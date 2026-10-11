Těsný souboj v České Lípě svádělo během komunálních voleb hnutí ANO a Živá Lípa. S předstihem lehce nad dvě procenta vyšla ze sčítání hlasů lépe Živá Lípa. Podle dosavadního druhého místostarosty Jakuba Mencla ale nemá v tuto chvíli pozici jistou ještě nikdo. Obě kandidátky si přišly na deset mandátů, po dvou získaly ODS a uskupení SPOLEČNĚ, jedno křeslo v zastupitelstvu obhájila SPD.
Hlasy voličů se během sčítání těsně přelévaly mezi ANO a Živou Lípou. Čekali jste takto vyrovnaný souboj? Před čtyřmi lety vám ANO výrazně uteklo.
Velice se to podobalo souboji, jestli se to tak dá nazvat, před osmi lety, kdy Živá Lípa šla do komunálních voleb poprvé. Tam byl výsledný rozdíl menší než dvě procenta. Zvítězilo hnutí ANO a Živá Lípa byla dvojka. O čtyři roky později byl úprk ANO a posílení na 13 mandátů obrovský. Takže včerejší koukání na výsledky spíš připomínalo euforii před osmi lety – tam vyrovnanost byla. Postavení vítěze je pro nás nové.
Nakolik máte v tuto chvíli jistou pozici ve vedení města?
V tuhle chvíli samozřejmě žádnou – jako nikdo. Protože je potřeba třináct zastupitelů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu, aby se někdo stal starostou a místostarostou. Takže ano, věříme, že jako vítěz voleb jsme ti, kdo budou koalici stavět. Ti, kdo pozici starosty obsadí. Protože takhle jsme to komunikovali i před volbami. Používali jsme formulaci starosta na plný úvazek s mým jménem a mou fotkou. To je něco, co možná velká část voličů vzala na vědomí a možná ji to oslovilo. Chtěli bychom tomu dostát. Jak moc je to jisté? Do ustavujícího zastupitelstva není samozřejmě jisté nic. Matematicky je možností víc než jedna.
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Čím si vysvětlujete letošní úspěch Živé Lípy?
Definitivní a přesnou odpověď neznám, jsou to vše pocity a odhady po sčítání. Sledovali jsme i výsledky v ostatních městech a krajích napříč republikou a mám pocit, že jedním z faktorů je změna nálady. Může tam být přesah z celostátní politiky. Možná konkrétně v případě České Lípy je to právě snaha paní Volfové o účast na dalších volbách, tedy senátních (Jitka Volfová v 1. kole senátních voleb v obvodu Českolipsko zvítězila, do 2. kola proti ní nastoupí hejtman Martin Půta, pozn. red.). Části voličů to mohlo přijít nesrozumitelné, třeba komunikačně. A abychom se trošku pochválili – já jsem byl čtyři roky na pozici druhého místostarosty, což lidé u mě v kampani oceňovali. I nepopulární, respektive složitá témata se snažíme vysvětlovat.
Váš program byl pestrý – od oprav chodníků či ulic, podpory sportu, kultury, zlepšení péče o blízké až po bezpečnější město. Na co se zaměříte jako první?
To, že tématem byla bezpečnost nebo opravy chodníků, nebylo nic výjimečného. V programu našem ani konkurenčním nebylo nic obrovského, co by bylo potřeba slíbit nebo postavit. Velká shoda v kampani byla na bezpečnosti, rozvoji sportu, opravách komunikací. Možná relativně banálních věcech, těch spíš údržbových a pomalu rozvojových než bombastických. Za posledních osm let se v České Lípě spousta věcí dohnala. Oprava Jiráskova divadla, chystá se Kounicův dům, nové koupaliště v Dubici. Infrastruktura neuvěřitelně skočila. A teď se možná projeví akcent na údržbu obyčejných věcí. Věřím, že až budeme v novém zastupitelstvu hledat prostředky na opravu komunikací, údržbu a rozvoj sportu a kultury, že je relativně snadno najdeme – ve všech programech ostatních kandidátek to také bylo.
Volby 2026 OBRAZEM
Jaké jsou podle vás slabiny České Lípy?
Největší slabinou je nevyužitý potenciál, v této souvislosti bych zmínil volební účast (33 procent v České Lípě oproti republikovému průměru 47 procent, pozn. red.), která indikuje zájem lidí o dění ve městě. Je jiná, když zde žiju deset let, půl roku, nebo čtyři generace. Věřím, že čas nám v tomhle hraje do karet. Jednoduše se tady nové generace rodí, místních bude čím dál víc. Když se podíváme na demografii i minulost České Lípy, tak tu máme jednak poválečné období a uranový průmysl. Ty desítky let formovaly demografii a obyvatelstvo. A bylo to vidět i včera u voleb. Je to jednoduše generační věc, která se zhojí nebo zlepší, lidi budou město brát za svoje. Musí si k němu najít vztah a zapustit tady kořeny. Necelá polovina obyvatel se tady nenarodila, takže je ten vztah jiný. Věřím, že se to časem zlepší.
Co vás teď čeká?
Jak jsem už avizoval včera večer, se všemi dalšími čtyřmi subjekty, které se dostaly do českolipského zastupitelstva, si zavoláme, možná se potkáme. Asi si poděkujeme za férovou kampaň a sdělíme si dojmy a preference. Povolební matematika, kdy první dva subjekty mají po deseti mandátech a pak je to dva, dva a jeden, nějaké možnosti dává. Může se stát – a pravděpodobně se to v budoucnu stane – že na Českou Lípu a její obyvatele budou čekat takové výzvy, že bude potřeba mít pevnou koalici, možná širokou. A je otázka, jestli ji bude možné stavět nad jednotlivými tématy ad hoc, nebo jestli to bude ryze po té politické linii.
Z jednání o koalici tedy nevylučujete žádnou stranu.
Bývá zvykem, že předsedou kontrolního výboru je někdo z opoziční části zastupitelstva. Předpokládám, že kontrolní výbor by z tohoto důvodu i nadále mohla mít opoziční SPD, to znamená ten nejméně přijatelný koaliční partner.
Jak vidíte Českou Lípu po čtyřech letech pod svou správou?
Věc číslo jedna je přitáhnout lidi k tomu, aby jim na městě záleželo, aby si ho vzali za své. Myslím, že změnou komunikace se to dá udělat. Budeme doufat, že za čtyři roky bude větší volební účast, bez ohledu na to, koho budou volit. Druhá věc je bezpečnost. Velká část lidí to nerada slyší, ale když budeme s profesionály pracovat z terénu a starat se o bezdomovce a o závislé, tak to většinovou společnost ochrání. Nikdo nechce jít do krásného divadla kolem bezdomovců. Myslím, že jsme jako společnost tak daleko, že když nejslabším pomůžeme, tak většinovým zlepšíme život.
Další věc bude spolupráce na sociálně-zdravotnickém pomezí. Když se o ty lidi včas nepostaráme, tak to zdravotnický systém vyčerpá a bude stát mnohem víc. A do třetice – možná je to něco maloměstského – jsou to opravené chodníky a silnice. Nebát se po osmi letech letech, kdy se dělaly velké projekty, zaměřit na relativně drobné opravy.
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Výsledky voleb do Senátu: Starostka Lípy Volfová a hejtman Půta jdou do druhého kola
Prozraďte něco o tajemství žluté bundy, kterou jste včera zapůjčil hejtmanovi Martinu Půtovi pro nadcházející druhé kolo senátních voleb. Chápu dobře, že jde o váš talisman?
Tu bundu jsem dostal od přátel ke čtyřicátým narozeninám, což bude v listopadu pět let. Za ty čtyři roky na radnici jsem byl spíš terénním místostarostou. K těm popelnicím, lampám a chodníkům ta žlutá bunda šla. Od té doby jsem si koupil asi čtyři další, takže žlutých bund je nyní pět. Trochu se od sebe liší. Možná to je ten talisman… Bylo potřeba, abych byl vidět, čemuž žlutá bunda velmi prospěla. A po vítězství v České Lípě, které jsme asi neočekávali, jsem moc rád tento talisman půjčil na týden panu hejtmanovi, aby mu před druhým kolem senátních voleb přinesl štěstí a aby byl vidět.