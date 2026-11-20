Informace zveřejnila obec na svém webu.
Do zvolení nové samosprávy povede obec správce Martin Kubáč jmenovaný ministrem vnitra.
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Vyskeř je malou obcí v Českém ráji se zhruba 400 stálými obyvateli. V říjnových volbách vybírali voliči z jediné devítičlenné kandidátky Za Vyskeř, bývalý starosta Jan Kozák znovu nekandidoval.
Chod obce teď zajistí do nových voleb správce, nesmí ale dělat kroky, které by například obec zadlužily nebo změnily její strategické směřování, ani nakládat s majetkem.