméně mandátů ze stran, které se do zastupitelstva dostaly.
Přesvědčivé Brno, co ale zbytek?
Pokud se někde ovšem dostavil „efekt Grolich“, je to rozhodně Brno. Lidovci vůbec poprvé získají primátorský řetěz a rozhodují o podobě vlády nad městem. V koalici se STAN byli úspěšní i v městských částech.
Grolich ještě před sečtením výsledků označoval možnou výhru za nejviditelnější úspěch. A následně se z něj upřímně radoval.
Podle politologa Michala Malého z FSV UK však brněnský výsledek nestojí pouze na novém předsedovi. „Myslím si, že to má více faktorů. Ten efekt Jana Grolicha je bezpochyby důležitý, vlil té straně krev do žil a viděli jsme v posledních týdnech velmi silnou aktivizovanou členskou základnu,“ uvádí Malý s tím, že klíčové bylo i spojení se Starosty.
„Žlutá vlna to není. Aby tam byl celonárodní přesah, to si myslím, že v současnou chvíli není možné. Jsou části České republiky, kde zkrátka ti lidovci, ať by se snažili sebevíc, tak úspěšní nebudou – typicky Liberecký, Ústecký nebo Karlovarský kraj,“ doplňuje Malý.
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Lidovcům se však dařilo také na Vyškovsku. Strana vyhrála volby třeba v Rousínově, v Bučovicích nebo v Ivanovicích na Hané. Druhá na pásce skončila koalice ODS a lidovců přímo v okresním městě, tedy ve Vyškově. Vysvětlení je nasnadě: právě na Vyškovsku Grolich kandidoval do Senátu a byl tam se svou kampaní aktivní. Navíc třeba Bučovice mají dlouholetého starostu Jiřího Horáka, lidoveckého poslance.
Grolich je předsedou lidovců od jara a straně chce dát nový směr. Spolu s ním se o to snaží i čtyři místopředsedové. Ale ani oni nedokázali „urvat“ překvapivý výsledek. Monika Brzesková v Kravařích na Opavsku se bude muset vzdát křesla starostky, lidovci získali čtyři křesla a o jedno si tak pohoršili. Ve městě jsou druzí.
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V Plzni, kde kandidovala další místopředsedkyně Libuše Hubáčková, jsou lidovci až čtvrtí. V rodišti poslance Františka Talíře, v Zubčicích u Českého Krumlova, si sice lidovci polepšili o dvě křesla, ale na vítězství to nestačilo. A ve Valašském Meziříčí, kde kandidoval poslanec Václav Pláteník, mají lidovci čtyři křesla oproti dosavadním pěti a jsou až třetí.