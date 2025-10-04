V Libereckém kraji dominuje ANO, SPOLU na druhém místě. Bodují i Motoristé

  16:28
Při zhruba polovině sečtených okrsků v Libereckém kraji vede hnutí ANO s přibližně 35,5 procentem hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU, třetí příčku drží STAN. Hranici pěti procent by překročili i SPD, Motoristé a Piráti.
Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4....

Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4....
Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4....
Poslanec Petr Beitl je lídrem SPOLU v Libereckém kraji (1. září 2025)
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....
Při polovině sečtených okrsků má ANO v Libereckém kraji zhruba 35,5 procenta hlasů a čtyři poslance, což je o jednoho víc než před čtyřmi lety.

„Zatím si myslím, že celostátní výsledek vypadá úžasně. Pokud by byl vývoj takto zachován, tak si myslím, že bychom byli maximálně spokojení,“ uvedla kolem 16. hodiny lídryně ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová.

„V Libereckém kraji se to taky vyvíjí pozitivně. Pokud dosáhneme v kraji třicetiprocentní hranice, tak budeme spokojení. Myslím si, že je výsledek daný politikou, kterou předváděla v této době vládní koalice. Je to odraz toho, jak koalice v posledních letech vládla,“ dodala.

SPOLU v kraji: Jakž takž, říká lídr

Druhá je koalice SPOLU. Její průběžný výsledek 17,8 procenta hlasů by jí přiřkl dva mandáty, tedy stejně jako před čtyřmi lety.

Podle lídra SPOLU v Libereckém kraji koalice vyčkává ještě minimálně hodinu, než se bude k průběžným výsledkům vyjadřovat. „Na republikové úrovni to nevypadá dobře. Co se týče kraje, tam je to jakž takž,“ myslí si Petr Beitl.

Třetí STAN se pohybuje kolem 16 procent hlasů, získalo by tak jeden mandát, což je o jeden méně, než když hnutí kandidovalo před čtyřmi lety společně s Piráty, ale oba mandáty získal STAN.

„Výsledek v kraji nás nepřekvapuje. Možná jen to, že některé hodně pozitivní předzvěsti byly moc optimistické. Ale smutek u nás nepanuje. Myslím, že s výsledkem ještě zahýbou větší města, ale už nedojde k většímu výkyvu,“ myslí si krajský lídr STAN Jan Sviták.

Nespokojenost v SPD

Jeden mandát by po sečtení poloviny okrsků obhájila SPD. Aktuálně má kolem 8,7 procenta.

„Samozřejmě jsme čekali víc, ale ještě bych počkal na sečtení měst. My si myslíme, že v okresních městech to ještě není sečteno, takže tam si myslíme, že by se to mohlo nějakým způsobem ještě zvednout. Stále jsem přesvědčený o tom, že náš celkový výsledek může být lepší, ale přiznám se na rovinu, že jsme čekali mnohem lepší výsledky,“ zamýšlí se lídr krajské SPD Radovan Vích.

Výsledky - Liberecký kraj

ANO 2011

34,9 %
strana získala 61 837 hlasů
4
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

17,69 %
strana získala 31 345 hlasů
2
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

16,26 %
strana získala 28 822 hlasů
2
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,67 %
strana získala 15 373 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

8,02 %
strana získala 14 208 hlasů
0
-2

Motoristé sobě

7,46 %
strana získala 13 230 hlasů
0
0

Stačilo!

4,21 %
strana získala 7 464 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,98 %
strana získala 1 738 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,42 %
strana získala 756 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 492 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,25 %
strana získala 457 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,14 %
strana získala 265 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 260 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,13 %
strana získala 232 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 225 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 158 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 132 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 88 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 74 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Nevím čím to je. Budeme to potom analyzovat, jestli to ovlivnily volební debaty v závěru, kde se lidé rozhodovali mezi hnutím ANO a mezi SPOLU. Nevidím žádné chyby, které bychom udělali v kampani. Výsledky se pro nás ještě mohou zlepšit, protože takhle, jak to vypadá, s tím nemůžeme být spokojení.“

Jeden mandát by získali i Motoristé sobě, kteří před čtyřmi lety do Poslanecké sněmovny nekandidovali. Momentálně mají v kraji 7,7 procenta.

„Procenta jsou dobrá. Jsme nová strana, neznámá, takže jsme vděční za cokoliv nad pět šest procent. Co se týče Libereckého kraje, tam jsme na tom docela dobře. To jsem čekal i menší číslo. Myslím, že lidé u nás skvěle cítí pravicovou politiku,“ domnívá se krajský lídr Motoristů Adam Kocián.

Kolem zisku jednoho mandátu se pohybují i Piráti, kteří mají aktuálně kolem 7,5 procenta.

Podle Petra Slaniny, lídra Pirátů v Libereckém kraji, průběžné výsledky zatím nevypadají zle a nálada ve štábu v Praze je prý zatím dobrá. „Už jsme předstihli Motoristy, SPD také vypadá, že nás nepředstihne. Až se začnou počítat velká města, tak se, myslím, dostaneme před ně,“ shrnuje.

