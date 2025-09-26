Česká republika je zahlcená byrokracií, říká krajská lídryně ANO Volfová

Lídryní hnutí ANO do nadcházejících voleb je v Libereckém kraji starostka České Lípy, krajská zastupitelka a někdejší krajská náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Jako prioritu pro Českou republiku vnímá otázku dostupného bydlení a zdravotnictví nebo podporu složek Integrovaného záchranného systému (IZS). V politice je podle ní důležitá komunikace s lidmi.

Jitka Volfová je starostkou České Lípy, nyní stojí v čele kandidátky hnutí ANO do sněmovních voleb. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Šestapadesátiletá Jitka Volfová je starostkou České Lípy už druhé volební období.

Co jsou klíčové priority, které byste chtěla ve Sněmovně prosazovat?
Myslím si, že Česká republika je zahlcená byrokracií, kterou je třeba snížit. Dá se toho dosáhnout digitalizací veřejné správy. Dále je pro mě stěžejní dostupné bydlení. Pokud se ale nesníží byrokracie a nezrychlí stavební řízení, tak se toho dosáhnout nedá. V rámci dostupného bydlení je potřeba i legislativní a finanční podpora samospráv, které se k tomu umí postavit. A potom budu v každém případě bojovat za podporu složek IZS, protože bez hasičů nebo policistů a dalších se prostě v řadě situací neobejdeme, zajišťují jednoznačně vnitřní bezpečnost, proto je potřeba mít vyrovnané odměňování pro tyto složky. Jsou potřeba mladí lidé, kteří ale nastupují s nižším platem. Finanční podpora by tam měla být, protože se teprve rozjíždí do života. Dále je potřeba mít nastavený motivační systém tak, aby neodcházeli zkušení lidé v produktivním věku. Zároveň by mělo být bydlení dostupné nejen pro mladé rodiny nebo seniory, ale právě pro tyto klíčové profese.

Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Jakou oblast podle vás politici dlouhodobě zanedbávají, a měla by se jí věnovat větší pozornost?
Myslím si, že není systémově řešené zdravotnictví a po roce 2030 přijde takový náraz do zdi, kdy odejdou současní lékaři do důchodu. Většina mladých lékařů zůstává ve větších městech, kde mají možnost se vzdělávat a myslím si, že tady je potřeba to systémově změnit. To znamená, že je potřeba podporovat regionální nemocnice, aby měly akreditovaná pracoviště a finančně je podporovat ve školení mladých lékařů. Je třeba, aby bylo lékařů dostatek i v menších městech a lidé za lékařskou péčí nemuseli dojíždět. Současně je potřeba zkrátit dobu vzdělávání zdravotních sester, aby mohly co nejdřív nastoupit do praxe.

Volební rádce iDNES.cz

Máme v kraji nějaký specifický problém, který by stálo za to ve sněmovně řešit?
Je potřeba řešit občanskou vybavenost, dostatečnou infrastrukturu a kvalitní služby, pokud chceme udržet v regionu mladé lidi. Patří sem i kulturní nabídka nebo třeba sportoviště. Myslím si ale, že Liberecký kraj má obrovský potenciál. Je tady krásná příroda, jsme na dosah hranic, takže i pro ekonomiku kraje a pohyb lidí je tohle taky velmi důležité. Máme obrovský potenciál i v moderních technologiích. Máme tady Technickou univerzitu v Liberci, máme spoustu výzkumných ústavů, jako je Výzkumný ústav textilních strojů, nebo Toptec v Turnově. Myslím si, že je potřeba se zaměřit i na tyhle věci v rámci Libereckého kraje a podporovat je a stát by měl být aktivním partnerem.

Jaký by měla Česká republika zaujmout postoj v otázce migrace?
Myslím si, že musí být řízená. Jsme malá země na to, abychom uživili každého. Pokud je potřeba pomoct, pomáhejme, to v každém případě. Ale co se týká migrace, tak to musí mít nějaká pravidla, abychom věděli, koho tady máme. Je to taky o bezpečnosti naší země. A můžeme se podívat do Německa, kde to opravdu začíná být problém.

Je pro vás důležitá evropská spolupráce?
Jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že spolupráce v rámci Evropy je nezbytná. Kdybychom byli jako Česká republika samostatně, tak nemáme šanci. Ve vztahu k velkým zemím, které mají obrovskou ekonomickou sílu, jako je Indie, Čína nebo Amerika, musíme být v Evropě jednotní a musíme spolupracovat. Spolupráce je nezbytná napříč celou Evropou. Ať jsou ty země v Unii nebo nikoli.

Jak bychom se měli do budoucna stavět k válce na Ukrajině?
Všichni bychom byli rádi, kdyby válka na Ukrajině skončila a snad k tomu dojde. Věřím tomu, protože to ohrožuje nejenom Evropu, ale celý svět. Takhle blízko třetí světové válce jsme dlouho nebyli. Vždy si říkám, že do tohohle mají vstoupit diplomati a mají to řešit. Když se mají vyjednávat takhle zásadní a složité věci, tak diplomacie je nezbytná. A v současné politice ji hodně postrádám. Jestli je mi někoho líto, tak to jsou civilisté, kteří jsou do toho vždy nějakým způsobem vtaženi.

Účast v minulých volbách byla zhruba 66 procent. Předtím se držela kolem šedesáti. Myslíte si, že je to dostatečné? A co případně lidem chybí k tomu, aby k volbám chodili?
Myslím si, že čím větší účast ve volbách, tím je to lepší. Naštěstí to dneska není povinností, ale je to určitou odpovědností každého z nás, protože spolurozhodujeme o tom, jak to tady bude vypadat. Plno lidí k volbám nechodí a pak nadávají, jak to tady vypadá. Přitom neudělali ten krok, aby to mohli změnit. Myslím si ale, že lidem chybí důvěra v politiky. Před volbami naslibují plno věcí a ty nesplní. Vždy se snažím slíbit jen to, o čem jsem přesvědčená, že to lze splnit. Politici by měli zapracovat na tom, aby nám lidi začali věřit a neslibovali nemožné. Je lepší lidem říct pravdu, než si něco vymýšlet jen kvůli zalíbení. Navíc je někdy až úsměvné, že řada z politiků se objevuje pouze před volbami. Jinak s lidmi moc nekomunikují. I to je jeden z důvodů, proč bych ráda zůstala starostkou. Být lidem nablízku je pro mě velmi zásadní.

Jitka Volfová

  • Je jí 56 let
  • Rodačka z České Lípy, kde žije celý život i se svojí rodinou.
  • Dříve pracovala ve veřejné správě i v soukromém sektoru, kde se specializovala na majetkoprávní, veřejné zakázky, majetkovou a inženýrskou činnost.
  • Do politiky vstoupila v roce 2014, kdy se stala zastupitelkou v České Lípě.
  • Od roku 2016 byla náměstkyní hejtmana Libereckého kraje.
  • V roce 2018 se stala starostkou České Lípy. V čele úřadu je aktuálně druhé volební období.
  • Do říjnových voleb vstupuje jako lídryně kandidátky za hnutí ANO 2011.
  • Prioritou je pro ni rodina. Ve volném čase v létě ráda jezdí na kole, v zimě třeba na lyžích.

Je tedy důležité komunikovat s voliči i po volbách?
To v každém případě, pro mě to je každodenní chleba. Snažím se tady být pro každého a hovořit s lidmi. Jsem ráda, že i oni chtějí hovořit se mnou, protože vám opravdu řeknou, co je trápí, nebo co se jim naopak líbí. Bez té komunikace si vůbec politiku neumím představit a myslím si, že se to takhle dá dělat úplně na všech úrovních. Komunikace s lidmi mě baví. Mám pak pocit, že to, co dělám, je vůle a přání lidí.

Co vás přivedlo do politiky, co vás k tomu motivovalo?
Měla jsem dospělé děti, pocit, že v práci jsem něco navnímala a že je čas dělat taky něco pro veřejný prostor. Pro mě se politika rovná práci pro lidi. To byl možná ten důvod, proč jsem do toho šla. Když jsem dostala podporu od lidí, tak mě to motivovalo, abych si to pořádně odpracovala a pomáhala rozvíjet naše město a vlastně celý kraj. A vlastně lidé mě nějakým způsobem pořád táhnou dopředu. Do politiky jsem vstoupila v roce 2014, na kandidátní listině jsem byla šestá a lidi mě svými preferenčními hlasy vynesli na první místo. Najednou jsem se stala lídrem do krajského zastupitelstva a odzkoušela jsem si i tu politiku na kraji, která mi hodně otevřela oči. Spoustu věcí jsem se tam naučila a pak, když jsem se stala starostkou, tak jsem se nemusela rozkoukávat.

A proč by lidé měli dát hlas právě vám?
Věřím tomu, že u mě mají záruku, že to, co jim slíbím, tak se budu snažit splnit. Nikdy jsem do politiky nešla kvůli moci a penězům, ale kvůli tomu, abych pomáhala rozvíjet veřejný prostor, město a kraj. Chci, aby náš stát byl pro města a obce partnerem, vedl s nimi diskusi a rozhodoval na základě potřeb lidí a poznatků z praxe. Myslím si, že pokud se daří městům a obcím České republiky, tak prosperuje celý stát.

