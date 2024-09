Fiasko Pirátů? Jsme komplikovaní a nečitelní, míní krajský lídr

Ve volbách v Libereckém kraji se Piráti nedostali ani přes čtyři procenta, do zastupitelstva tak vůbec neprošli. Na snímku lídr Pirátů do krajských voleb Zbyněk Miklík. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Pro Piráty je výsledek nejen v našem kraji velký neúspěch. Nepodařilo se nám obhájit mandáty a nedostali jsme se do krajského zastupitelstva. Když jsme před rokem začínali sestavovat kandidátku a program, chtěli jsme co do počtu mandátů posílit,“ nezastírá zklamání Zbyněk Miklík, lídr Pirátů v Libereckém kraji.

Do výsledku krajských voleb se podle něj promítla řada vlivů, a to jak krajská i celostátní politika, tak také neúspěch Pirátů v nedávných volbách do Evropského parlamentu.

„Myslím, že pro část voličů jsme komplikovaní a nečitelní, v diskuzích a komentářích slyšíme, že jsme pro někoho příliš levicoví, pro jiné pravicoví. Přitom zrovna na kraji jde především o konkrétní práci, projekty a schopnost zlepšovat dostupnost veřejných služeb pro lidi,“ podotýká.

„Nebudu zastírat, že digitalizace stavebního řízení naši pozici nezlepšila, ale jsem stejně přesvědčený o tom, že bylo správné se do toho projektu pustit,“ odpovídá krajský lídr na otázku vlivu nepodařeného projektu pod vedením Ivana Bartoše na výsledky voleb.

Z opozice stojící mimo kraj chtějí Piráti nyní sledovat, jak zvolené strany naplní svůj program a billboardová hesla. „Máme zastoupení v několika městech, tak se budeme snažit dál prosazovat naši politiku tam. Krajskou politiku budeme sledovat i kvůli tomu, že odcházíme od mnoha připravených projektů a bude nás zajímat, jak s nimi nové vedení kraje naloží,“ předznamenává Miklík a jmenuje například projekty propojení vlakového a autobusového nádraží v Liberci nebo fotovoltaickou elektrárnu v Ralsku.

Před Piráty byli na Liberecku i Zelení

V okresu Liberec Piráty ve výsledcích přeskočili dokonce Zelení pro kraj, kteří dosáhli celkově na 2,79 procenta hlasů. Podle jejich lídra Milana Starce je to ale pouze malý úspěch.

„Celkový výsledek v kraji je samozřejmě zklamáním, protože energie jsme tomu dali maximum. V rámci republiky jsme jako Zelení dosáhli nejlepšího výsledku, což ale není důvod k radosti, spíše k dalším úvahám,“ zamýšlí se a podotýká, že problém je zřejmě už v samotné neatraktivní značce strany.

„Je zjevné, že tahle značka, tahle myšlenka, je v naší zemi, navíc v současné době, záležitostí jen pro ty největší fajnšmekry. Jako celá strana teď budeme přemýšlet nad způsobem dalšího přežití. Nemá cenu se do nekonečna plácat od jedné brutální volební prohry k další,“ dodává jeho kolega Jindřich Felcman, který byl před volbami slyšet především na sociálních sítích, kde nešetřil kritikou dosavadního vedení kraje.

Nad dvouprocentní hranici se v kraji dostalo také hnutí Přísaha, které svým příznivcům vzkázalo, že ačkoliv nedostalo šanci změnit chod kraje, nevzdá se. Bude prý pracovat ještě více a do budoucna přenese své zkušenosti do jednotlivých měst a obcí.