Co udělají pro svůj region? V Jablonci a Semilech se o Senát utká šest kandidátů

MF DNES položila všem kandidátům dva dotazy. Na jejich zodpovězení měl každý z nich stejný prostor.

Co konkrétně uděláte pro svůj volební obvod?

Proč si myslíte, že jste správným kandidátem/kandidátkou?

1 Milan Kroupa (ANO 2011)

Mám šestileté zkušenosti z práce v zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou. Maximálně se snažím prosazovat užitečné návrhy, které mohou zlepšit život lidí v Jablonci, a naopak se pokouším bránit procesům, které vedou k neefektivnímu hospodaření s majetkem města. To samé bych chtěl dělat i v Senátu ČR a pracovat v zájmu obyvatel Jablonecka a Semilska.

Mám přehled o ekonomické a politické situaci v regionu a nebojím se říci svůj názor nahlas. Lidé žijící v mém volebním obvodu potřebují mít v Senátu ČR zastání, kterého se mu dosud, jak se domnívám, nedostávalo.

2 Lena Mlejnková (SLK)

Jako starostka pracuji pro Semily již téměř 10 let a je za námi vidět kus práce, jako je nová školka, regenerace sídlišť, most nebo letos dokončovaný atletický stadion. Jako zastupitelka Libereckého kraje již třetí volební období hájím zájmy obyvatel našeho regionu, ale ne vše se dá vyřešit z města nebo kraje. Kraj je o školách, silnicích, nemocnicích a sociálních službách, o těch konkrétních projektech.

Ráda bych uplatnila své zkušenosti a hájila zájmy lidí ze severu, z tohoto krásného kousku naší země. Nabízím práci v regionu a chci se bránit někdy i nesmyslům, co na nás dopadají, ale hlavně podporovat všechny projekty, které nám pomohou zlepšit kvalitu života, jakou si zasloužíme, a to nejen v Praze a dalších velkých městech.

3 Vít Němeček (ODS)

Pomohu zlepšit dostupnost zdravotní péče tam, kde je nedostatečná. Nutných opatření je řada, viz můj program.

Mám chuť, energii, zkušenosti, navíc mě politika baví. Vím, co konkrétně je nutné a možné změnit.

4 Michal Švarc (SPD)

Za velký problém našeho volebního obvodu považuji obchod s chudobou, který chci zastavit. Ve svém důsledku vede k sestěhovávání nepřizpůsobivých do samotných center měst. Dříve vyhledávané a navštěvované reprezentativní centrum města skla a bižuterie se bohužel mění v lokalitu, které se každý vyhýbá a kam se běžný občan bojí po setmění zajít. Je na čase tento trend zastavit a změnit. Chci hledat věcná a účinná řešení této problematiky oproštěné od ideové zátěže různých neziskovek, které se na této problematice dlouhodobě přiživují.

Protože jsem se v senátním obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou narodil, strávil jsem zde celý svůj život a mám to tady opravdu rád. Dá se říci, že jsem patriot, který chce do tohoto regionu navrátit dřívější lesk a prestiž, které sem patří.

5 Michaela Tejmlová (Hnutí SEN 21 s podporou Pirátů a Zelených)

Lidé se na mě často obracejí s řešením svých problémů ještě z doby, kdy jsem byla jabloneckou zastupitelkou. Jako senátorka bych jim mohla efektivněji pomáhat, jednat s úřady a hledat řešení. V Jablonci nad Nisou i Semilech bych měla bezplatnou právní poradnu hlavně v situacích, kdy jsou lidé ve slabším postavení nebo mají problém s úřadem. Byla bych takovou místní ombudsmankou, která se za lidi postaví, tak jako to dělám ve své současné práci i životě. Jako právnička bych se celkově chtěla zasadit o to, aby české zákony byly spravedlivé a srozumitelné a hlavně přijímány ve prospěch občanů. Jako mediátorka bych pak chtěla proaktivně řešit problémy Jablonecka i Semilska u jednoho stolu se všemi zúčastněnými a hledala to nejlepší řešení bez ohledu na stranickou příslušnost.

Funkci senátorky bych se věnovala minimálně na 100 procent a nekumulovala bych ji s jinými placenými funkcemi. Už 13 let lidem radím, jak využít svých evropských a na ně navazujících českých práv a jak se jich domoci u úřadů. Pro tuto službu bych přestala kvůli střetu zájmů pracovat, stejně tak jako jsem přestala pracovat pro Evropskou komisi a vzdala se svého doživotního statutu euroúřednice, abych mohla tuto nezávislou službu poskytovat. Znalost českého i evropského práva je v Senátu třeba, protože i Senát se může vyjadřovat k EU legislativě a ohlídat, aby byla přijímána ve prospěch českých občanů. Jako mediátorka provádím lidi konfliktem, což je i v politice třeba. V Jablonci nad Nisou jsem byla osm let zastupitelkou, takže i v komunální politice se orientuji a tenhle mix zkušeností bych chtěla pro náš region i jeho obyvatele využít.

6 Tomáš Vašíček (Aliance pro budoucnost)

S trochou nadsázky, myslím, že už jsem udělal. Mám obrovskou výhodu, do Senátu nekandiduji ani kvůli sobě ani kvůli žádnému stranickému aparátu, tedy nemusím již nic slibovat, pouze rozvíjet již rozjeté. Jsem přesvědčen o tom, že když bude úspěšný a živý Harrachov, bude úspěšný a živý celý náš okres, ale i kraj. Společně s Českým svazem lyžařů, Sportovním areálem Harrachov a Libereckým krajem jsme začali rekonstruovat můstek K 120 na zcela nový a na světě první můstek typu Giant Hill. V roce 2026 bychom rádi přivítali mezinárodní závody. Podepsali jsme také memorandum se sousedním Polskem o společném pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2031. Dále jako první na světě letos osazujeme celou sjezdovku systémem, který umí zasněžovat až do +15 stupňů a na to navazuje otevření Národního sportovního centra v Harrachově.

Bez nadsázky - číslo 5 žije. Jsem vášnivý sportovec, jdu tvrdě za svým cílem, ale se slušností, odpovědností a dodržením daného slova, a to nejen všem lidem v našem volebním obvodu, ale i všem ostatním. Správným kandidátem jsem proto, že jsem nezávislým kandidátem, nejsem nikomu zavázán, nemusím poslouchat stranické příkazy ani příkazy hnutí, a cítím se být odpovědný a zavázaný pouze všem našim lidem, pouze jejich názor chci poslouchat a řídit se jím, nikoliv stranickým či jiným.