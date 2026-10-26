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Přeběhlíci v České Lípě. Za ANO mířili do opozice, pak se zastupitelé přidali ke koalici

Eliška Klimšová
  16:50
Radnice v České Lípě

Radnice v České Lípě | foto: Město Česká Lípa

Radnice v České Lípě
Radnice v České Lípě
Radnice v České Lípě
Radnice v České Lípě
5 fotografií
Zapojení trojice nezařazených zastupitelů v České Lípě vyvolává otázky. Živá Lípa, ODS a Společně mají dohromady 14 mandátů, což samo o sobě představuje většinu v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. K vítězné Živé Lípě se ale připojili také Martin Brož, Nela Ritnošíková Theerová a Zdeněk Líbal, kteří kandidovali za hnutí ANO. Pár dní před složením nové koalice totiž hnutí opustili.

Budoucí starosta Jakub Mencl (Živá Lípa) jejich zapojení zdůvodňuje snahou o stabilní vedení města, končící starostku Jitku Volfovou (ANO) jejich odchod zklamal. Někteří lidé rozhodnutí kritizují, podle nich jde o oklamání voličské základny. Martin Brož se navíc stane i druhým uvolněným místostarostou města.

Martin Brož 21. října oznámil spolu s dalšími dvěma bývalými straníky ANO, že z hnutí vystupují a do nového volebního období vstoupí jako nezávislí zastupitelé.

„I bez těch tří přeběhlíků, kteří svými slovy reflektovali pouze neúspěch ANO ve volbách, nikoli svého šéfa, byste měli většinu, jejich zapojení do koalice je pro mne nepřijatelné,“ komentuje sestavení koalice na Facebooku místní obyvatelka.

Podobného názoru je také další komentující. „Ačkoli Živou Lípu podporuji, tohle je politicky velmi nešťastné rozhodnutí. Vystoupivší z ANO, ať je důvod jakýkoliv, nebyli k sestavení většiny nutní a ještě to přidělení vysoké funkce je také nepříliš vhodné,“ uvedl s tím, že to nepovažuje za příliš dobrý symbol.

„Proč jste ustanovili místostarostou exfunkcionáře a voliče ANO bez faktické voličské základny namísto někoho z těch, kteří vám reálnou voličskou základnu do koalice přinesli,“ vyjadřuje nevoli další diskutující.

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„Samotná skutečnost, že tři zastupitelé zvolení za ANO dostali možnost podílet se na vedení města, ale ještě nedokazuje, že šlo o obchod s funkcemi. Rozhodující bude, zda budou pracovat ve prospěch České Lípy a zda dokážou obhájit své role i odměňování. Dejme nové radnici možnost ukázat výsledky, ale její rozhodnutí samozřejmě kontrolujme,“ zaznívá ve smířlivějším komentáři.

„Naše zadání od zastupitelů, kandidátů i voličů Živé Lípy po volbách bylo jasné: pokusit se postavit koalici bez značky ANO. To jsme brali vážně a od začátku jsme tak pracovali. Na papíře vychází Živá Lípa, ODS a Společně 10 + 2 + 2. Jenže koalice není jednoduchý početní příklad,“ podotkl dosluhující místostarosta a budoucí starosta Jakub Mencl.

Martin Brož 21. října oznámil spolu s dalšími dvěma bývalými straníky ANO, že z hnutí vystupují a do nového volebního období vstoupí jako nezávislí zastupitelé.
Lídr Živé Lípy Jakub Mencl ve své typické žluté bundě.
Starostou města bude Jakub Mencl (Živá Lípa).
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5 fotografií

Podle něj připojení bývalých členů ANO pomůže koalici vydržet celé čtyřleté období. Zároveň připustil, že mezi stranami těsné čtrnáctičlenné většiny existují programové i názorové rozdíly.

„Stačí jedna nemoc, jedna neshoda nebo jedno uražené ego, aby se výpočet za dva roky změnil. Město by pak zůstalo bez stabilního vedení. To je varianta, kterou nechceme dopustit,“ vysvětlil.

Odchod trojice zastupitelů jako silný signál

Odchod trojice zastupitelů z ANO podle Mencla představuje silný osobní i společenský signál. „Jednání probíhala postupně v průběhu dvou týdnů po volbách, dělo se více věcí najednou. Napětí ve městě sílilo každým dnem, tlak byl enormní a v takové atmosféře je snadné rozhodovat se podle emocí. My jsme se snažili rozhodnout podle toho, co městu vydrží alespoň čtyři roky,“ uvedl.

Martin Brož 21. října oznámil spolu s dalšími dvěma bývalými straníky ANO, že z hnutí vystupují a do nového volebního období vstoupí jako nezávislí zastupitelé.

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„Tento krok pro nás není jednoduchý a k rozhodnutí nás přivedlo více okolností. Pomyslnou poslední kapkou se stal výsledek komunálních voleb a volání po restartu v hnutí. Naším cílem je i nadále pracovat pro naše město a jeho obyvatele,“ napsali ve společném vyjádření.

Brož zároveň uvedl, že byli připravení působit v opozici i v koalici. „Pak to probíhalo v jednání s Živou Lípou,“ řekl. Zda jednaní o koalici a pozici místostarosty předcházelo vystoupení z hnutí ANO Brož, neupřesnil.

„Nebudu zastírat, že mě rozhodnutí tří kolegů lidsky i politicky zklamalo. Společně jsme kandidovali, měli společný program a získali důvěru voličů. O to více mě mrzí, že se krátce po volbách rozhodli jít jinou cestou,“ řekla končící starostka Jitka Volfová (ANO), která vedla město poslední dvě volební období a neúspěšně teď kandidovala do Senátu.

Narušená důvěra voličů?

Podle Volfové má každý právo se rozhodnout. „Ale jsem přesvědčena, že důvěra voličů by neměla být prostředkem k získání politických funkcí. Lidé volili určitý tým a program, a to by mělo mít svou váhu,“ vyzdvihla.

Předseda oblastního sdružení ODS Vít Vomáčka zároveň byl jako jediný člen proti vstupu ODS do nové koalice na českolipské radnici. Prohlásil, že při jednání o koalici mu vadilo, že už se se třemi bývalými členy ANO počítalo.

„Na jednání nám bylo sděleno, že nová koalice bude sestavena se třemi členy, kteří vystoupili před pár dny z hnutí ANO a teď jsou nezávislými. S tím, že mají většinu a ODS nabízejí dvě místa v Radě města Česká Lípa. V tu dobu ještě zástupci Živé Lípy tvrdili, že s hnutím Společně moc nepočítají,“ nastínil s tím, že mu vadí i fakt, že první místostarostkou bude partnerka budoucího starosty Mencla.

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