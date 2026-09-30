Tramvaj do Rochlice je uhozená, lepší jsou trolejbusy, říká lídr Liberecké 9

Podle Chmelíka by se peníze z velkých projektů měly přesunout na sídliště, která trpí například nedostatkem parkovacích míst. Navrhuje také přetrasování autobusových linek. Nebránil by se ani trolejbusům místo plánované tramvajové tratě do Rochlice.
Nejprve mi vysvětlete vaši kandidátku. Jsou na ní lidé z TOP 09, KDU-ČSL a nezávislí. Minule i předminule jste ale kandidovali se Starosty. Proč teď sami?
Když jsem byl zastupitel (zvolen ve volbách 2018 za TOP 09 na společné kandidátce se Starosty a KDU-ČSL – pozn. red.), čím dál víc jsem se se Starosty začal rozcházet, až jsem v posledních volbách ani nekandidoval. Nikdy jsem nebyl ve vedení města, byl jsem řadový zastupitel, benjamínek. Kolegové byli vstřícní, všechno mi vysvětlovali. Ale uvědomil jsem si, že jako zastupitel ve velkém klubu nemám moc možností něco ovlivnit. Politiku jsem na rok, rok a půl opustil, abych si odpočinul. Následně jsem se do klubu vrátil jako znalec EPC projektu, kterým chtěl Liberec ušetřit desítky milionů korun.
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Co to je EPC projekt?
Je to projekt, který řeší energetické úspory na budovách. Někdo ho zainvestuje a z úspor se následně splácí investice. Začal jsem tento projekt rozebírat a zjistil jsem, že je pro město nevýhodný. Ale Starostové i ANO ho obhajovali, zatímco já ho rozporoval. Došlo to tak daleko, že jsem vystoupil z TOP 09, což je moje mateřská strana, ve které jsem patnáct let. A to jenom proto, aby mohla zůstat zachována koalice a já mohl pracovat v projektu EPC.
A tak jste se rozhodl sestavit vlastní kandidátku?
Vstoupil jsem zpátky do TOP 09 a se Starosty jsme začali jednat, ale nakonec jsme odešli z koalice. Starostové následně začali sestavovat kandidátku a odmítli spolupráci s KDU-ČSL. Zároveň ze Starostů odešli někteří členové. A tak se urodila naše kandidátka. Rebelující Zdeněk Chmelík si přizval KDU-ČSL a zároveň jsme přijali zájemce od Starostů. Je to taková kandidátka odpadlíků.
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Myslíte si, že město nefunguje? Případně proč?
My jsme ti, kteří si to myslí hodně. Když se podíváte na město mimo centrum, tak je neudržované, plné rozbitých silnic a chodníků, a to i u škol nebo hřišť. Neříkáme, že se město nesnaží, ale je to málo. Myslíme si, že dobrý krok jsou místní komise, ale v současné podobě je to jen taková zástěrka. V reálu ty komise ale nefungují. Zároveň si myslíme, že by město nemělo dělat veliké investice, které nám požírají rozpočet právě na tu údržbu.
Které velké investice myslíte?
Třeba lanovku na Ještěd. Určitě ji chceme, ale nechceme ji za městské peníze.
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Je naopak něco, co dosavadní liberecká vláda dělá dobře a chtěli byste to zachovat?
Zachovat bychom chtěli 90 procent věcí, nejsme žádní ničitelé světů. Je plno věcí, na které chceme navazovat. Dobře tu funguje školství, město se dobře stará v sociální oblasti, zlepšilo se v bezpečnosti, i když musí přidat.
V programu máte devět hlavních bodů, jedním z nich je parkování. Jak vidíte parkování v Liberci?
Jsem velký zastánce toho, aby parkování v centru města bylo dostupné. Nechci, aby zahynulo centrum. Myslíme si, že relativně nejjednodušší řešení je parkovací dům v Nové Pastýřské, který by měl kapacitu 450 míst. Naopak by se mi líbilo, kdyby Sokolovské náměstí bylo bez parkování.
A co městská hromadná doprava?
Přirozené by bylo, kdybychom měli takovou MHD, která řidiče naláká a dokáže jim poskytnout službu a kvalitu, jakou si lidé představují. Ale takovou nemáme. Jako řešení vidím například přetrasování. Myslím si, že by všechno nemělo jezdit přes Fügnerku, ale měly by vzniknout okružní trasy. Také si dokážu představit dva, tři menší terminály mimo Fügnerku, kde by se linky protnuly. MHD by pomohly i trolejbusy, což je kapacitní doprava, která je levná a jednoduchá na vybudování.
A co tramvaj do Rochlice?
Ten projekt mi vždycky připadal úplně uhozený. Znamenalo by to ohromné zásahy a relativně malou obslužnost ve velké části tratě. Tam by měly jezdit ty trolejbusy.
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Ve svém programu zmiňujete i změnu způsobu platby jízdného.
Představoval bych si model jako v Brně, kdy stačí přiložit kartu při nástupu a jet. Když člověk vystoupí dřív, přiloží kartu znovu a platí menší částku, když jede dál nebo kartu nepřiloží, platí celou trasu. Zkrátka aby někdo, kdo jezdí dvě zastávky, zaplatil méně než někdo, kdo jich jede dvacet. Ale pokud někdo využívá MHD pravidelně, měl by mít možnost tarifních jízdenek.
Už jste zmiňoval, že Liberec není jen centrum, ale například i sídliště, kde je také velký problém s parkováním.
Na sídlištích by měly být modré zóny. Na druhou stranu by tam měla parkovat maximálně dvě auta na rodinu. Zároveň by město mělo udělat parkovací plochy v docházkové vzdálenosti. Zkrátka ne každé auto může parkovat na sídlišti před barákem. Umím si představit i parkovací domy.
Kdo je zaplatí?
Dole by mohly být služby a nad nimi parkování v placené verzi. Určitě jsou na sídlištích lidé, kteří si klidně dva tisíce měsíčně za parkování zaplatí, když jim nabídneme místo v parkovacím domě s dozorem.
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Je kde stavět parkovací domy?
Na některých sídlištích určitě, ale samozřejmě ne všude. Ostatně pokud je někde potenciální plocha, je běžná činnost koupit vhodný pozemek a případně změnit územní plán.
Na vaší kandidátce je dost lidí z divadla a kultury obecně. Jaká ta kultura v Liberci je? Ostatně je to další z vašich bodů programu.
Myslíme si, že musí přijít vícezdrojové financování divadla. Určitě by v dnešní době měla kultura umět vyjet z centra ven. Naše předvolební koncerty na sídlištích ukázaly, že to jde. Není to nic drahého, město to určitě zvládne. Zároveň musíme umělce trošku motivovat.
Zdeněk Chmelík
Padesátiletý Zdeněk Chmelík podniká ve strojírenství. Jeho firma zaměstnává padesát lidí. Má dvě dospělé děti.
Mezi jeho záliby patří vodáctví. Pořádá také vodácko-běžecký závod Nisamarathon. Mezi další koníčky řadí politiku a práci.
Jak to v Liberci vidíte s dostupností bydlení?
Můžeme navýšit dluh, když budeme kupovat byty. Liberec by měl mít velký bytový fond a ovlivňovat ceny bydlení a zároveň nabízet byty potřebným. A nejenom těm, kteří na to nemají, ale i těm, které tu potřebujeme – vysokoškolákům, doktorům, policistům... A proto musíme ty byty vlastnit.
Co dalšího byste rádi změnili nebo podpořili?
První den ve funkci bych zřídil koordinátora dopravních staveb. Je to velká bolest Liberce. Město se opravit musí, je ohromně zanedbané, a musí tu být někdo, kdo to dokáže koordinovat tak, abychom se po Liberci nemotali. A dokáže to dělat tak, aby tam nebyly zjevné nelogičnosti.
Kdybyste uspěli, s kým byste rozhodně nešli do koalice?
Je to jednoduché – Libe!, PRO, SPD. V žádném případě také nepůjdeme s ANO. Shodli jsme se na tom, že je tolik špatných věcí, kterých je ANO nositelem – jak na regionální, tak celostátní úrovni –, že pro nás nemá smysl s nimi do čehokoliv jít.
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Jak vidíte svoje šance?
S pokorou přijmeme, když překročíme pět procent a do zastupitelstva se dostaneme. Je to náš cíl, máme ambici to dokázat, ale pokud se to nestane, podáme si ruce a připijeme si šampaňským, že jsme odvedli dobrou práci.