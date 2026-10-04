V rozhovoru mluví o generační obměně ve vedení města, dopravě, bydlení, bezpečnosti i o tom, s kým by byl ochoten po volbách spolupracovat.
Jste o 25 let mladší než současný primátor Jaroslav Zámečník. Proč se hnutí SLK rozhodlo pro mladší krev?
Myslím si, že to v politice není úplně běžné, spousta lidí se politických židlí drží do posledního dechu. Nápad na generační výměnu ale pochází právě od současného primátora. Zároveň požádal o to, že se cítí mít dostatek energie a zkušeností, aby ve vedení města pokračoval. Proto je na druhém místě kandidátky. Beru to tak, že kandidujeme v jakémsi tandemu, kdy on zaručuje znalost města a jeho řízení a já jsem tu od té nové energie a nového přístupu.
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Proč by lidé měli znovu volit SLK do vedení města? Co jste za poslední čtyři roky udělali dobře?
Já bych se opíral o celých osm let, protože vládneme od roku 2018. Myslím si, že město zaznamenalo znatelný posun směrem kupředu. Zároveň je podle mě slušností po letech vládnutí skládat účty. Na našem webu každý může vidět, že třeba z minulého volebního programu jsme 80 procent buď částečně, nebo úplně splnili. Například se rekonstruuje bazén, připravuje se stavba lanovky nebo jsme opravili více než 60 ulic. Pro mě je to startovací bod do dalšího volebního období, aby nám lidé věřili, že i ten současný volební program budeme plnit. Zároveň se poctivě přiznáváme i k tomu, co se dotáhnout nepodařilo.
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Lidem slibujete, že se pustíte do opravy dalších zhruba šedesáti ulic. Myslíte si, že město dobře koordinuje opravy svých komunikací?
Jde to určitě dělat lépe. Ve městě je spousta vlastníků, kteří se už nyní scházejí pravidelně a diskutují, co budou dělat, ale měli by se scházet častěji. Měli bychom využívat dynamické modely dopravy, které jasně řeknou, že pokud se například jedna uzavírka zpozdí, tak není možné začínat další, protože by to mohlo znamenat dopravní kolaps. Zároveň bychom měli do soutěží na opravy silnic více zapojovat komponent časového limitu, do kterého je třeba rekonstrukci dokončit, aby byly opravy rychlejší. A v případě přetažení termínu budeme přísně vymáhat sankce.
Také by mě zajímala otázka parkování, konkrétně v centru. Měl by mít Liberec více parkovacích míst, anebo chcete naopak prosazovat veřejnou dopravu?
Myslím si, že je velmi důležité, aby veřejný prostor sloužil primárně lidem, ne autům. To neznamená, že by mělo docházet k nějakým rozsáhlým zákazům. Lidé, kteří bydlí v centru, tak jednoduše musí mít možnost přijet ke svému domu autem, aby si mohli vyložit nákup, aby si mohli auto naložit a měli ho nablízku. Pro lidi, kteří do centra dojíždějí, mají sloužit záchytná parkoviště. Některá jsou na okraji města, některá se chystáme budovat. Příkladem je třeba parkovací dům u nádraží, který by se měl začít projektovat už v příštím roce.
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Slibujete také MHD pro děti zdarma. Je podle vás doprava v Liberci drahá?
Na cenu pochopitelně každý nahlíží podle toho, co mu dovolí jeho vlastní rozpočet. Z městského rozpočtu platíme každý rok skoro 600 milionů korun, aby městská hromadná doprava mohla fungovat tak, jak funguje. My chceme městskou hromadnou dopravu zpřístupňovat. Proto máme cíl, aby ji děti do 15 let mohly využívat zdarma. Má to sloužit jednak jako podpora mladých rodin, protože se na ně v současné době tlačí zvýšené náklady ze všech stran. A zároveň chceme mladou generaci vychovávat k tomu, že bude MHD používat a zvykne si na to po zbytek svého života.
Spousta měst bojuje s tím, že jim odcházejí mladí lidé, třeba do Prahy. Jak byste chtěl zabránit odchodu mladých lidí z Liberce?
Jedním receptem je rychlé vlakové spojení s Prahou, které bych skutečně nepodceňoval. Spousta lidí si třeba v Praze najde práci, ale bude pro ně pořád zajímavé žít v Liberci. Dokonce pro spoustu lidí v Praze může být atraktivní přestěhovat se do Liberce. Zároveň ale platí, že bychom se měli snažit napříč Českem, aby například všechny státní úřady nebyly jen v Praze, ale některé byly situovány právě třeba i v Liberci, což rozšíří počet zajímavých pracovních míst. Měli bychom maximálně podporovat rozvoj Technické univerzity, která na sebe opět váže další pracovní místa, a samozřejmě maximálně podporovat soukromý sektor.
Chcete zahájit výstavbu 220 městských bytů. Kolik bytů by bylo potřeba v Liberci vybudovat, aby to dostačovalo?
V případě městských bytů máme plán, že se ze současných přibližně 1100 bytů dostaneme do roku 2035 asi na dvojnásobek. Poptávku v Liberci to nepokryje, ale umožní to městu, aby hrálo významnější roli na realitním trhu a byty mohlo potom distribuovat například mezi mladé rodiny, potřebné profese a podobně.
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Je Liberec podle vás bezpečné město? V programu zmiňujete, že by u dopravního terminálu ve Fügnerově ulici mohly být permanentní hlídky. Bude to stačit?
Jakmile už někdo, konkrétně na té Fügnerce, což je neurologický bod celého města, dělá něco, co je nepatřičné, nebo dokonce trestné, tak od toho tam má být ta policie. Ale zároveň se musíme bavit o tom, jak tomu předcházet. Týká se to například řešení bezdomovectví, úprav veřejného prostoru, posílení sociální práce. Není to věc, která by šla vyřešit jedním tahem pera. Je to něco, co bude trvat několik let, ale zaměřit se na to musíme. Statistiky kriminality nebo třeba pocitové mapy bezpečnosti ukazují, že Fügnerka je skutečně problém, a proto se na ni takhle zaměřujeme v našem volebním programu.
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Hlásáte, že zavřete herny a kasina. Proč je to pro vás důležité?
Nepovažuji tento sektor a způsob trávení času za něco, co by městu a jeho obyvatelům přispívalo. Máme ověřeno, že hazardní byznys na sebe přirozeně váže negativní sociální jevy, které se potom projevují – ať už v ulicích nebo i v samotných rodinách. Nejsem naivní, je mi jasné, že v momentě, kdy zavřeme herny v Liberci, tak možná i velká část hráčů bude pokračovat v online prostoru. Město by ale jednoduše nemělo být tím subjektem, který tento sektor podporuje, a pokud máme nástroje k tomu, jak herny a kasina v Liberci zavřít, tak bychom je měli využít.
Co může město udělat pro to, aby centrum nebylo večer mrtvé?
Já si velmi vážím toho, že můj kolega Matyáš Moc v posledních čtyřech letech přišel s myšlenkou – a nakonec ji ve spolupráci s dalšími i prosadil – aby tady byly noční spoje MHD. Aktuálně on sám opět do našeho programu prosadil to, aby se počet nočních spojů rozšířil. Máme čísla, která ukazují, že noční spoje jsou postupně využívány čím dál tím více, což nás přesvědčuje, že to má smysl. Zároveň bychom měli vycházet vstříc místním kavárnám nebo restauracím, aby jejich provoz byl možný i ve večerních hodinách. Příkladem je třeba to, že dodnes jsou jejich předzahrádky zdarma.
Lukáš Hájek
Pětatřicetiletý lídr hnutí SLK pochází z Liberce, kde vyrostl. Zhruba deset let potom strávil mimo rodné město, věnoval se studiu a později i práci v České televizi nebo pro neziskový sektor. Do Liberce se vrátil v roce 2020, dnes tu vychovává své dva syny. V zastupitelstvu města působí čtyři roky, zároveň vyučuje na Karlově univerzitě v Praze.
Má mít město ambici dělat velké projekty, jako je právě třeba lanovka na Ještěd, nebo by se mělo soustředit spíše na základní potřeby lidí?
Obojí, a jde to. Liberec je stotisícové město, kde si každý zaslouží, aby žil v prostředí, které je kvalitní, kde má blízko park, dětské hřiště, sportoviště a může se dostat za kulturou. Zároveň ale Liberec nemá rezignovat na ambici být regionálním centrem. A k tomu patří právě i velký plavecký bazén nebo lanovka, která spojí dominantu celého kraje s městem.
A aktuálně se třeba bavíme o možném prodeji fotbalového stadionu U Nisy novému majiteli, Slovanu. Na modernizaci stadionu peníze nemáme, Slovan o ni má zájem. Pokud k prodeji dojde, tak peníze, což mohou být stovky milionů korun, můžeme využít právě ke stavbě lanovky. Ve výsledku bychom se potom mohli bavit o tom, že tady máme modernizovaný fotbalový stadion, fotbalový klub, který se rozvíjí, a zároveň peníze na stavbu lanovky.
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Ať už volby dopadnou jakkoli, je možné, že budete jednat o vstupu do koalice. Co je pro vás nepřekročitelná podmínka a s kým byste případně určitě nebyli ochotni se podílet na spolupráci?
Na komunální úrovni si myslím, že je vždy potřeba najít programovou i lidskou shodu. Žijeme tady jako sousedi, narážíme na sebe v podstatě každý den. A vládnutí s lidmi, se kterými se jenom obtížně lidsky shodnete, není něco, co by podle mě dávalo základ dobré koalice. Především ale budeme chtít, aby došlo k plnění našich hlavních priorit. Osobně si nedokážu představit, že bychom spolupracovali na novém vedení města s SPD nebo s PRO. Tyto dvě strany ve své politice až příliš využívají vyvolávání strachu a nenávisti ve společnosti, což je něco, s čím se neshoduji. S ostatními subjekty budeme určitě připraveni jednat.
Proč byste právě vy měl být příštím primátorem?
Protože pocházím z Liberce. Strávil jsem tady většinu života a na Liberci mi záleží. Politiku vnímám jako službu veřejnosti a městu. Je to pro mě způsob, jak Liberci vrátit to dobré, co mi už dal v průběhu mého života. A já jsem teď připraven nechat veškeré své zkušenosti a energii ve prospěch obyvatel města.