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Starostenská politika zvítězila, říká k Liberci politolog. Jak bude vypadat koalice?

Jan Pešek
  17:03
Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026)

Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (vlevo) jednají se zástupci hnutí ANO....
Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026)
Lídr hnutí ANO Tomáš Rec (vlevo) a Adam Lenert (10. října 2026)
Štáb kandidátky Lepší Liberec sleduje výsledky voleb. Na snímku lídryně Martina...
14 fotografií
Starostové pro Liberecký kraj budou dál vládnout Liberci. Díky vítězství v komunálních volbách si mohou vybírat, koho vezmou k sobě do koalice. Podle politologa Jana Kubáčka ale byla cesta za vítězstvím složitější, než se při pohledu na výsledky může zdát.

Výsledky voleb 2026

„Myslím si, že si Starostové oddechli. Opakovaná obhajoba je vždycky náročná, zvlášť když máte silného vyzyvatele, a to ne z řad věčné konkurence a opozice, ale bývalého spolustraníka, a to starostu Vratislavic,“ naráží Kubáček na Lukáše Pohanku, který kandidoval jako dvojka za Lepší Liberec a díky preferenčním hlasům přeskákal jedničku Martinu Teplou.

Podle Kubáčka se Starostové obávali, zda se jim podaří potřetí vyhrát volby v krajském městě. „A nakonec to dopadlo poměrně solidně. Starostenská politika zvítězila, a to dokonce ve dvou formacích, což je naprosto unikátní.“

Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026)
Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (vlevo) jednají se zástupci hnutí ANO. (10. října 2026)
Lídr Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek (10. října 2026)
Lídr hnutí ANO Tomáš Rec (vlevo) a Adam Lenert (10. října 2026)
14 fotografií

Druhé místo pro Lepší Liberec není podle Kubáčka žádným překvapením. „Lukáš Pohanka je dlouhodobě populární starosta, Vratislavice jsou tak unikátní, že bývají dávány za příklad celému Liberci. Teď se může dobře vyjevit, jestli stejně úspěšný dokáže být na celoliberecké úrovni - jestli to, co dlouhodobě aplikuje na Vratislavice, dokáže fungovat jako úspěšný recept na celý Liberec, což nebude vůbec nic jednoduchého. Oba subjekty jsou - v dobrém slova smyslu - odsouzeny ke spolupráci a k vzájemnému respektu,“ nastiňuje Kubáček potenciální koalici.

Ze hry je podle něj naopak ANO, které skončilo až třetí. „Je to daň za rozhádanost, kterou dlouhodobě trpělo. ANO to v Liberci nebude mít nikdy jednoduché, podobně jako v Praze tu vždy tahá za kratší konec. Musí si vybojovat víc než jiné subjekty.“

Výsledky voleb v Liberci: Starostové vítězí před Lepším Libercem, ANO až třetí

Štastnou ruku měla při výběru kandidátky Martina Teplá, současná náměstkyně primátora, která ANO opustila a přidala se k Pohankovi do Lepšího Liberce. Co by jí politolog Kubáček poradil?

„Pokud chce mít dlouhodobou kariéru v Liberci, tak potřebuje příslovečně ukázat, že ta roztříštěnost byla charakteristická pro liberecké ANO, ne pro ni.“

Nelítostná opozice

Do zastupitelstva se na společné kandidátce Liberce otevřeného lidem (LOL) a Pirátů probojoval i další náměstek, a to Pirát Jan Hruška. Společně s ním uspěli i Jaromír Baxa, Jindřich Felcman nebo Zuzana Kocumová. Šance, že se připojí ke koalici, je však podle Kubáčka mizivá.

„Opět se budou profilovat jako nelítostná opozice jako v minulosti. Asi si věřili na silnější mandát, ale v situaci, kdy tady byly dva starostenské subjekty a několik alternativ, to je pro ně úspěch. Jejich šance do budoucna budou hodně odvislé od toho, jestli bude týmový duch mezi Starosty a Lepším Libercem, nebo tam budou různice, které by okamžitě využili. Rozhodně budou slibovat vyhraněnou opozici.“

Do vlády města už nebude promlouvat ODS, která zůstala pod pěti procenty hlasů. Dříve byl přitom Liberec její výkladní skříní.

„ODS je v Liberci dlouhodobě na sestupu. Myslím si, že je to dáno tím, koho nominovala. ODS potřebuje naprosto zásadní regeneraci kandidujících, ale i témat nebo způsobů komunikace. Ukazuje se, že musí přijít s úplně jinou politickou generací a nabídkou,“ dodává Kubáček.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

První povolební vyjednávání vypukla v Liberci už v sobotu večer. V kavárně v Galerii Lázně, kde byl štáb Starostů, se vystřídaly všechny úspěšné kandidátky. Co za zavřenými, avšak skleněnými dveřmi jejich zástupci probírali, všichni doposud tají.

„Tím, že jsou pouze čtyři subjekty, je jednání trochu jednodušší. Potkat se vzájemně je rychlejší. Myslím si, že by během pár dní mohlo být jasno,“ nastínil v neděli odpoledne Lukáš Hájek ze Starostů.

Tajemnější byl Tomáš Rec z ANO. „Jednáme s ostatními, ale ještě nemůžeme být konkrétní.“

Ve vstup do koalice stále věří i Jan Hruška z Pirátů. „Máme poměrně dost rozjetých projektů, ve kterých bych rád pokračoval. I kolegové z LOL mají schopnosti a zkušenosti na to, aby mohli být součástí koalice,“ dodává Hruška.

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