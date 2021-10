V Libereckém kraji vyhrálo ANO, nejvíce hlasů má však Starosta Farský

ANO získalo v kraji téměř 27 procent, před čtyřmi lety to bylo téměř třicet procent. Lídryně ANO v Libereckém kraji Jana Pastuchová přesto neskrývá radost z prvenství.

Podle ní se hnutí ANO vyplatila slušná, nekonfliktní kampaň. „Je to skvělý pocit, jsem nadšená. Vedli jsme slušnou kampaň, nikoho jsme v ní nenapadali a vyplatilo se to. Velmi si vážím toho, že nám voliči dali znovu důvěru. Je to velký závazek pro naši další práci,“ okomentovala první momenty po sečtení hlasů Pastuchová.

Podle ní je vítězství ANO v Libereckém kraji velkým úspěchem, protože v krajských volbách tu tradičně vítězí Starostové.



„O to víc mě těší, že jsme jim to teď lidově řečeno nandali. Hodně mě to překvapilo, protože ta očekávání u Starostů byla tady v kraji mnohem větší, nakonec jsou třetí. Ale podle mě to je daň za jejich ne zrovna férovou kampaň. Spojili se s Piráty a pak vyzývali voliče, aby dávali přednostní hlasy právě jim, a ne Pirátům. To nepovažuji za poctivé, takový přístup se mi nelíbí,“ poukazuje Pastuchová, která teď bude ve Sněmovně už třetím volebním obdobím.

V předchozích parlamentních volbách získalo ANO čtyři poslanecké mandáty, teď jich bude mít o jeden méně. „Mrzí mě to, ale s tím se nedá nic dělat. Radost nám to nezkazí, dodala Pastuchová.

Farský krajským šampionem

Koalice Pirátů a STAN sice skončila v Liberecké kraji na třetím místě, její lídr ale získal suverénně nejvíce hlasů ze všech kandidátů. Dvaačtyřicetiletý Jan Farský byl jedničkou kandidátky. Hlas mu dalo 15 479 voličů.

„Je to samozřejmě příjemné, ale důležitý je ten celostátní výsledek,“ okomentoval Farský, který byl poslední čtyři roky poslancem za hnutí STAN. „Vypadá to, že to, co jsme si dali za cíl, tedy dát dohromady koalici demokratických stran, tak že se to podaří,“ dodal Farský.

Starostové na společné kandidátce s Piráty získali většinu hlasů. Oba mandáty za kraj mají Starostové, kromě Farského jej získala trojka na kandidátce Jan Berki. Už před volbami proběhlo médii, že Starostové, kteří nekandidují, nabádají voliče, aby je „vykroužkovali“.

„Ukázalo se, že to nemělo na to vůbec vliv. Byl to celorepublikový fenomén,“ okomentoval Farský. Podle něj v Libereckém kraji o část svých voličů přišli.

První vyjednávání začnou podle něj už zítra. „Koalice PirSTANu a SPOLU dává stabilní většinu ve Sněmovně a na tomto formátu budeme jednat,“ dodal.

Druhá skončila v kraji koalice SPOLU, ve které jsou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Koalice získala dva mandáty, které připadnou současnému poslanci Petru Beitlovi a starostovi Kravař na Českolipsku Vítu Vomáčkovi, který postoupil díky preferenčním hlasům ze třetího na druhé místo.

„Při minulých volbách jsme měli jako ODS 15 procent, teď máme skoro o polovinu víc, to je veliké číslo,“ poukazuje Beitl.

„Vnímal jsem potenciál SPOLU pro republiku a přiznám se, že jsem byl malinko na pochybách, že se to podaří i v rámci Libereckého kraje napodobit. Protože tady mají velmi siný potenciál Starostové, což se ukazuje vždy při krajských volbách. Ale podařilo se nám to a za to všem voličům děkuji. Jako politický pragmatik jsem šel do této trojkoalice trochu s obavami, ale opak byl pravdou. Celá kampaň byla ve znamení opravdové spolupráce. To se v politickém prostředí zažije málokdy. Takže kromě voličům děkuji i všem koaličním partnerům. Velmi mě těší, že spolu konečně ukončíme vládu Andreje Babiše. Jsme silným celkem. Věřím, že jsme si všichni v koalici prošli teď velkým martyriem a poznali toxicitu pana Babiše. Takže pevně věřím, že nikoho z nás nenapadne se s ním spojovat.“

Zklamání u SPD a ČSSD

Drobné zklamání panuje ve štábu SPD, která skončila čtvrtá. „Čekali jsme víc, na druhou stranu jsme při tom všem, co se dělo, obhájili své pozice. Když se podíváme, jakým způsobem jsme porazili ostatní, kteří přebírali části našeho programu, jako třeba Trikolóra či Volný blok, tak to považujeme celkově za úspěch,“ shrnul lídr krajské kandidátky Radovan Vích.

ČSSD uzmula v Libereckém kraji 3,4 procenta. Při posledních parlamentních volbách brala 5,65 procenta. Krajský lídr strany Josef Jadrný výsledek vnímá jako prohru.

Středočeský kraj

SPOLU 28,63%

200 170 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,88%

134 242 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 39,97%

247 407 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,04%

187 139 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 48,43%

4 918 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„Říkali jsme před volbami zcela jasně, ať již vedení nebo já, že úspěch je se do Poslanecké sněmovny dostat, neúspěch se tam nedostat. Takže volby považujeme za neúspěch. Naše strana vypadne z parlamentu, a to znamená, že se znovu musí postavit odspoda, připravit se na další volby,“ uvedl Jadrný.

Přesto cítí opatrnou naději při pohledu na výsledek v regionu. „Co se týče krajského výsledku, tak mě mírně těší, jelikož při minulých volbách (krajské volby 2020 – pozn. red.) jsme měli lehce přes dvě procenta, takže nyní jsme výsledek v kraji téměř zdvojnásobili. Z toho nám vyplývá, že v regionu jsme na to dno již dosáhli. Není to úspěch, ale odraz ode dna. Možná jsme ze šikmé plochy tady udělali rovnou,“ dodal Jadrný.