Při polovině sečtených okrsků má ANO v Libereckém kraji zhruba 35,5 procenta hlasů a čtyři poslance, což je o jednoho víc než před čtyřmi lety.
„Zatím si myslím, že celostátní výsledek vypadá úžasně. Pokud by byl vývoj takto zachován, tak si myslím, že bychom byli maximálně spokojení,“ uvedla kolem 16. hodiny lídryně ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová.
„V Libereckém kraji se to taky vyvíjí pozitivně. Pokud dosáhneme v kraji třicetiprocentní hranice, tak budeme spokojení. Myslím si, že je výsledek daný politikou, kterou předváděla v této době vládní koalice. Je to odraz toho, jak koalice v posledních letech vládla,“ dodala.
SPOLU v kraji: Jakž takž, říká lídr
Druhá je koalice SPOLU. Její průběžný výsledek 17,8 procenta hlasů by jí přiřkl dva mandáty, tedy stejně jako před čtyřmi lety.
Podle lídra SPOLU v Libereckém kraji koalice vyčkává ještě minimálně hodinu, než se bude k průběžným výsledkům vyjadřovat. „Na republikové úrovni to nevypadá dobře. Co se týče kraje, tam je to jakž takž,“ myslí si Petr Beitl.
Třetí STAN se pohybuje kolem 16 procent hlasů, získalo by tak jeden mandát, což je o jeden méně, než když hnutí kandidovalo před čtyřmi lety společně s Piráty, ale oba mandáty získal STAN.
„Výsledek v kraji nás nepřekvapuje. Možná jen to, že některé hodně pozitivní předzvěsti byly moc optimistické. Ale smutek u nás nepanuje. Myslím, že s výsledkem ještě zahýbou větší města, ale už nedojde k většímu výkyvu,“ myslí si krajský lídr STAN Jan Sviták.
Nespokojenost v SPD
Jeden mandát by po sečtení poloviny okrsků obhájila SPD. Aktuálně má kolem 8,7 procenta.
„Samozřejmě jsme čekali víc, ale ještě bych počkal na sečtení měst. My si myslíme, že v okresních městech to ještě není sečteno, takže tam si myslíme, že by se to mohlo nějakým způsobem ještě zvednout. Stále jsem přesvědčený o tom, že náš celkový výsledek může být lepší, ale přiznám se na rovinu, že jsme čekali mnohem lepší výsledky,“ zamýšlí se lídr krajské SPD Radovan Vích.
Výsledky - Liberecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
Jasný Signál Nezávislých
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
„Nevím čím to je. Budeme to potom analyzovat, jestli to ovlivnily volební debaty v závěru, kde se lidé rozhodovali mezi hnutím ANO a mezi SPOLU. Nevidím žádné chyby, které bychom udělali v kampani. Výsledky se pro nás ještě mohou zlepšit, protože takhle, jak to vypadá, s tím nemůžeme být spokojení.“
Jeden mandát by získali i Motoristé sobě, kteří před čtyřmi lety do Poslanecké sněmovny nekandidovali. Momentálně mají v kraji 7,7 procenta.
„Procenta jsou dobrá. Jsme nová strana, neznámá, takže jsme vděční za cokoliv nad pět šest procent. Co se týče Libereckého kraje, tam jsme na tom docela dobře. To jsem čekal i menší číslo. Myslím, že lidé u nás skvěle cítí pravicovou politiku,“ domnívá se krajský lídr Motoristů Adam Kocián.
Kolem zisku jednoho mandátu se pohybují i Piráti, kteří mají aktuálně kolem 7,5 procenta.
Podle Petra Slaniny, lídra Pirátů v Libereckém kraji, průběžné výsledky zatím nevypadají zle a nálada ve štábu v Praze je prý zatím dobrá. „Už jsme předstihli Motoristy, SPD také vypadá, že nás nepředstihne. Až se začnou počítat velká města, tak se, myslím, dostaneme před ně,“ shrnuje.